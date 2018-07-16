Тур по Карелии: пешеходный сплав и треккинг в национальном парке «Паанаярви»
Приглашаем погрузиться в Карелию, которая запомнится надолго! В одном туре мы объединяем яркий 3-дневный сплав по реке Кереть и треккинг в национальном парке «Паанаярви».
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало сплава по реке Кереть: оз. Варацкое - пор. Масляный
Встречаемся на ж/д станции п. Лоухи (рекомендуем поезд №16А), знакомимся с инструкторами.
После краткого знакомства рассаживаемся по автобусам и отправляемся к месту старта наших приключений — оз. Варацкое (59 км). Дорога займет около часа-полтора.
Уже на месте знакомимся ближе и распределяемся по экипажам, в зависимости от личных предпочтений и опыта.
Впереди длинный день, поэтому обязательно плотно завтракаем и заправляем термоса горячим чаем с собой в дорогу.
Собираемся в путешествие: упаковываем свои вещи в гермомешки, собираем и грузим катамараны. Переодеваемся, получаем экипировку: спасжилеты, каски и вёсла.
Прослушав всю необходимую информацию от инструкторов, спускаем катамараны на воду для тренировочного занятия — знакомимся с техникой водного туризма и техникой безопасности.
Так наш отдых пройдет спокойно и в памяти мы сохраним только приятные моменты.
Ну что, готовы?! Наше путешествие начинается прямо сейчас!
Мы отправляемся на сплав по реке Кереть, поэтому скажем пару слов про неё.
Сегодня идём по следующему маршруту: оз. Варацкое — пор. Карешка — пор. Краснобыстрый — пор. Масляный, 15 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Проходим по озёрам, останавливаемся при хорошей погоде, чтобы искупаться.
На одном из берегов обустраиваем лагерь, готовим ужин, вспоминаем, как прошел этот день.
Те, кто участвует в подобном походе впервые теперь без особых проблем могут сказать, в чем разница между порогами и шиверами.
В приготовлении пищи, установке лагеря и сборе дров для костра принимает участие вся группа.
Уже завтра мы выйдем в Белое море!
Продолжение сплава: пор. Павловский - о. Олений
Просыпаемся, разминаемся, завтракаем и снова отправляемся в путь.
Теперь наша группа состоит из нескольких опытных экипажей, ведь вчера мы прошли испытание первыми порогами этого путешествия.
Сегодняшний маршрут: пор. Павловский — пор. Колупаевский — пор. Кривой-3 — пор. Морской — о. Олений, 29 км.
Проходим пороги Павловский (2 к. с.), Колупаевский (2–3 к. с.) и Кривой (3 к. с.). Река Кереть заканчивается порогом Морской (2 к. с.).
Перед ним установлены рыбные сети, рыбные загончики и металлические тросы поперек реки местного рыбного хозяйства, поэтому мы разгружаем катамараны, проносим их по берегу и вернёмся на воду, чтобы скатиться по порогу Морской прямо в залив Белого моря.
Вот оно, море. Северная природа очаровывает приливами и отливами, морским запахом, прибоем, ветрами и штилем, островами, каменными лбами, соленой водой.
Если у нас есть время, то причалим на обед к берегу.
Ночевать мы будем на одном из островов Белого моря — Олений.
К нему дорога уже лежит через Белое море, поэтому собираемся после обеда, запасаемся пресной водой и утепляемся, чтобы не замерзнуть при переходе.
Здесь ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня. Сегодня мы можем допоздна сидеть у ночного костра, ведь завтра у нас дневка.
Днёвка на Белом море
Сегодня у нас днёвка на Белом море.
Что обычно делаем во время днёвки?! Отдыхаем, конечно.
Можно отправиться изучать остров, на котором мы остановились: пешком по суше или на катамаранах по воде.
Подводный мир Белого моря богат и своеобразен.
Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки.
Из рыб встречается зубатка, морской окунь, камбала, керчак, бельдюга, маслюк и рыба-пиногор.
Чтобы подглядеть за жизнью под водой даже не обязательно иметь специальное снаряжение, так как вода здесь очень прозрачная — никто не скроется от нашего пытливого взгляда.
Обязательно купаемся, загораем, устраиваем скоростные забеги в море, строим песочные замки и делаем зачётные фото на память о нашем приключении.
Можем отправиться на поиски ягод, чтобы сварить компот, добавить в чай, или просто полакомиться.
И топим баню.
Национальный парк «Паанаярви»
После завтрака собираем всё снаряжение, грузим катамараны и отправляемся по морю до деревни Нижняя Пулонга.
Здесь на берегу нас встречает старинное поморское судно — карбас. Фотографируемся на память.
Разбираем катамараны, загружаемся в автобусы. Пора двигаться дальше — в поселок Пяозерский. Дорога займёт около 3 часов (160 км).
Перед тем, как ступить на территорию национального парка «Паанаярви» мы зайдём в визит-центр, чтобы зарегистрироваться.
Здесь же — в визит-центре — расположился и музей, в который мы обязательно заглянем.
В национальном парке «Паанаярви» дикая природа представлена во всей своей красе: высокие горы, чистые реки и глубокие озёра, а также редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу.
Именно по этим причинам сам парк разделён на несколько зон: в две из них доступа нет, а вот третья — рекреационная — организована для туристов.
Однако здесь тоже существуют строгие правила, связанные с бытом, которые необходимо соблюдать.
Всё это делается с целью защиты и сохранения краснокнижных растений и животных и природных ландшафтов.
Продолжаем наше путешествие, отправляемся к берегу озера Паанаярви на территории самого национального парка.
Именно в честь этого озера был назван весь национальный парк.
Размещаемся в палаточном лагере на специально оборудованной стоянке.
На сегодня хватит перемещений, обустраиваемся, готовим ужин и отдыхаем после насыщенного переездами дня.
Озеро Паанаярви, водопад Мянтюкоски
Просыпаемся под звуки дикой природы, завтракаем и готовим перекус: завариваем чай в термосах и делаем бутерброды.
Сегодня мы посмотрим на национальный парк «Паанаярви» с воды во время водной прогулки по озеру Паанаярви.
Озеро Паанаярви тектонического происхождения, оно является самым глубоким среди озёр России, Финляндии и Швеции. Наибольшая глубина — 128 метров.
Кстати, здесь можно и рыбачить (в специально отведенных местах).
Для этого надо только получить разрешение, и у вас есть шанс выловить хариуса, щуку, окуня и прочих подводных обитателей.
Во время прогулки мы увидим места бывших финских поселений, а также насладимся необыкновенной красотой этого места.
Самое впечатляющее на маршруте — это отвесная 60-метровая скала Рускеакаллио («Коричневая скала»).
Обязательно остановимся посмотреть.
В конце этого маршрута мы причаливаем к берегу около устья реки Мянтюйоки.
Здесь находится еще одна оборудованная стоянка, где можно передохнуть и перекусить.
После небольшой паузы по живописной тропинке поднимаемся вверх по течению к водопаду Мянтюкоски.
Высота этого красавца достигает почти 9 метров, вода падает пятью ступенями, — это очень впечатляет.
Теперь становится понятно, почему водопад всегда привлекал внимание фотографов и художников. И привлекает по сей день.
Фотографируемся, заряжаемся энергией.
Возвращаемся к месту нашей стоянки.
Собираем вещи, убираем за собой мусор, если есть такая необходимость, и переезжаем на стоянку в урочище Вартиолампи.
Ставим лагерь, готовим ужин.
Водопад Киваккакоски
Завтракаем и отправляемся налегке в пешую прогулку до водопада Киваккакоски (с финского «порог каменной бабы») по подготовленной тропе.
Маршрут простой, не требующих специальной физической активности.
Весь маршрут займёт у нас 3 часа (общий километраж 9 км).
Стартуем в местечке, где раньше была деревня Вартиолампи. От деревни осталось лишь открытое пространство и разного вида луговые травы, которые занесли сюда земледельцы.
В середине урочища Вартиолампи, где мы вчера остановились, восстановили старый карельский дом — в нём открыли экспозицию карельского быта прошлого века.
Маршрут до Киваккакоски проходит вдоль реки Оланга.
Пока идём можно временами выходить на красивые древние скалы, чтобы полюбоваться живописными пейзажами.
Особенно красиво с этого берега смотрится гора Кивакка.
Три рукава реки Оланга соединяются перед водопадом, и огромная масса воды, зажатая берегами, рушится вниз с 12 метров.
Голос водопада Киваккакоски мы услышим задолго до того, как увидим его воочию. Эта великая мощь воды долго не отпускает! Можно вечно наблюдать за перепадами воды и слушать песни воды.
К обеду возвращаемся в лагерь.
До ужина у нас свободное время.
Восхождение на гору Киваккатунтури
Завтракаем в лагере.
Сегодня нас ждёт восхождение на гору Киваккатунтури, или Кивакка. «Кивакка» в переводе с саамского означает «каменная хранительница».
Путь до горы — это 5 км по красивой тропе.
Через 200 метров маршрут пересекает речку Палойоки, которая вытекает из озера Киваккалампи, огибает скальный массив Кивакка с юга и впадает в озеро Пяозеро.
Во время подъёма прослеживается смена растительности от тайги к берёзовому криволесью и горной тундре на вершине горы. Примерное время подъема — 2 часа.
На вершине перед нами предстает пейзаж, от которого перехватывает дыхание. И знакомый гул, слышите?
Может показаться, что это шумит лес, но на самом верху нет никакого леса. Это наш знакомый — водопад Киваккакоски. Отсюда его тоже видно!
Щуримся от северного солнца, вдыхаем чистейший воздух, пропитанный северными мхами, любуемся красотой природы и отпускаем свои переживания.
Возвращаемся к оборудованной лесной стоянке, обедаем и отправляемся в пос. Пяозерский.
У нас есть время закупиться продуктами на обратную дорогу и сувенирами.
В 23:30 выезжаем по направлению к поселку Лоухи (110 км, в пути 2,5–3 часа), чтобы оттуда разъехаться по домам.
По дороге вспоминаем, как прошло наше путешествие, сетуем на то, как быстро пролетело время и берем друг с друга слово, что в следующем году поедем все вместе покорять другие маршруты.
Отправление ночными поездами. Рекомендуем поезд №15А.
Проживание
Тур предусматривает размещение в трехместных туристических палатках, заселение по 3 человека. Каждому участнику выдается индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Стоимость тура:
|Сплав на 6-местном и/или 2-местном катамаране
|45 000 руб. /чел.
Доплата за размещение в двухместной палатке — 1 500 руб. /тур. О необходимости 2-местной палатки сообщайте при оформлении тура.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотора и ГСМ
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
- Экскурсионное обслуживание в национальном парке «Паанаярви»
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до ст. Лоухи и обратно
- Спальный мешок% температура комфорт +6°, экстрим 0° (оплачивается при бронировании тура) - 700 руб. /тур
- Неопреновый костюм (оплачивается при бронировании тура) - 3 300 руб. /тур
- Размещение в двухместной палатке - 1 500 руб. /тур
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/бафф;
- комплект запасного нижнего белья.
4. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
5. Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья — «городская».
7. Личные вещи:
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальная аптечка;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).
8. Документы — паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги — рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь есть на протяжении всего маршрута, но местами может ненадолго пропадать.
Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Каковы требования к физической подготовке участников тура?
Тур рассчитан на обычных городских людей, готовых к походным условиям.
Навык плавания не обязателен для участников водных походов, но желателен. На каждом участнике будет надет спасательный жилет, инструктор подробно расскажет перед выходом на маршрут, как вести себя при попадании в воду.
Если Вы не умеете плавать, но отправиться в водный поход очень хочется, рекомендуем выбирать сплав на рафтах по реке Шуя, т. к. это один из самых спокойных маршрутов, идеально подходящий для новичков.
Как организовано питание на маршруте?
Питание трехразовое.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом.
Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Какое предоставляется снаряжение для сплава?
Катамараны — специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки — трехместные. Заселение в палатки — по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда — личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство. Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Каковы правила поведения на воде?
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
- прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
- подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
- займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.
Общие правила на воде:
- не курите в судне;
- не распивайте спиртные напитки на воде;
- всегда собирайте свободные веревки;
- следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
- тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
- не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
- всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
- закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
- на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
- запрещается купаться и нырять с судна;
- соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
- можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
- выполняйте команды и распоряжения инструктора;
- не превышать нормативное количество человек в судне;
- при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
- не находитесь на воде во время грозы.
При прохождении порогов:
- каждый может отказаться от прохождения порога;
- перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
- обязательно застегните спасжилет и каску;
- проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
- закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
- не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
- выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
- не перемещайтесь по судну;
- не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
- не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.
При попадании в воду: Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
- оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
- если Ваше или страховочное судно рядом — подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
- если судно далеко, но Вам метнули спасконец — возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
- если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается — развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
- если Вас не отпускает «бочка» — задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
- не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
- не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
- если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли будет порыбачить?
Рыбалка на реке Кереть официально запрещена.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.