1 день

Начало сплава по реке Кереть: оз. Варацкое - пор. Масляный

Встречаемся на ж/д станции п. Лоухи (рекомендуем поезд №16А), знакомимся с инструкторами.

После краткого знакомства рассаживаемся по автобусам и отправляемся к месту старта наших приключений — оз. Варацкое (59 км). Дорога займет около часа-полтора.

Уже на месте знакомимся ближе и распределяемся по экипажам, в зависимости от личных предпочтений и опыта.

Впереди длинный день, поэтому обязательно плотно завтракаем и заправляем термоса горячим чаем с собой в дорогу.

Собираемся в путешествие: упаковываем свои вещи в гермомешки, собираем и грузим катамараны. Переодеваемся, получаем экипировку: спасжилеты, каски и вёсла.

Прослушав всю необходимую информацию от инструкторов, спускаем катамараны на воду для тренировочного занятия — знакомимся с техникой водного туризма и техникой безопасности.

Так наш отдых пройдет спокойно и в памяти мы сохраним только приятные моменты.

Ну что, готовы?! Наше путешествие начинается прямо сейчас!

Мы отправляемся на сплав по реке Кереть, поэтому скажем пару слов про неё.

Сегодня идём по следующему маршруту: оз. Варацкое — пор. Карешка — пор. Краснобыстрый — пор. Масляный, 15 км.

Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.

Проходим по озёрам, останавливаемся при хорошей погоде, чтобы искупаться.

На одном из берегов обустраиваем лагерь, готовим ужин, вспоминаем, как прошел этот день.

Те, кто участвует в подобном походе впервые теперь без особых проблем могут сказать, в чем разница между порогами и шиверами.

В приготовлении пищи, установке лагеря и сборе дров для костра принимает участие вся группа.

Уже завтра мы выйдем в Белое море!