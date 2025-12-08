В этом туре вы сможете оценить красоту мраморного каньона Рускеала, который сверкает тысячами огней, остров Кижи радует
Программа тура по дням
Сортавала. Горный парк Рускеала
08:20 Встреча у главного входа на ж/д вокзале Сортавала.
Завтрак в кафе.
09:00 Обзорная экскурсия по Сортавале с осмотром памятников северного модерна и экскурсия в выставочный зал Кронида Гоголева – уникального резчика по дереву.
13:15 Обед в кафе в лютеранской кирхе.
14:00 Прибытие в Рускеала и пешеходная экскурсия по мраморному каньону (продолжительность – 1 час).
Свободное время в парке.
17:00 Отправление в Сортавалу на автобусе или ретропоезде.
Интерьер вагонов выполнен в стилистике конца XIX – начала XX века. Билеты на ретропоезд покупаются заранее и самостоятельно.
18:00 Размещение в гостинице.
Ладожские шхеры и карельская деревня Кинерма
08:30 Завтрак в гостинице и освобождение номеров.
09:15 Посещение музея «Про любовь». На выставке собраны деревянные скульптуры, рассказывающие о любви во всех ее проявлениях.
10:00 Поездка по карельским фьордам — Ладожским шхерам на судне на воздушной подушке (1 час). В случае нестабильной ледовой обстановки данная экскурсия заменяется на равноценную поездку на водопад Белые мосты.
12:15 Обед в кафе Сортавалы.
15:00 Этно-экскурсия по карельской деревне Кинерма, внесенной в список «Самых красивых деревень России».
18:00 Прибытие в Петрозаводск и размещение в гостинице.
Свободное время.
Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи
Завтрак в гостинице.
08:30 Выезд на автобусную экскурсию по Заонежью из Петрозаводска до с. Оятевщина. В пути – 4,5 часа.
12:30-13:00 Переезд Оятевщина – остров Кижи на судне на воздушной подушке.
13:00-14:30 Экскурсия по о. Кижи: знакомство с архитектурным ансамблем Кижского погоста – уникальные многоглавые храмы, иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, дом заонежского крестьянина, церковь Воскрешения Лазаря.
Свободное время на острове.
Возвращение в Петрозаводск на автобусе.
16:30 В пути остановка на поздний обед в Медвежьегорске.
20:30 По прибытии – самостоятельный ужин и отдых.
Экскурсия по Петрозаводску. Этнопарк с оленями и хаски. Мастер-класс по приготовлению калиток
09:00 Завтрак.
10:00 Отправление в этно-парк на вотчину карельского Деда Мороза – Талвиукко.
Посещение самого большого в России питомника спортивных ездовых собак.
Прогулка по оленьей ферме. Осмотр саамских жилищ и визит в Резиденцию Талвиукко с интерактивной программой и выставкой.
По желанию за дополнительную стоимость – катание на собачьей и оленьей упряжке.
13:30 Экскурсия по столице Карелии: прогулка по улицам города, кафедральный собор – храм Александра Невского, набережная Онежского озера с многочисленными арт-объектами.
15:30 Мастер-класс по приготовлению карельских пирожков – калиток, обед и чаепитие с чаем на карельских травах.
Свободное время.
Водопад Кивач. Гора Сампо. Вулкан Гирвас. Марциальные воды
Завтрак в гостинице и освобождение номеров.
09:30 Выезд на экскурсию.
Гора Сампо с арт-объектами и красивым видом на окрестности.
Первый российский курорт Марциальные воды, основанный Петром I. Дегустация целебной воды, насыщенной железом.
Местечко Гирвас и остатки древнего вулкана.
Водопад Кивач – природный шедевр, воспетый поэтами, и символ Карелии.
Остановка на обед в кафе по маршруту.
17:30 Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал.
Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
На тур действует акция: при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — скидка 10%, от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены ниже указаны без скидки.
Стоимость тура на 1 человека:
- при двухместном размещении — 59 500 руб.;
- при одноместном размещении— 65 500 руб.
Стоимость тура на 1 человека в новогодний период (заезды с 29 декабря по 11 января):
- при двухместном размещении — 79 500 руб.;
- при одноместном размещении— 85 500 руб.
Скидки:
- для детей от 4 до 14 лет — 3 500 руб. /чел.;
- для пенсионеров, ветеранов БД, инвалидов — 1 500 руб. /чел;
- размещение на доп. месте в двухместном номере – 6 000 руб.;
- для групп от 5 человек действует скидка 7%.
Для размещения предоставляются комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Размещение происходит в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
В стоимость тура включены завтраки в отеле.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Гостиница в Сортавале
Размещение в стандартных номерах с удобствами в гостинице г. Сортавалы.
Гостиница «Северная»
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Отель «Прионежский»
Отель «Прионежский» расположен на берегу Онежского озера. К услугам гостей сауна и бесплатный Wi-Fi во всех зонах.
Во всех номерах есть кондиционер и собственная ванная комната с феном. Предоставляются гладильные принадлежности.
В непринужденной атмосфере ресторана в клубном отеле «Прионежский» подают блюда русской и европейской кухни. В баре отеля предлагают коктейли и безалкогольные напитки.
Отель «Онежский замок»
Отель «Онежский замок» находится в Петрозаводске на берегу Онежского озера, которое видно из окон отеля. Стойка регистрации работает круглосуточно. Имеются сауна и купель. До проспекта Ленина — несколько минут ходьбы.
Интерьеры отеля «Онежский замок» вдохновлены древними рисунками народов Карелии. В номерах постелен деревянный пол, а интерьер выполнен в теплом красном и белом тонах. Удобства включают холодильник и телевизоры с плоским экраном.
В гостинице «Онежский замок» открыт ресторан в загородном стиле, обставленный деревянной мебелью. Блюда европейской, русской и карельской кухни подают со свежим разливным бочковым пивом и горячими напитками. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
Бутик-отель «13 стульев»
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен.
Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Питер ИНН»
Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
Отель «Саквояж»
Отель «Саквояж» расположен в Петрозаводске, в 7 минутах ходьбы от Онежского озера. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Номера располагают местом для работы и собственной ванной комнатой. Все номера оснащены телевизором с кабельными каналами.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак. Кроме того, гости могут посетить близлежащие кафе и рестораны.
Отель «Cosmos»
Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид.
К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.
Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано. Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.
Гостиница «Петра»
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (5 завтраков, 5 обедов)
- Чаепитие с карельской выпечкой
- Мастер-класс по калиткам
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостиницах
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Проезд на остров Кижи на судне с воздушной подушкой
- Катание по Ладожским шхерам
Что не входит в цену
- Билеты до Сортавалы и обратно из г. Петрозаводска
- Питание, не указанное в программе
- Билет на ретропоезд
Стандартная стоимость дополнительных услуг: катание на оленях: дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 1800 руб. взрослый - 2000 руб
- Катание на оленях: дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб
- Дети до 12 лет - 1300 руб
- Взрослый - 1500 руб
- Катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб
- Катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 1800 руб. взрослый - 2000 руб
- Дети до 12 лет - 1800 руб
- Взрослый - 2000 руб
Стоимость на дополнительные услуги в период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января включительно):катание на оленях: дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 2800 руб. взрослый - 3000 руб
- Катание на оленях: дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб
- Дети до 12 лет - 2300 руб
- Взрослый - 2500 руб
- Катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб
- Катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 2800 руб. взрослый - 3000 руб
- Дети до 12 лет - 2800 руб
- Взрослый - 3000 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки на тур?
