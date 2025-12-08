В период новогодних праздников Карелия открывает для своих гостей красоты в новом, волшебном свете.В этом туре вы сможете оценить красоту мраморного каньона Рускеала, который сверкает тысячами огней, остров Кижи радует

взгляд деревянными храмами, окружёнными белоснежными пейзажами, а Ладожские шхеры словно приглашают промчаться на «Хивусе». В путешествии вас также ждут встречи с ездовыми собаками, вкус калиток и мощь водопада. Приготовьтесь к зимним приключениям и откройте для себя самые прекрасные уголки Карелии!

Остановка на обед в кафе по маршруту.

Гора Сампо с арт-объектами и красивым видом на окрестности.

15:30 Мастер-класс по приготовлению карельских пирожков – калиток, обед и чаепитие с чаем на карельских травах.

13:30 Экскурсия по столице Карелии: прогулка по улицам города, кафедральный собор – храм Александра Невского, набережная Онежского озера с многочисленными арт-объектами.

По желанию за дополнительную стоимость – катание на собачьей и оленьей упряжке.

Прогулка по оленьей ферме. Осмотр саамских жилищ и визит в Резиденцию Талвиукко с интерактивной программой и выставкой.

16:30 В пути остановка на поздний обед в Медвежьегорске.

13:00-14:30 Экскурсия по о. Кижи: знакомство с архитектурным ансамблем Кижского погоста – уникальные многоглавые храмы, иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, дом заонежского крестьянина, церковь Воскрешения Лазаря.

08:30 Выезд на автобусную экскурсию по Заонежью из Петрозаводска до с. Оятевщина. В пути – 4,5 часа.

18:00 Прибытие в Петрозаводск и размещение в гостинице.

10:00 Поездка по карельским фьордам — Ладожским шхерам на судне на воздушной подушке (1 час). В случае нестабильной ледовой обстановки данная экскурсия заменяется на равноценную поездку на водопад Белые мосты.

09:15 Посещение музея «Про любовь». На выставке собраны деревянные скульптуры, рассказывающие о любви во всех ее проявлениях.

Интерьер вагонов выполнен в стилистике конца XIX – начала XX века. Билеты на ретропоезд покупаются заранее и самостоятельно.

17:00 Отправление в Сортавалу на автобусе или ретропоезде.

14:00 Прибытие в Рускеала и пешеходная экскурсия по мраморному каньону (продолжительность – 1 час).

09:00 Обзорная экскурсия по Сортавале с осмотром памятников северного модерна и экскурсия в выставочный зал Кронида Гоголева – уникального резчика по дереву.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

На тур действует акция: при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — скидка 10%, от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены ниже указаны без скидки.

Стоимость тура на 1 человека:

при двухместном размещении — 59 500 руб.;

при одноместном размещении— 65 500 руб.

Стоимость тура на 1 человека в новогодний период (заезды с 29 декабря по 11 января):

при двухместном размещении — 79 500 руб.;

при одноместном размещении— 85 500 руб.

Скидки:

для детей от 4 до 14 лет — 3 500 руб. /чел.;

для пенсионеров, ветеранов БД, инвалидов — 1 500 руб. /чел;

размещение на доп. месте в двухместном номере – 6 000 руб.;

для групп от 5 человек действует скидка 7%.

Для размещения предоставляются комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Размещение происходит в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

В стоимость тура включены завтраки в отеле.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.