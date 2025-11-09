Морозно на улице, но в то же время так тепло на душе от этой красоты! Величественным водам Кивача не
Программа тура по дням
Марциальные Воды, заповедник Кивач
07:50 Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска поездом №018.
Встреча с гидом у центрального входа в вокзал, со стороны перрона.
Завтрак шведский-стол в ресторане.
Посадка в автобус, отправка на экскурсию.
Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х источников, осмотром церкви Апостола Петра.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы.
Обед в кафе.
За дополнительную плату мы предлагаем посетить питомник собак породы Хаски: взрослые и дети от 13 лет — 4300 руб., дети от 7 до 12 лет — 2150 руб., дети от 0 до 6 лет — бесплатно. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождении родителя/опекуна.
Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте.
В Программе:
- выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера»;
- вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах;
- ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок;
- под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой. Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности;
- после всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2,5 км.) под руководством опытного инструктора;
- сдача снаряжения, переодевание;
- экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук;
- чаепитие у костра с печеньем.
Возвращение в Петрозаводск.
Прибытие в гостиницу.
Размещение в номерах, отдых.
Горный парк «Рускеала»
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом в холле отеля.
Отправка на автобусе в Северное Приладожье (260 км.).
Вас ждет живописная дорога вдоль карельских лесов, озер и залива Ладожского озера.
По дороге в Горный парк «Рускеала» остановка у водопада Тохмайоки.
Высота водопада 3-4 метров. Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад. Именно здесь снимался оригинальный фильм «А зори здесь тихие».
Прибытие в горный парк «Рускеала.
Экскурсия «Дорогой Горных мастеров».
«Рускеальские мраморные ломки» – удивительный по красоте маршрут, знакомящий с неповторимыми природно-техногенными ландшафтами Рускеала близ города Сортавалы.
С XVIII по XX в. в. здесь в многочисленных карьерах выламывали декоративные светло-серые мраморы для украшения Исаакиевского Собора, Казанского собора, Мраморного дворца, Михайловского замка в Санкт-Петербурге, фонтана «Пирамида» в Петергофе, Чесменской, Морейской колонн и Орловских ворот в Царском Селе, Павильона Орла в Гатчине, Сберегательного банка в Хельсинки и других замечательных произведений архитектуры.
Отвесные берега мраморных озер с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора с оборудованными смотровыми площадками и глубоким штольням оставляют неизгладимое впечатление.
Свободное время в горном парке.
Возможность самостоятельно пообедать в кафе парка, купить сувениры, воспользоваться дополнительными услугами парка.
Выезд в Петрозаводск.
Экскурсия на о. Кижи
Завтрак «шведский стол»в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения отеля.
Встреча с гидом в холле отеля.
Трансфер на набережную Петрозаводска.
Посадка на СВП (судно на воздушной подушке), отправка по замершему Онежскому озеру на о. Кижи.
Вы совершите удивительное путешествие по ледяной, заснеженной пустыне.
Дорога до острова оставит у вас массу впечатлений. В пути 1 час 30 минут.
Прибытие на остров.
Перед нами на фоне неба, которое становится ближе, предстают великолепные кижские храмы, которые прекрасны в любое время года.
На фоне тонких узоров сплетённый ветвей деревьев открыты двери крестьянских домов, где гости знакомятся с традиционным укладом жизни больших семей в заонежских деревнях.
Возвращение в Петрозаводск с острова ориентировочно в 18:00.
Трансфер на ж/д вокзал Петрозаводска.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения (группа от 2 чел.), руб:
|2-местное
размещение
|1-местное
размещение
|Доп. место
|Основное место
(дети до 17 лет)
|Доп. место
(дети до 17 лет)
|Гостиница «Питер Инн»
|35 200
|38 300
|33 000
|33 700
|31 600
Варианты проживания
Гостиница Питер Инн
«PiterInn» — это отель международного уровня в городе Петрозаводске. К вашим услугам безупречное качество сервиса, дружелюбный персонал и высочайшие стандарты безопасности.
Благодаря уникальному расположению в самом центре столицы Карелии отель PiterInn — идеальное место для пребывания в выходные дни и во время деловых поездок.
Инфраструктура отеля: 138 номеров, отвечающих самым высоким мировым стандартам качества. Просторные лоджии, холодильник, мини-бары, многоканальное телевидение, стильная и удобная мебель, фен, телефон и доступ в Интернет, спортивный зал.
Стандартный номер — однокомнатный номер, площадь 19-24 кв. м., максимальная вместимость 2 взрослых, доп. место — под запрос. Оснащение: рабочая зона, ковровое покрытие, спутниковое ТВ, телефон, сейф, фен, центральная система кондиционирования с индивидуальным управлением, Wi-Fi, в ванной комнате — душевая кабина, полы с подогревом, банные принадлежности. Губка для обуви.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: 3 завтрака, 1 обед
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты на объекты показа
- Работа гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Посещение питомника хаски
- Питание, не указанное в программе
- Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что взять с собой: удобную походную одежду: брюки, теплый свитер, термобелье, теплая куртка, теплая шапочка, перчатки; теплую свободную обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности тура в зимнее время?
Световой день в Карелии зимой короткий. В декабре – январе солнце встает с 09:30 утра, заходит после 16:00. С конца января световой день начинает ощутимо прибавляться.
Карелия находиться на Северо-Западе России.
Климат в Карелии - резко континентальный.
В Карелии зимой температура воздуха может колебаться от 0 градусов до -30. Так же частые ветра.
Рекомендуем перед поездкой посмотреть прогноз погоды или связаться с менеджером для консультации, как лучше одеться в путешествие.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую. При штормовой погоде (скорости ветра более 14 м/с), низкой температуре (ниже 25 градусов Цельсия) могут быть отменены поездки на остров Кижи.
Будет холодно во время поездки на СВП?
Судно на воздушной подушке – это полностью закрытая конструкция. Вы будете путешествовать в комфортном остекленном салоне, где работают печки. Вместимость СВП до 10 чел. + капитан судна.