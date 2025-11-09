Мои заказы

Зимние каникулы в Карелии на 3 дня

Карелия зимой – удивительное зрелище! Все усыпано мягким, искрящимся на солнце снегом.

Морозно на улице, но в то же время так тепло на душе от этой красоты! Величественным водам Кивача не
читать дальше

страшны никакие морозы, он удивит вас своей роскошью даже зимой.

А какое удовольствие и уникальнейшая возможность увидеть всю красу зимних Кижей! Отправиться на остров по крепкому льду Онежского озера на судне на воздушной подушке, словно в приключение! Горный парк «Рускеала» зимой предстает перед вами совершенно в ином облике.

Замершее мраморное озеро, покрытые снегом мраморные ломки придают парку образ настоящей зимней сказки!

Зимние каникулы в Карелии на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Зимние каникулы в Карелии на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Зимние каникулы в Карелии на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
23
янв30
янв6
фев13
фев20
фев27
фев6
мар

Программа тура по дням

1 день

Марциальные Воды, заповедник Кивач

07:50 Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска поездом №018.

Встреча с гидом у центрального входа в вокзал, со стороны перрона.

Завтрак шведский-стол в ресторане.

Посадка в автобус, отправка на экскурсию.

Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х источников, осмотром церкви Апостола Петра.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы.

Обед в кафе.

За дополнительную плату мы предлагаем посетить питомник собак породы Хаски: взрослые и дети от 13 лет — 4300 руб., дети от 7 до 12 лет — 2150 руб., дети от 0 до 6 лет — бесплатно. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождении родителя/опекуна.

Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте.

В Программе:

  • выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера»;
  • вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах;
  • ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок;
  • под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой. Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности;
  • после всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2,5 км.) под руководством опытного инструктора;
  • сдача снаряжения, переодевание;
  • экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук;
  • чаепитие у костра с печеньем.

Возвращение в Петрозаводск.

Прибытие в гостиницу.

Размещение в номерах, отдых.

Марциальные Воды, заповедник КивачМарциальные Воды, заповедник КивачМарциальные Воды, заповедник КивачМарциальные Воды, заповедник КивачМарциальные Воды, заповедник Кивач
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Горный парк «Рускеала»

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом в холле отеля.

Отправка на автобусе в Северное Приладожье (260 км.).

Вас ждет живописная дорога вдоль карельских лесов, озер и залива Ладожского озера.

По дороге в Горный парк «Рускеала» остановка у водопада Тохмайоки.

Высота водопада 3-4 метров. Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад. Именно здесь снимался оригинальный фильм «А зори здесь тихие».

Прибытие в горный парк «Рускеала.

Экскурсия «Дорогой Горных мастеров».

«Рускеальские мраморные ломки» – удивительный по красоте маршрут, знакомящий с неповторимыми природно-техногенными ландшафтами Рускеала близ города Сортавалы.

С XVIII по XX в. в. здесь в многочисленных карьерах выламывали декоративные светло-серые мраморы для украшения Исаакиевского Собора, Казанского собора, Мраморного дворца, Михайловского замка в Санкт-Петербурге, фонтана «Пирамида» в Петергофе, Чесменской, Морейской колонн и Орловских ворот в Царском Селе, Павильона Орла в Гатчине, Сберегательного банка в Хельсинки и других замечательных произведений архитектуры.

Отвесные берега мраморных озер с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора с оборудованными смотровыми площадками и глубоким штольням оставляют неизгладимое впечатление.

Свободное время в горном парке.

Возможность самостоятельно пообедать в кафе парка, купить сувениры, воспользоваться дополнительными услугами парка.

Выезд в Петрозаводск.

Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»Горный парк «Рускеала»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия на о. Кижи

Завтрак «шведский стол»в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения отеля.

Встреча с гидом в холле отеля.

Трансфер на набережную Петрозаводска.

Посадка на СВП (судно на воздушной подушке), отправка по замершему Онежскому озеру на о. Кижи.

Вы совершите удивительное путешествие по ледяной, заснеженной пустыне.

Дорога до острова оставит у вас массу впечатлений. В пути 1 час 30 минут.

Прибытие на остров.

Перед нами на фоне неба, которое становится ближе, предстают великолепные кижские храмы, которые прекрасны в любое время года.

На фоне тонких узоров сплетённый ветвей деревьев открыты двери крестьянских домов, где гости знакомятся с традиционным укладом жизни больших семей в заонежских деревнях.

Возвращение в Петрозаводск с острова ориентировочно в 18:00.

Трансфер на ж/д вокзал Петрозаводска.

Экскурсия на о. КижиЭкскурсия на о. КижиЭкскурсия на о. КижиЭкскурсия на о. КижиЭкскурсия на о. Кижи
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения (группа от 2 чел.), руб:

2-местное
размещение		1-местное
размещение		Доп. местоОсновное место
(дети до 17 лет)		Доп. место
(дети до 17 лет)
Гостиница «Питер Инн»35 20038 30033 00033 700 31 600

Варианты проживания

Гостиница Питер Инн

2 ночи

«PiterInn» — это отель международного уровня в городе Петрозаводске. К вашим услугам безупречное качество сервиса, дружелюбный персонал и высочайшие стандарты безопасности.

Благодаря уникальному расположению в самом центре столицы Карелии отель PiterInn — идеальное место для пребывания в выходные дни и во время деловых поездок.

Инфраструктура отеля: 138 номеров, отвечающих самым высоким мировым стандартам качества. Просторные лоджии, холодильник, мини-бары, многоканальное телевидение, стильная и удобная мебель, фен, телефон и доступ в Интернет, спортивный зал.

Стандартный номер — однокомнатный номер, площадь 19-24 кв. м., максимальная вместимость 2 взрослых, доп. место — под запрос. Оснащение: рабочая зона, ковровое покрытие, спутниковое ТВ, телефон, сейф, фен, центральная система кондиционирования с индивидуальным управлением, Wi-Fi, в ванной комнате — душевая кабина, полы с подогревом, банные принадлежности. Губка для обуви.

Гостиница Питер ИннГостиница Питер ИннГостиница Питер ИннГостиница Питер ИннГостиница Питер ИннГостиница Питер ИннГостиница Питер ИннГостиница Питер ИннГостиница Питер ИннГостиница Питер ИннГостиница Питер ИннГостиница Питер Инн
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: 3 завтрака, 1 обед
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты на объекты показа
  • Работа гида-сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Посещение питомника хаски
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Что взять с собой: удобную походную одежду: брюки, теплый свитер, термобелье, теплая куртка, теплая шапочка, перчатки; теплую свободную обувь.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности тура в зимнее время?

Световой день в Карелии зимой короткий. В декабре – январе солнце встает с 09:30 утра, заходит после 16:00. С конца января световой день начинает ощутимо прибавляться.

Карелия находиться на Северо-Западе России.

Климат в Карелии - резко континентальный.

В Карелии зимой температура воздуха может колебаться от 0 градусов до -30. Так же частые ветра.

Рекомендуем перед поездкой посмотреть прогноз погоды или связаться с менеджером для консультации, как лучше одеться в путешествие.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.

Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую. При штормовой погоде (скорости ветра более 14 м/с), низкой температуре (ниже 25 градусов Цельсия) могут быть отменены поездки на остров Кижи.

Будет холодно во время поездки на СВП?

Судно на воздушной подушке – это полностью закрытая конструкция. Вы будете путешествовать в комфортном остекленном салоне, где работают печки. Вместимость СВП до 10 чел. + капитан судна.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Зимняя сказка в Карелии
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Зимняя сказка в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
3 янв в 10:00
от 35 500 ₽ за человека
Зимние хиты Карелии
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Зимние хиты Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
16 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
от 45 500 ₽ за человека
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
3 дня
2 отзыва
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
3 янв в 10:00
от 35 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска