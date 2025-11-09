2 день

Горный парк «Рускеала»

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом в холле отеля.

Отправка на автобусе в Северное Приладожье (260 км.).

Вас ждет живописная дорога вдоль карельских лесов, озер и залива Ладожского озера.

По дороге в Горный парк «Рускеала» остановка у водопада Тохмайоки.

Высота водопада 3-4 метров. Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад. Именно здесь снимался оригинальный фильм «А зори здесь тихие».

Прибытие в горный парк «Рускеала.

Экскурсия «Дорогой Горных мастеров».

«Рускеальские мраморные ломки» – удивительный по красоте маршрут, знакомящий с неповторимыми природно-техногенными ландшафтами Рускеала близ города Сортавалы.

С XVIII по XX в. в. здесь в многочисленных карьерах выламывали декоративные светло-серые мраморы для украшения Исаакиевского Собора, Казанского собора, Мраморного дворца, Михайловского замка в Санкт-Петербурге, фонтана «Пирамида» в Петергофе, Чесменской, Морейской колонн и Орловских ворот в Царском Селе, Павильона Орла в Гатчине, Сберегательного банка в Хельсинки и других замечательных произведений архитектуры.

Отвесные берега мраморных озер с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора с оборудованными смотровыми площадками и глубоким штольням оставляют неизгладимое впечатление.

Свободное время в горном парке.

Возможность самостоятельно пообедать в кафе парка, купить сувениры, воспользоваться дополнительными услугами парка.

Выезд в Петрозаводск.

