1 день

На снегоходах по старинным «уснувшим» и заброшенным деревням Заонежья

Встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда №018 из г. Москва).

Встречаемся в г. Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак.

Поближе знакомимся с другими участниками тура.

Садимся в автобус – ехать чуть больше часа.

В старинной деревне Горка нас встречают инструкторы – бравые весёлые парни. Они помогают подобрать экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки.

Проходим инструктаж и выезжаем на лед Онежского озера, второго по величине озера Европы.

Миллионы лет назад по этим местам прошёл ледник, оставив нам удивительной красоты ландшафт.

Разгоняемся и ощущаем невероятную свободу, покоряя ледяные просторы.

Старинные карельские деревни разбросаны по всему Заонежью – северной части озера, изрезанной заливами и вытянутыми берегами. Большинство деревень опустело, но деревянные часовни и церквушки всё еще возвышаются над местностью, стойко храня историю.

Заезжаем в деревню Пегрема – образец деревянной архитектуры Заонежья. Ни протоптанных тропинок, ни дыма из труб. Жители покинули её 50 лет назад. В огромных двухэтажных домах обвалились крыши, и только часовня Варлаама Хутынского 1770-х годов сохранилась целой благодаря неравнодушным людям.

Устраиваем пикник. Инструкторы готовят для нас красную рыбку на бревне, одновременно проводя мастер-класс. Пьем чай и угощаемся морошковым вареньем.

Продолжаем путь, следуя на базу отдыха.

Размещаемся в гостевом доме, который расположен на берегу Онежского озера, в 1 км. от всемирно известного памятника русского деревянного зодчества «Кижи», деревне Ерснево.

Ужинаем и идем в жаркую карельскую баньку.

Расстояние: 100 км на снегоходах.