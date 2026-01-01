Мои заказы

Зимняя сказка: лучшие места и глэмпинг. Комфорт, мини-группы, любые даты

Уютный глэмпинг и природные пейзажи
Зимняя сказка: лучшие места и глэмпинг. Комфорт, мини-группы, любые датыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Зимняя сказка: лучшие места и глэмпинг. Комфорт, мини-группы, любые датыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Зимняя сказка: лучшие места и глэмпинг. Комфорт, мини-группы, любые датыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Это насыщенное путешествие, совместившее в себе известные и нетуристические локации Карелии, размещение в домиках с панорамным остеклением, зимние активности и релакс. Что позволит Вам за короткий срок отдохнуть от городской суеты и погрузиться в атмосферу зимней сказки.

Вы посетите горный парк Рускеала, водопады Кивач, Ахинкоски и Койриноянкоски, гору Паасонвуори. Насладитесь красотой хвойных лесов, фактурных скал и заснеженных островов. Сможете покататься на аэролодке по льдам Ладожских шхер. Пройдетесь по пушистому снегу на снегоступах, поучаствуете в мастер классе по приготовлению калиток и отведаете северную кухню. Желающие смогут дополнительно добавить в тур, поездку на Ретро поезде, айс флоатинг (купание в непромокаемом костюме в Ладожском озере), прокатиться на снегоходах, погреться в горячей бане или пообщаться с хаски. Мы проведем этот тур для Вас в Любые Даты сезона, при бронировании 2-х и более мест. Даты сборных групп (до 10 чел) указаны в карточке тура. Все экскурсии проходят в спокойном темпе, без спешки. Проживание

Базовая стоимость включает 2-ух местное или семейное (до 4 чел) проживание, в современных Барнхаус в глэмпинге.

Под запрос доступна замена домика на номера эко-отеля, с дополнительной скидкой за тур- 4000 р / чел

Подробная Программа в разделе День За Днем

Сбор группы в Петрозаводске: 8-9:00

Финиш программы: Сортавала 17:00-17:30 Петрозаводск 20:00-20:30

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск - Кивач - Сампо - Калитки

Встреча с гидом по прибытии, в г. Петрозаводск, знакомство, небольшая сити - обзорная. Отправление за город.

Посещение заповедника Кивач - самого первого заповедника, созданного в Карелии. Его изюминкой является одноименный водопад, один из самых красивых водопадов нашей страны и второй по величине из равнинных водопадов Европы. В зимнее время, Кивач, за счет льда и белоснежного одеяния создается неповторимая сказочная атмосфера вокруг водопада, который, кстати, в отличии от других водопадов Карелии, до конца не замерзает.

После водопада, окунемся в мир карельских легенд на горе Сампо. Нас встретят герои карело - финского эпоса Калевала - Вяйнемейнен, Илмаринен и другие, а с вершины откроется круговой обзор на хвойные леса. После прогулки, вас будет жать чаепитие с калитками в пространстве на берегу реки Шуя. Мы самостоятельно приготовим карельскую выпечку, под руководством Шеф повара и отведаем их горячими, прямо из печи во время обеда.

Насытившись отправимся заселяться в глэмпинг.

Петрозаводск - Кивач - Сампо - КалиткиПетрозаводск - Кивач - Сампо - КалиткиПетрозаводск - Кивач - Сампо - Калитки
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Леса и снегоступы, аэролодка и Ладожские шхеры

Одеваемся теплее и отправляемся гулять по заснеженному лесу, скалам и горам. Места нетуристические и очень живописные. Настоящая первозданная природа, без скопления людей. Тропинки в лесу, часто прячутся под слоем снега, поэтому вполне возможно, что протаптывать их мы будем сами.

У нас есть снегоступы (специальные приспособления, для ходьбы по снегу), на которых Вы так же можете попробовать походить - будет весело! Пока ожидаем обед, прогуляемся на небольшой, но живописный водопад.

Во время перерыва вы сможете немного отдохнуть в глэмпинге и погулять на территории. Кто желает, сможет дополнительно прокатиться на снегоходах (доп. услуга - бронирование заранее)

После прогулки у нас состоится поездка на аэролодке по льду самого крупного озера Европы, с высадками на островах. При благоприятных условиях, именно здесь желающие смогут попробовать Айс Флоатинг (купание в непромокаемом костюме + 2500 за 1 чел). А после, будем греться чаем и дегустировать карельские угощения и настойки.

Вечером у нас забронирована баня - общий сеанс для группы, желающие смогут ее посетить.

Леса и снегоступы, аэролодка и Ладожские шхерыЛеса и снегоступы, аэролодка и Ладожские шхерыЛеса и снегоступы, аэролодка и Ладожские шхеры
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Рускеала, Ахинкоски, Паасо, Хаски

Посетим сегодня жемчужину Карелии- горный парк Рускеала, в котором у нас будет достаточно времени: мраморный каньон, итальянский карьер, горное озеро, белая гора и др. Желающие могут приобрести дополнительно в парке экскурсию по подземный мир Рускеала. Группа поедет в горный парк на авто, но если Вы давно мечтали прокатиться на ретро поезде (Рускеальский экспресс), это тоже возможно- укажите этот момент при бронировании и я подскажу, как действовать.

На обратном пути нас ждут Рускеальские водопады (Ахинкоски), место где снимали фильм А зори здесь тихие. Система небольших водопадов, эко-тропа и подвесные мостики над самым падением воды, хвойный лес и причудливые деревянные скульптуры. Парк будет интересен и детям и взрослым. также мы заедем в питомник дружелюбных хаски.

Обед организуем в одном из кафе находящихся на маршруте. После обеда покорим одну из живописных гор Карелии- Паасонвуори, с которой открывается потрясающий круговой вид на макушки елей и озеро. На гору ведет удобная деревянная лестница с очень атмосферной подсветкой. А помимо пейзажей, гора обладает интересной и значимой историей, уходящей в средние века.

Рускеала, Ахинкоски, Паасо, ХаскиРускеала, Ахинкоски, Паасо, ХаскиРускеала, Ахинкоски, Паасо, Хаски
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гидом
  • Проживание в загородном глэмпинге - 2 ночи
  • Сытные завтраки (2ой и 3ий день)
  • Все входные билеты на маршруте
  • Прогулка на аэролодке по Ладожским шхерам - при благоприятных условиях
  • Аренда снегоступов
  • Авторский маршрут от гида
  • Мастер - класс по приготовлению калиток
  • Посещение питомника хаски
  • Баня - общий сеанс для группы
  • Помощь в покупке билетов в Карелию
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты в Карелию
  • Обеды, ужины
  • Дополнительные услуги и развлечения - По Желанию: айсфлоатинг - 2500 руб, индивидуальная баня 6000 руб, поездка на Ретро поезде, снегоходы - 6000 руб. О необходимости данных услуг, просьба сообщить при бронировании тура
О чём нужно знать до поездки

Важно иметь с собой теплую многослойную одежду и теплую непромокаемую обувь(либо сменную). При возможности, лучше взять так же сменную пару перчаток, теплые носки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Катя, я родилась и выросла в Карелии. Объездила пол России, но не нашла места лучше, чем родной регион. Я работаю в туризме более 15-лет и с радостью делюсь своей
читать дальшеуменьшить

страстью к путешествиям. Моя команда создает неформальные туры, которые открывают первозданные уголки природы и предлагают комфортный отдых. Мы является полностью локальным туроператором и каждому гиду есть чем поделиться с гостями "от первого лица" Каждое путешествие — это настоящее приключение, способное помочь вам отвлечься от повседневной рутины, восстановить силы, завести знакомства и зарядиться положительными эмоциями. А иногда и вовсе изменить жизнь! Добро пожаловать в удивительную Карелию

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры на «Зимняя сказка: лучшие места и глэмпинг. Комфорт, мини-группы, любые даты»

Карелии снежный узор: топовые места, зимние активности и прогулки на природе
На машине
На снегоходах
4 дня
-
15%
5 отзывов
Карелии снежный узор: топовые места, зимние активности и прогулки на природе
Отдохнуть в глэмпинге на Ладоге, прокатиться на снегоходах и побывать на мраморном каньоне
Начало: Петрозаводск, 9:00
5 дек в 08:00
11 дек в 08:00
77 775 ₽91 500 ₽ за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
На машине
На снегоходах
3 дня
-
15%
6 отзывов
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Увидеть топовые места, прокатиться на снегоходах, научиться печь калитки и пожить в уютном глэмпинге
Начало: Петрозаводск, 9:00
7 дек в 08:00
12 дек в 08:00
61 030 ₽71 800 ₽ за человека
Зимняя сказка в Карелии
На автобусе
3 дня
6 отзывов
Зимняя сказка в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 35 500 ₽ за человека
Очарование зимней Карелии
На автобусе
3 дня
-
5%
4 отзыва
Очарование зимней Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
3 дек в 10:00
10 дек в 10:00
от 29 355 ₽30 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
от 65 800 ₽ за человека