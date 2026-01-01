Это насыщенное путешествие, совместившее в себе известные и нетуристические локации Карелии, размещение в домиках с панорамным остеклением, зимние активности и релакс. Что позволит Вам за короткий срок отдохнуть от городской суеты и погрузиться в атмосферу зимней сказки.

Вы посетите горный парк Рускеала, водопады Кивач, Ахинкоски и Койриноянкоски, гору Паасонвуори. Насладитесь красотой хвойных лесов, фактурных скал и заснеженных островов. Сможете покататься на аэролодке по льдам Ладожских шхер. Пройдетесь по пушистому снегу на снегоступах, поучаствуете в мастер классе по приготовлению калиток и отведаете северную кухню. Желающие смогут дополнительно добавить в тур, поездку на Ретро поезде, айс флоатинг (купание в непромокаемом костюме в Ладожском озере), прокатиться на снегоходах, погреться в горячей бане или пообщаться с хаски. Мы проведем этот тур для Вас в Любые Даты сезона, при бронировании 2-х и более мест. Даты сборных групп (до 10 чел) указаны в карточке тура. Все экскурсии проходят в спокойном темпе, без спешки. Проживание

Базовая стоимость включает 2-ух местное или семейное (до 4 чел) проживание, в современных Барнхаус в глэмпинге.

Под запрос доступна замена домика на номера эко-отеля, с дополнительной скидкой за тур- 4000 р / чел

Сбор группы в Петрозаводске: 8-9:00

Финиш программы: Сортавала 17:00-17:30 Петрозаводск 20:00-20:30