Описание тура
Это насыщенное путешествие, совместившее в себе известные и нетуристические локации Карелии, размещение в домиках с панорамным остеклением, зимние активности и релакс. Что позволит Вам за короткий срок отдохнуть от городской суеты и погрузиться в атмосферу зимней сказки.
Вы посетите горный парк Рускеала, водопады Кивач, Ахинкоски и Койриноянкоски, гору Паасонвуори. Насладитесь красотой хвойных лесов, фактурных скал и заснеженных островов. Сможете покататься на аэролодке по льдам Ладожских шхер. Пройдетесь по пушистому снегу на снегоступах, поучаствуете в мастер классе по приготовлению калиток и отведаете северную кухню. Желающие смогут дополнительно добавить в тур, поездку на Ретро поезде, айс флоатинг (купание в непромокаемом костюме в Ладожском озере), прокатиться на снегоходах, погреться в горячей бане или пообщаться с хаски. Мы проведем этот тур для Вас в Любые Даты сезона, при бронировании 2-х и более мест. Даты сборных групп (до 10 чел) указаны в карточке тура. Все экскурсии проходят в спокойном темпе, без спешки. Проживание
Базовая стоимость включает 2-ух местное или семейное (до 4 чел) проживание, в современных Барнхаус в глэмпинге.
Под запрос доступна замена домика на номера эко-отеля, с дополнительной скидкой за тур- 4000 р / чел
Сбор группы в Петрозаводске: 8-9:00
Финиш программы: Сортавала 17:00-17:30 Петрозаводск 20:00-20:30
Программа тура по дням
Петрозаводск - Кивач - Сампо - Калитки
Встреча с гидом по прибытии, в г. Петрозаводск, знакомство, небольшая сити - обзорная. Отправление за город.
Посещение заповедника Кивач - самого первого заповедника, созданного в Карелии. Его изюминкой является одноименный водопад, один из самых красивых водопадов нашей страны и второй по величине из равнинных водопадов Европы. В зимнее время, Кивач, за счет льда и белоснежного одеяния создается неповторимая сказочная атмосфера вокруг водопада, который, кстати, в отличии от других водопадов Карелии, до конца не замерзает.
После водопада, окунемся в мир карельских легенд на горе Сампо. Нас встретят герои карело - финского эпоса Калевала - Вяйнемейнен, Илмаринен и другие, а с вершины откроется круговой обзор на хвойные леса. После прогулки, вас будет жать чаепитие с калитками в пространстве на берегу реки Шуя. Мы самостоятельно приготовим карельскую выпечку, под руководством Шеф повара и отведаем их горячими, прямо из печи во время обеда.
Насытившись отправимся заселяться в глэмпинг.
Леса и снегоступы, аэролодка и Ладожские шхеры
Одеваемся теплее и отправляемся гулять по заснеженному лесу, скалам и горам. Места нетуристические и очень живописные. Настоящая первозданная природа, без скопления людей. Тропинки в лесу, часто прячутся под слоем снега, поэтому вполне возможно, что протаптывать их мы будем сами.
У нас есть снегоступы (специальные приспособления, для ходьбы по снегу), на которых Вы так же можете попробовать походить - будет весело! Пока ожидаем обед, прогуляемся на небольшой, но живописный водопад.
Во время перерыва вы сможете немного отдохнуть в глэмпинге и погулять на территории. Кто желает, сможет дополнительно прокатиться на снегоходах (доп. услуга - бронирование заранее)
После прогулки у нас состоится поездка на аэролодке по льду самого крупного озера Европы, с высадками на островах. При благоприятных условиях, именно здесь желающие смогут попробовать Айс Флоатинг (купание в непромокаемом костюме + 2500 за 1 чел). А после, будем греться чаем и дегустировать карельские угощения и настойки.
Вечером у нас забронирована баня - общий сеанс для группы, желающие смогут ее посетить.
Рускеала, Ахинкоски, Паасо, Хаски
Посетим сегодня жемчужину Карелии- горный парк Рускеала, в котором у нас будет достаточно времени: мраморный каньон, итальянский карьер, горное озеро, белая гора и др. Желающие могут приобрести дополнительно в парке экскурсию по подземный мир Рускеала. Группа поедет в горный парк на авто, но если Вы давно мечтали прокатиться на ретро поезде (Рускеальский экспресс), это тоже возможно- укажите этот момент при бронировании и я подскажу, как действовать.
На обратном пути нас ждут Рускеальские водопады (Ахинкоски), место где снимали фильм А зори здесь тихие. Система небольших водопадов, эко-тропа и подвесные мостики над самым падением воды, хвойный лес и причудливые деревянные скульптуры. Парк будет интересен и детям и взрослым. также мы заедем в питомник дружелюбных хаски.
Обед организуем в одном из кафе находящихся на маршруте. После обеда покорим одну из живописных гор Карелии- Паасонвуори, с которой открывается потрясающий круговой вид на макушки елей и озеро. На гору ведет удобная деревянная лестница с очень атмосферной подсветкой. А помимо пейзажей, гора обладает интересной и значимой историей, уходящей в средние века.
Варианты проживания
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гидом
- Проживание в загородном глэмпинге - 2 ночи
- Сытные завтраки (2ой и 3ий день)
- Все входные билеты на маршруте
- Прогулка на аэролодке по Ладожским шхерам - при благоприятных условиях
- Аренда снегоступов
- Авторский маршрут от гида
- Мастер - класс по приготовлению калиток
- Посещение питомника хаски
- Баня - общий сеанс для группы
- Помощь в покупке билетов в Карелию
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты в Карелию
- Обеды, ужины
- Дополнительные услуги и развлечения - По Желанию: айсфлоатинг - 2500 руб, индивидуальная баня 6000 руб, поездка на Ретро поезде, снегоходы - 6000 руб. О необходимости данных услуг, просьба сообщить при бронировании тура
О чём нужно знать до поездки
Важно иметь с собой теплую многослойную одежду и теплую непромокаемую обувь(либо сменную). При возможности, лучше взять так же сменную пару перчаток, теплые носки.