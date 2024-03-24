Волшебство зимних Кижей

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Карелия зимой — удивительное зрелище.

В этом туре вас ждет экскурсия в природный заповедник Кивач, посещение первого российского курорта Марциальные Воды и поездка на хивусе на остров Кижи. Путешествие обещает быть захватывающим!
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Волшебство зимних Кижей
Ближайшие даты:
27
янв
3
фев
10
фев
17
фев
24
фев
2
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9
мар
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даты

Что вас ожидает:

С ветерком по льду Онежского озера
С ветерком по льду Онежского озера
Прокатитесь на специальном судне с воздушной подушке до острова Кижи
Целебная вода
Целебная вода
Продегустируете воду из 4 источников на курорте Марциальные Воды
Природа Карелии
Природа Карелии
Побываете в природном заповеднике Кивач и увидите крупнейший в Европе равнинный водопад

Программа тура по дням

1 день

Природный заповедник Кивач и Марциальные Воды

Прибытие в г. Петрозаводск.

Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).

Завтрак «шведский стол» в ресторане.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.

Осмотр дендрария карельской березы.

Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4 источников, осмотром церкви Апостола Петра.

Остановка у арт-объекта «Долина зайцев».

Долина зайцев — это место, которое открыто как взрослым, так и детям. А что может впечатлить больше, чем скала с тысячью зайцев?

Художник Сергей Гапанович поставил целью вырезать 1000 зайцев на скале, сейчас уже ему удалось воплотить порядка 600 зайцев.

Каждый сам найдет для себя причину, почему в долине обитают именно зайцы, а возможно и захочет стать хозяином нового ушастого зверька на теле скалы.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в гостинице.

Обед в ресторане отеля.

Природный заповедник Кивач и Марциальные ВодыПриродный заповедник Кивач и Марциальные ВодыПриродный заповедник Кивач и Марциальные ВодыПриродный заповедник Кивач и Марциальные Воды
2 день

Остров Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров (вещи сдаются в камеру хранения).

Трансфер на набережную Онежского озера.

Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.

Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут. Общая продолжительность поездки до 6 часов.

Прибытие на остров, встреча с гидом.

В ходе обзорной экскурсии по острову вы познакомитесь с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем, осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, посетите дом заонежского крестьянина, узнаете, как жили крестьяне на Русском Севере, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России православную святыню.

В программу включено:

  • проезд по маршруту: г. Петрозаводск — о. Кижи — г. Петрозаводск;
  • обзорная экскурсия по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи».

Возвращение в Петрозаводск.

Ужин в кафе.

Трансфер на ж/д вокзал.

В феврале в Петрозаводске проводится фестиваль ледовых и снежных скульптур «Гиперборея». Участники тура смогут посетить фестиваль и насладиться снежными и ледовыми скульптурами художников со всей России. Фестиваль является самым крупным зимним событием в Карелии. Даты фестиваля будут определены позднее.

Остров КижиОстров КижиОстров КижиОстров Кижи

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска в номерах с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Гостиница2-местное размещение1-местное размещениеВзрослый на доп. местеДети до 17 лет на основном местеДети на доп. месте*
«Питер Инн»25 20026 70024 30024 80023 400
«Северная»25 10026 50024 80024 20023 500

*В «Питер Инн» на доп. месте размещаются дети до 17 лет, в «Северная» — до 14 лет.

Варианты проживания

Гостиница «Питер Инн»

1 ночь

Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.

Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»

Гостиница «Северная»

1 ночь

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом — бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно — эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе тура: день 1: завтрак, обеддень 2: завтрак, ужин
  • День 1: завтрак, обед
  • День 2: завтрак, ужин
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Размещение в номерах с удобствами
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная зимняя одежда

  • утепленные брюки;
  • теплый свитер/флис;
  • теплая куртка;
  • шерстяная шапочка;
  • перчатки;
  • теплые носки;
  • термос для горячего чая.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Каковы особенности тура в зимнее время?

Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.

На зимних программах одежда имеет особое значение. Она должна долго оставаться сухой и тёплой. Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если вы едете один (одна), вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.

При штормовой погоде (скорости ветра более 14 м/с), низкой температуре (ниже 25 градусов Цельсия) могут быть отменены поездки на остров Кижи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
24 мар 2024
Всё было замечательно.
В
19 мар 2024
Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
Э
17 янв 2024
Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему Вере, которая нас погрузила в историю Карелии, традиции карел. Везде по времени мы успевали. Очень понравилась поездка на снегоходах, поездка в Рускеало, катание на собачьих упряжках.
Отель неплохой, находится в центре города. Персонал доброжелательный.
В последний день был обед в прекрасном загородном ресторанчике. Было очень вкусно.
Из минусов - нам хотела турфирма катание на снегоходах, которое было запланировано на утро, поменять на послеобеденное время. С учётом короткого зимнего светового дня, мы бы не увидели прекрасного зимнего леса. В итоге договорились на 11 часов, но пришлось отказаться от музея. Не запланировано время на сборы, т к вернувшись в предпоследний день вечером, утром последнего дня выезжали на экскурсию в 8 утра. Значит надо было освободить номера. А вернулись с экскурсии за 5 часов до поезда. Можно было бы выезжать на экскурсию на 2 часа позже.
Из пожеланий, можно было бы в 1 или 2 день добавить либо поход в театр, либо на концерт.
Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьми2-дневные турыВсе турыНа автобусе

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