В этом туре вас ждет экскурсия в природный заповедник Кивач, посещение первого российского курорта Марциальные Воды и поездка на хивусе на остров Кижи. Путешествие обещает быть захватывающим!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Природный заповедник Кивач и Марциальные Воды
Прибытие в г. Петрозаводск.
Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).
Завтрак «шведский стол» в ресторане.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада.
Осмотр дендрария карельской березы.
Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4 источников, осмотром церкви Апостола Петра.
Остановка у арт-объекта «Долина зайцев».
Долина зайцев — это место, которое открыто как взрослым, так и детям. А что может впечатлить больше, чем скала с тысячью зайцев?
Художник Сергей Гапанович поставил целью вырезать 1000 зайцев на скале, сейчас уже ему удалось воплотить порядка 600 зайцев.
Каждый сам найдет для себя причину, почему в долине обитают именно зайцы, а возможно и захочет стать хозяином нового ушастого зверька на теле скалы.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в гостинице.
Обед в ресторане отеля.
Остров Кижи
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров (вещи сдаются в камеру хранения).
Трансфер на набережную Онежского озера.
Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.
Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.
Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.
Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут. Общая продолжительность поездки до 6 часов.
Прибытие на остров, встреча с гидом.
В ходе обзорной экскурсии по острову вы познакомитесь с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем, осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, посетите дом заонежского крестьянина, узнаете, как жили крестьяне на Русском Севере, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России православную святыню.
В программу включено:
- проезд по маршруту: г. Петрозаводск — о. Кижи — г. Петрозаводск;
- обзорная экскурсия по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи».
Возвращение в Петрозаводск.
Ужин в кафе.
Трансфер на ж/д вокзал.
В феврале в Петрозаводске проводится фестиваль ледовых и снежных скульптур «Гиперборея». Участники тура смогут посетить фестиваль и насладиться снежными и ледовыми скульптурами художников со всей России. Фестиваль является самым крупным зимним событием в Карелии. Даты фестиваля будут определены позднее.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска в номерах с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиница
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|Взрослый на доп. месте
|Дети до 17 лет на основном месте
|Дети на доп. месте*
|«Питер Инн»
|25 200
|26 700
|24 300
|24 800
|23 400
|«Северная»
|25 100
|26 500
|24 800
|24 200
|23 500
*В «Питер Инн» на доп. месте размещаются дети до 17 лет, в «Северная» — до 14 лет.
Варианты проживания
Гостиница «Питер Инн»
Отель «Piter Inn» расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом — бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно — эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе тура: день 1: завтрак, обеддень 2: завтрак, ужин
- День 1: завтрак, обед
- День 2: завтрак, ужин
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Размещение в номерах с удобствами
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная зимняя одежда
- утепленные брюки;
- теплый свитер/флис;
- теплая куртка;
- шерстяная шапочка;
- перчатки;
- теплые носки;
- термос для горячего чая.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Каковы особенности тура в зимнее время?
Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.
На зимних программах одежда имеет особое значение. Она должна долго оставаться сухой и тёплой. Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если вы едете один (одна), вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.
При штормовой погоде (скорости ветра более 14 м/с), низкой температуре (ниже 25 градусов Цельсия) могут быть отменены поездки на остров Кижи.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отель неплохой, находится в центре города. Персонал доброжелательный.
В последний день был обед в прекрасном загородном ресторанчике. Было очень вкусно.
Из минусов - нам хотела турфирма катание на снегоходах, которое было запланировано на утро, поменять на послеобеденное время. С учётом короткого зимнего светового дня, мы бы не увидели прекрасного зимнего леса. В итоге договорились на 11 часов, но пришлось отказаться от музея. Не запланировано время на сборы, т к вернувшись в предпоследний день вечером, утром последнего дня выезжали на экскурсию в 8 утра. Значит надо было освободить номера. А вернулись с экскурсии за 5 часов до поезда. Можно было бы выезжать на экскурсию на 2 часа позже.
Из пожеланий, можно было бы в 1 или 2 день добавить либо поход в театр, либо на концерт.