Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия по Пионерскому
Путешествие по Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск за один день. Узнайте секреты региона, насладитесь видами и историей
Начало: По договорённости с гидом
«Вы узнаете, как его добывают и перерабатывают, осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец и усадебный парк — настоящий ботанический сад — янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5333 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
«Осмотрите главную набережную с пришвартованными действующими кораблями ВМФ России, полюбуетесь Балтийской косой с Елизаветинского форта и узнаете, почему Великая императрица увековечена в бронзе именно здесь»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
11 дек в 09:15
5400 ₽ за человека
Групповая
Из Пионерского - на Куршскую косу: танцующий лес и высота Эфа
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: танцующий лес, высота Эфа, отдых у моря и увлекательные истории от гида. Незабываемые впечатления
Начало: На Рабочей улице
«Подниметесь на высоту Эфа и посетите посёлок Лесное, прогуляетесь по удивительному лесу и отдохнёте на берегу Балтийского моря»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
11 дек в 09:45
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 июля 2025Всë понравилось!
- ЕЕкатерина9 апреля 2025Отлично провели день с экскурсоводом Маратом. Отличное вождение и одновременно рассказ - огромное мастерство! Всем рекомендуем просить экскурсию с Маратом. Доброжелателен,тактичен,все очень грамотно построено,нигде не было задержек.
