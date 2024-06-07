А Алла Из Пионерского - на Куршскую косу Очень интересная экскурсия) большое спасибо гиду Константину😉

А Анна Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского Куршская коса - чудесное место, которое хочется посещать часто. Что я и делаю. Экскурсия получилась прямо, как написано - турфирма взяла на себя все заботы, а я просто наслаждалась)) Мне есть с чем сравнивать, ставлю за поездку твёрду 5-ку.

А Андрей Комфортное путешествие на Куршскую косу из Пионерского Все было супер! Забрали из Пионерского, и обратно готовы были привезти, очень заботлтвое агенство! Да и вся экскурсия понравилась! Гиду Зое отдельное спасибо

Е Екатерина Из Пионерского - на Куршскую косу Спасибо за хорошо организованную и интересную экскурсию! Узнали много про историю Куршской косы, её флору и фауну. Вид на дюны, конечно, впечатляет!