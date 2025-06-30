Путешествие в удивительный мир солнечного камня в поселок Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря.
Во время нашего путешествия вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня. Также посетите сказочный город-курорт Светлогорск на берегу Балтийского моря.
Во время нашего путешествия вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня. Также посетите сказочный город-курорт Светлогорск на берегу Балтийского моря.
Описание экскурсии
Вы посетите город Светлогорск — один из самых уютных курортов региона и посёлок Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. 5 причин отправиться на эту экскурсию: 1) Две известные локации Калининградской области на побережье Балтийского моря в одной поездке. 2) Целый день в сопровождении опытного профессионального гида, который раскроет перед вами захватывающие страницы истории, поделится любопытными фактами о местах нашего маршрута, покажет не тронутую войной старинную немецкую архитектуру (конца XIX – начала XX вв.) «королевского курорта» и утопающего в зелени городка, а также памятники знаменитых скульпторов. Проведет вас по парку с редкими деревьями к самому широкому в области пляжу, где возможно скрываются «янтарные сокровища» региона, расскажет о добыче «солнечного камня», раскроет тайны его свойств и секреты проверки на подлинность. 3) Вы посетите самые главные достопримечательности Янтарного и Светлогорска. 4) Вас ждет прогулка по пляжу со знаком отличия («Синий флаг») к Балтийскому морю. 5) Познакомитесь с процессом обработки янтаря на частном производстве и узнайте о его свойствах. Важная информация:
На питание отводится свободное время в г. Светлогорске (по желанию, за доп. плату).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пос. Янтарный:
- Храм Казанской иконы Божией Матери
- Площадь Мастеров
- Парк Морица Беккера
- Город Светлогорск:
- Памятный знак писателю Томасу Манну
- Здание курхауса
- Органный зал «Макаров»
- Башня Водолечебницы
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
- На питание отводится свободное время в г. Светлогорске (по желанию, за доп. плату)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
30 июн 2025
Спасибо за внимательное отношение к своим туристам и транспортное обслуживание. Первый раз такой сервис, привезли к месту встречи на машине, а потом на машине отвезли обратно после экскурсии!!! Сама экскурсия понравилась тоже, время на все достаточно чтоб прогуляться. Спасибо Вам!
С
Сысойкина
10 июн 2025
Экскурсия понравилась. Все было хорошо организовано. Бронировали экскурсию через сайт.
Входит в следующие категории Пионерского
Похожие экскурсии из Пионерского
Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия по Пионерскому
Путешествие по Балтике: Балтийск, Янтарный и Светлогорск за один день. Узнайте секреты региона, насладитесь видами и историей
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5333 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборИз Пионерского - на Куршскую косу: танцующий лес и высота Эфа
Путешествие на Куршскую косу из Пионерского: танцующий лес, высота Эфа, отдых у моря и увлекательные истории от гида. Незабываемые впечатления
Начало: На Рабочей улице
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
11 ноя в 09:45
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
11 ноя в 09:15
5400 ₽ за человека