Вы посетите город Светлогорск — один из самых уютных курортов региона и посёлок Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. 5 причин отправиться на эту экскурсию: 1) Две известные локации Калининградской области на побережье Балтийского моря в одной поездке. 2) Целый день в сопровождении опытного профессионального гида, который раскроет перед вами захватывающие страницы истории, поделится любопытными фактами о местах нашего маршрута, покажет не тронутую войной старинную немецкую архитектуру (конца XIX – начала XX вв.) «королевского курорта» и утопающего в зелени городка, а также памятники знаменитых скульпторов. Проведет вас по парку с редкими деревьями к самому широкому в области пляжу, где возможно скрываются «янтарные сокровища» региона, расскажет о добыче «солнечного камня», раскроет тайны его свойств и секреты проверки на подлинность. 3) Вы посетите самые главные достопримечательности Янтарного и Светлогорска. 4) Вас ждет прогулка по пляжу со знаком отличия («Синий флаг») к Балтийскому морю. 5) Познакомитесь с процессом обработки янтаря на частном производстве и узнайте о его свойствах. Важная информация:

На питание отводится свободное время в г. Светлогорске (по желанию, за доп. плату).