1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Плёс: историческая прогулка по местам Левитана и Репина
«Он сразу нас обворожил», - так говорили знаменитости о Плёсе. Прогулка по местам, где творили Левитан и Репин, откроет вам удивительный мир искусства и природы
Начало: На улице Горная Слобода
Расписание: в субботу в 12:00 и 14:30, в воскресенье в 11:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия в музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
Посетите музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе. Узнайте историю редких экспонатов, насладитесь работами известных художников и уникальными изделиями
Начало: На ул. Никольская
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Огромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множество экспонатов, грамотно расставленных по
- ООлеся3 июня 2024Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею
- ННаталья30 мая 2024Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.
- ООксана26 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️
- ТТатьяна20 мая 2024Очень понравилось все: и экскурсия и город и чудесная солнечная погода! Понравилось, что ходили в наушниках, удобно, если отстал, все равно слушаешь экскурсовода Елену. Слушали 2 часа. Что хотели увидели. Спасибо большое!
- ООльга19 мая 2024Хороший вариант для знакомства с Плесом, экскурсия понравилась, легко и интересно.
- ЛЛюдмила13 мая 2024Около 6 км с холма на холм, под интересный рассказ прошли незаметно. Плес очень красивый городок, но без экскурсии было бы скучновато. Спасибо за интересную прогулку.
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Для пенсионеров»
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