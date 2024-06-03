Неспешные экскурсии Плёса для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Плёсе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
23 отзыва
Плёс: историческая прогулка по местам Левитана и Репина
«Он сразу нас обворожил», - так говорили знаменитости о Плёсе. Прогулка по местам, где творили Левитан и Репин, откроет вам удивительный мир искусства и природы
Начало: На улице Горная Слобода
Расписание: в субботу в 12:00 и 14:30, в воскресенье в 11:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
800 за человека
Волга-матушка - синеокая Россия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
51 отзыв
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
Посетите музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе. Узнайте историю редких экспонатов, насладитесь работами известных художников и уникальными изделиями
Начало: На ул. Никольская
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
    Огромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множество экспонатов, грамотно расставленных по
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    тематике, стильные комнаты старинного дома создают особую атмосферу. Остались впечатлены, некоторые сюжеты прямо запали в душу, очень рекомендуем!!! Желаем успехов и процветания!

    Огромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множествоОгромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множествоОгромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множествоОгромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множествоОгромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множество
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Волга-матушка - синеокая Россия
    Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
    Очень понравилось все: и экскурсия и город и чудесная солнечная погода! Понравилось, что ходили в наушниках, удобно, если отстал, все равно слушаешь экскурсовода Елену. Слушали 2 часа. Что хотели увидели. Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
    Хороший вариант для знакомства с Плесом, экскурсия понравилась, легко и интересно.
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
    Около 6 км с холма на холм, под интересный рассказ прошли незаметно. Плес очень красивый городок, но без экскурсии было бы скучновато. Спасибо за интересную прогулку.

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
  2. Волга-матушка - синеокая Россия
  3. Музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июне 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Плёсе на 2024 год для пенсионеров, 75 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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