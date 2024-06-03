Е Елена Музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе читать дальше тематике, стильные комнаты старинного дома создают особую атмосферу. Остались впечатлены, некоторые сюжеты прямо запали в душу, очень рекомендуем!!! Желаем успехов и процветания! Огромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множество экспонатов, грамотно расставленных по

О Олеся Волга-матушка - синеокая Россия Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею

Н Наталья Волга-матушка - синеокая Россия Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.

О Оксана Волга-матушка - синеокая Россия Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️

Т Татьяна Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу Очень понравилось все: и экскурсия и город и чудесная солнечная погода! Понравилось, что ходили в наушниках, удобно, если отстал, все равно слушаешь экскурсовода Елену. Слушали 2 часа. Что хотели увидели. Спасибо большое!

О Ольга Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу Хороший вариант для знакомства с Плесом, экскурсия понравилась, легко и интересно.