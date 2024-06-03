1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Плёс от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Гуляя по Плёсу, вы узнаете, почему здесь нет реки и как возникли знаменитые картины. Погружение в историю города и его тайны, наслаждаясь атмосферой XIX века
Начало: Торговая площадь
10 июня в 09:00
11 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Прогулка по душевному Плесу: Соборная гора, Левитан и Волга
Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города
Начало: в исторической части Плеса
Завтра в 14:30
11 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Плёс: историческая прогулка по местам Левитана и Репина
«Он сразу нас обворожил», - так говорили знаменитости о Плёсе. Прогулка по местам, где творили Левитан и Репин, откроет вам удивительный мир искусства и природы
Начало: На улице Горная Слобода
Расписание: в субботу в 12:00 и 14:30, в воскресенье в 11:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
10 июня в 13:00
12 июня в 14:00
5 350₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Плёс: очарованье русского пейзажа
Любите долгие прогулки и хотите узнать больше о Плёсе? Приглашаем на душевный отдых и увлекательное путешествие с опытным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Чарующий Плёс - достопримечательности и тайные уголки
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Заповедный Плёс как на ладони: индивидуальная экскурсия
Погуляйте по Соборной горе в Плёсе, насладитесь панорамами Волги и узнайте о многовековой истории городка
Начало: У Троицкого храма
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Волга-матушка - синеокая Россия: индивидуальная экскурсия по Плёсу
Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Начало: В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф....
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Золотой Плёс и эпоха Левитана: индивидуальная экскурсия
Прогулка по левитановским местам в Плёсе, погружение в биографию мастера и знакомство с историей города. Узнайте, как Плёс вдохновил великого художника
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
7 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Плёс глазами Левитана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Плёса, который Левитан называл самым счастливым местом. Прогулка по левитановским местам и волжским пейзажам
Начало: На Торговой площади
Завтра в 08:30
10 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия в музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе
Посетите музей фарфора, лаков и живописи в Плёсе. Узнайте историю редких экспонатов, насладитесь работами известных художников и уникальными изделиями
Начало: На ул. Никольская
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по пейзажной живописи в Плёсе. Пишем маслом на холсте
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память
Завтра в 10:00
11 июня в 16:00
от 6 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Плёсу - индивидуальная прогулка по историческим местам
Плёс - «жемчужина Волги» - удивляет своими живописными холмами, древними храмами и уютными улочками. Откройте для себя его тайны на индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Живописный Плёс - на арт-пикнике
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса. Подходит для всех уровней. Включает фуршет и чай на травах
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
от 6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Благодарим Андрея за очень интересную экскурсию, множество информации, погружение в историю, архитектуру и искусство, а также живописные виды Плеса и Волги в прекрасный солнечный день! Были действительно очарованы! Рекомендуем! 👍и сами обязательно вернемся)🫶
- ЕЕлена3 июня 2024Огромная благодарность Наталье за экскурсию по Музею фарфора, лака и живописи! Очень интересный, душевный рассказ, множество экспонатов, грамотно расставленных по
- ООлеся3 июня 2024Супер экскурсия. То, что нужно для экспресс погружения в атмосферу плеса! Спасибо Андрею
- ЕЕкатерина3 июня 2024Отличная экскурсия, Евгений очень интересно, структурировано и понятно все рассказал
- ЕЕлена3 июня 2024Добрый день, очень приятная получилась прогулка, однозначно рекомендуем к посещению г. Плес. Отдельная благодарность экскурсоводу Андрею, очень познавательная, интересная и трогательная до слез экскурсия у нас получилась. Андрей, большое спасибо от группы из Н. Новгорода.
- ЕЕлена2 июня 2024Замечательно! Евгений - умница. Столько знает. так интересно рассказывает. И особая благодарность за выбор маршрута: мы в возрасте, гулять по Плёсским горкам весьма сложно, но 2,5 часа прошли легко.
- ЛЛюбовь2 июня 2024Гид отличный, знает и любит свой город. Повезло с погодой и настроение у всех было хорошее. Очень довольны, гида рекомендуем.
- ННаталья30 мая 2024Очень понравилась экскурсия, подача материала и просто общение с компетентным и увлеченным человеком.
- ИИрина27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Нас была небольшая команда, все остались довольны. Андрей встретил нас, рассказал все тонкости посещения города Плес. Экскурсия прошла в легком и непринужденном формате. Рекомендуем данную экскурсию. Спасибо Андрею!
- ООксана26 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Было познавательно, весело и душевно❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Можно с детьми»
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