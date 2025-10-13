Это отличный формат отдыха в атмосфере искусства. В светлой мастерской вы создадите собственную интерьерную картину на холсте 30×40 см.
Мастер-класс даст вам 2,5 часа удовольствия и крутой опыт общения с художником-практиком, реализованным в профессии. Вы удивитесь, насколько отдохнувшими и полными сил вы себя почувствуете!
Описание мастер-класса
- Опыт рисования не требуется. Даже если вы не знаете, каким концом кисти касаться бумаги, ваша картина получится красивой.
- Научим вас работать с текстурной пастой, писать акрилом, использовать компаньоны (например, золотую поталь).
- Все художники нашего центра — реализованные профессионалы, поэтому ваши работы действительно будут выглядеть отлично.
- У нас царит лёгкая атмосфера. Вы приятно проведёте время — с пользой для души и саморазвития.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в центре города.
- Дополнительных расходов нет.
- У нас есть чайная точка (чай/растворимый кофе/сахар).
- Программа рекомендована взрослым и подросткам от 14 лет.
- Мастер-класс для вас проведу я или другой художник из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Подольска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милена — ваша команда гидов в Подольске
С 2018 года я руковожу центром искусств, провожу мастер-классы-впечатления и экскурсии с интерактивной творческой частью в Подольске. Я и моя команда преследуем цель по-настоящему удивить вас, перезагрузить, чтобы вы покинули нас
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фатима
13 окт 2025
Спасибо большое, всё понравилось 😊
М
Марина
12 окт 2025
Решила разнообразить свою жизнь и посетить что-то новое для себя-мастер класс по рисованию. Хочу отметить удобное расположение студии (центр города). Внимательный и профессиональный художник Кристина всё очень подробно объясняла, что? даже, у меня, человека, который не умеет рисовать получилась отличная картина, которая идеально вписалась в интерьер моей гостиной. Рекомендую к посещению студию! Спасибо за самые лучшие впечатления!
