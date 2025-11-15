читать дальше

Внимательный и профессиональный художник Кристина всё очень подробно объясняла, что? даже, у меня, человека, который не умеет рисовать получилась отличная картина, которая идеально вписалась в интерьер моей гостиной. Рекомендую к посещению студию! Спасибо за самые лучшие впечатления!