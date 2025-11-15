Приглашаем детей провести творческий день в нашей тёплой и светлой мастерской! Каждый юный автор создаст своими руками мягкую игрушку из фетра и картину на холсте — а помогать будут мастер-кукольник и художник.
Описание мастер-класса
- Игрушки — из фетра, с наполнителем и декором. Размер примерно с детскую ладошку.
- Картины — на холсте 20×30 см. Сюжет дети выберут из подготовленных референсов и воплотят его с нуля.
- Специальные навыки рисования и шитья не требуются.
Организационные детали
- Интересно будет детям от 8 лет.
- Все материалы предоставляются, готовые работы можно сразу забрать.
- Дети проходят на мастер-класс с родителями, если родители купят билет для себя и тоже сделают поделки, или самостоятельно — тогда родители могут посидеть в зоне ожидания, рассчитанной на 4 чел.
- Мастер-класс проведу я или другие художники из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1980 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Февральской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милена — ваша команда гидов в Подольске
С 2018 года я руковожу центром искусств, провожу мастер-классы-впечатления и экскурсии с интерактивной творческой частью в Подольске.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
15 ноя 2025
Милена! Спасибо за отличную работу! Мой ребёнок доволен, просит прийти ещё раз.
