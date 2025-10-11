Найдено 3 экскурсии в категории « Активности » в Подольске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности 1.5 часа Мини-группа до 10 чел. Детский арт-релакс в Подольске (8+) Шьём и рисуем - всё за раз Начало: На улице Февральской 2200 ₽ за человека Пешая 1.5 часа Квест до 6 чел. Квест «Свирепый дракон» Станьте частью истории Подольска, сразитесь с драконом и откройте для себя городские тайны. Увлекательное приключение для всех возрастов Начало: На проспекте Ленина 1000 ₽ за всё до 6 чел. 2.5 часа Мини-группа до 10 чел. Мастер-класс в Подольске «Арт-релакс» В весёлой и доброй атмосфере сотворить картину, даже если вы никогда не рисовали раньше Начало: В центре Подольска 2490 ₽ за человека Другие экскурсии Подольска

