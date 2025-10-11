Мини-группа
до 10 чел.
Детский арт-релакс в Подольске (8+)
Шьём и рисуем - всё за раз
Начало: На улице Февральской
11 окт в 10:00
18 окт в 10:00
2200 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Квест «Свирепый дракон»
Станьте частью истории Подольска, сразитесь с драконом и откройте для себя городские тайны. Увлекательное приключение для всех возрастов
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 08:00
8 окт в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс в Подольске «Арт-релакс»
В весёлой и доброй атмосфере сотворить картину, даже если вы никогда не рисовали раньше
Начало: В центре Подольска
11 окт в 18:30
18 окт в 18:30
2490 ₽ за человека
