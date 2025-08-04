Мои заказы

Троицкий собор – экскурсии в Подольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Троицкий собор» в Подольске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Прогулка с гидом по центру Подольска
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка с гидом по Подольску
Погрузитесь в атмосферу старинного Подольска, исследуя его улицы и исторические здания. Увлекательные рассказы и неожиданные открытия ждут вас
Начало: Возле музея «Подолье»
3 дек в 09:00
10 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мобильный квест в Подольске «Свирепый дракон против народного ополчения»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Свирепый дракон»
Станьте частью истории Подольска, сразитесь с драконом и откройте для себя городские тайны. Увлекательное приключение для всех возрастов
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Подольска с любовью
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Подольска с любовью
Открыть для себя живописный подмосковный город на берегу реки Пахры
Начало: Возле ж/д вокзала
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
6600 ₽ за всё до 10 чел.

  • И
    Инна
    4 августа 2025
    Прогулка с гидом по центру Подольска
    Дата посещения: 3 августа 2025
    Александр, спасибо за увлекательную экскурсию! В жаркий, августовский день мы совершили пешую прогулку по местам, которые связаны с историей нашего
    читать дальше

    города. Экскурсия называется "Прогулка с гидом по центру Подольска". Много нового и интересного мы узнали о своем городе. Александр прекрасный экскурсовод, способный донести информацию и заинтересовать каждого участника группы. Начитанный и эрудированный человек, который великолепно преподносит историю города через призму жизни его обитателей. Надеемся, что это не последняя наша встреча. Всем рекомендуем!

  • В
    Владислав
    9 января 2025
    Прогулка с гидом по центру Подольска
    Очень интересная, насыщенная экскурсия. Александр - замечательный рассказчик, владеющий огромными массивами информации по истории, архитектуре, слушать очень интересно. В конце
    читать дальше

    экскурсии Александр предложил дополнительно посетить усадьбу Остафьево, хотя сейчас она расположена уже не на территории Подольского района, а в Новой Москве. Усадьба очень красивая, и снова рассказ о её истории, и знаменитых людях, бывавших в усадьбе. Экскурсию - рекомендую!

  • В
    Владимир
    20 ноября 2024
    Прогулка с гидом по центру Подольска
    Первое, что хотелось бы сделать это поблагодарить компанию tripster за оперативное решение вопроса по гиду. 18 ноября в 20. 30.
    читать дальше

    мы сделали заявку на экскурсию в Подольск на 19 ноября в 14.00. и в 21.30. Вопрос уже был решен!!! Экскурсия очень понравилась нам с супругой и нашим внукам. Большое спасибо нашему гиду Александру за пунктуальность, отзывчивость, профессионализм. Экскурсия получилась очень интересная как для нас так и для наших внуков. Большое спасибо!

  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2023
    Прогулка с гидом по центру Подольска
    Замечательная экскурсия, интересная подача материала, окунулись в историю города, узнали много нового о нем. Организатор знает и любит свое дело.

