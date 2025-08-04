Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка с гидом по Подольску
Погрузитесь в атмосферу старинного Подольска, исследуя его улицы и исторические здания. Увлекательные рассказы и неожиданные открытия ждут вас
Начало: Возле музея «Подолье»
3 дек в 09:00
10 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест «Свирепый дракон»
Станьте частью истории Подольска, сразитесь с драконом и откройте для себя городские тайны. Увлекательное приключение для всех возрастов
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Подольска с любовью
Открыть для себя живописный подмосковный город на берегу реки Пахры
Начало: Возле ж/д вокзала
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
6600 ₽ за всё до 10 чел.
- ИИнна4 августа 2025Прогулка с гидом по центру ПодольскаДата посещения: 3 августа 2025Александр, спасибо за увлекательную экскурсию! В жаркий, августовский день мы совершили пешую прогулку по местам, которые связаны с историей нашего
- ВВладислав9 января 2025Очень интересная, насыщенная экскурсия. Александр - замечательный рассказчик, владеющий огромными массивами информации по истории, архитектуре, слушать очень интересно. В конце
- ВВладимир20 ноября 2024Первое, что хотелось бы сделать это поблагодарить компанию tripster за оперативное решение вопроса по гиду. 18 ноября в 20. 30.
- ТТатьяна6 ноября 2023Замечательная экскурсия, интересная подача материала, окунулись в историю города, узнали много нового о нем. Организатор знает и любит свое дело.
