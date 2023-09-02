Два Кремля. На праздники

Групповой тур в Пскове
5
3 отзыва
Окунитесь в историю! Приглашаем вас на увлекательный тур в Великий Новгород и Псков – два города с древнейшей историей, такие похожие и такие разные одновременно. Восхититесь красотой Великого Новгорода, одним из старейших городов страны.

Он славится своими уникальными памятниками архитектуры, среди которых Кремлевская площадь с Детинцем, Собор Святой Софии и многие другие. Псков же поразит вас своей тайной и загадочностью. Здесь вы найдете множество сказочных крепостей, архитектурных памятников и древних монастырей.

Погрузитесь в атмосферу средневековья, прогуляетесь по древним улочкам и узнаете много интересного об истории этих городов.
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Два Кремля. На праздники
Ближайшие даты:
23
фев
8
мар

Что вас ожидает:

Театрализованная экскурсия
Театрализованная экскурсия
Экскурсия по городу с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией, узнаем об играх да обрядах, о змеях огненных, да о Детинце Новгородском
Чудесная деревня
Чудесная деревня
Посетим "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом
Посетим одну из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящую из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушками

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия в Великом Новгороде

6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расч. час 14:00).

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (без завтрака – чай/кофе/снеки). Для туристов, проживающих в других гостиницах и прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице).

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона.

Театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией, узнают гости об играх да обрядах, о змеях огненных, да о Детинце Новгородском. Мы услышим рассказ о памятниках территории Кремля.

Осмотрим стены и башни. Узнаем историю Софии и Софийской Звонницы и памятника "Тысячелетию России", который воздвигли в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь.

Побываем там, где проходили все важнейшие события - прием послов, заседания новгородского “парламента” (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры.

Переход по «Великому» мосту на Ярославово дворище, где в древности шумел большой торг.

Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок - входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в.» в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв.» Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе - доп. плата. 700 р. /чел. Бронирование заранее.

Свободное время в центре города.

Обзорная экскурсия в Великом НовгородеОбзорная экскурсия в Великом НовгородеОбзорная экскурсия в Великом Новгороде
2 день

Авто-экскурсия по окрестностям Великого Новгорода. Отправление в Псков

Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе).

11:00 2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. “К звездам синих куполов”. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.

Чудесная деревня –"Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Организация обеда в кафе города – доп. плата 700р. /чел. Бронирование заранее.

15:00 Свободное время в центре города.

17:00 Трансфер на вокзал.

17:50 Отправление в Псков на поезде Ласточка (ж/д билет включен в стоимость тура).

21:50 Прибытие в Псков. Встреча с гидом на ж/д вокзале.

Трансфер в гостиницу «Рижская» 3* (Рижский пр., 25). Размещение.

Авто-экскурсия по окрестностям Великого Новгорода. Отправление в ПсковАвто-экскурсия по окрестностям Великого Новгорода. Отправление в Псков
3 день

Достопримечательности Пскова

Завтрак в отеле.

Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.)

08:30 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …»

Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам.

Псковский Кремль - музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город - «Псковские Помпеи», Вечевую площадь - символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс» - место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.

11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»

Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».

Изборск или «Железный град» - одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».

14:00 Обед.

Переезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.

Печоры - «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.). Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.

Отправление в Псков.

19:30 Отправление поезда № 10 сообщение Псков - Москва.

Примечание:

  1. При посещении Троицкого собора (3-ий день) и Псково-Печерского монастыря (2-ой день) желательно иметь юбки и головные уборы.
  2. При посещении Святых Славянских ключей можно взять пустую посуду для Святой воды.

Внимание! Фирма оставляет за собой право менять: объекты показа на равнозначные, порядок экскурсий, в том числе по дням, не изменяя общего объема программы и корректировать время начала экскурсий.

Достопримечательности ПсковаДостопримечательности ПсковаДостопримечательности Пскова

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение В. Новгород / Псков (Рижская 3*)Место в 2-местном номереОдноместное размещениеДоп. место (3-й в стандартном номере)Доп. сутки проживания (место в 1-/ 2-местном номере)
Г-ца “На Прусской”1610016800139002100/2400
Г-ца “Интурист” 3*1780018700146002700/3000
Г-ца “Садко” 3*1710018000142002400/3000
Г-ца “Велком Инн” 3*1790018900151002700/3000
Г-ца “Амакс Россия” 3*1740020200143002700/5400
Г-ца “Волхов” 4*1830018900148003300/3600
Г-ца “Парк Инн” 4* (утренняя сауна, бассейн)1980022600159004200/7500
В стоимость включено:
  • проживание в гостинице выбранной категории;
  • 3 завтрака шведский стол (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки);
  • обед в Пскове;
  • услуги гида;
  • экскурсионное обслуживание;
  • входные билеты;
  • трансфер ж/д-отель-ж/д.
Скидка на ребенка при любом размещении до 16 лет – 500 р.

Варианты проживания

На Прусской

1 ночь

Отель "На Прусской, 8" расположен в Великом Новгороде. Это прекрасный вариант для тех, кто ищет размещение рядом с новгородским Кремлем. Приветливые администраторы за стойкой регистрации помогут с любым вопросом, а также предоставят возможность согреться чашкой чая или кофе.

Благодаря тому что отель находится в здании XIX века, внутренняя обстановка спроектирована в соответствии с его историческими особенностями. Свежий ремонт прекрасно сочетается с раритетными вещами, которые были тщательно подобраны персоналом. Имеются как общие, так и отдельные номера. Все они оснащены собственной ванной комнатой.

В утреннее время гости смогут попробовать вкусный завтрак в континентальном стиле. Кроме того, рядом с отелем работает ряд заведений общественного питания, где можно приятно провести время.

В 5 минутах ходьбы от отеля находится музей изобразительных искусств, а в 7 минутах - сквер Лёни Голикова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет всего 1 км.

На ПрусскойНа ПрусскойНа ПрусскойНа ПрусскойНа ПрусскойНа Прусской

«Интурист» 3

1 ночь

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3

«Садко» 3

1 ночь

Гостиница "Садко" находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.

«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3

«Велком Инн» 3

1 ночь

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.

«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3

«Амакс Россия» 3

1 ночь

Отель «Амакс Россия» располагается на побережье реки Волхов в Великом Новгороде. Это трехэтажное здание, которое имеет достаточно удобное расположение.

В числе предоставляемых постояльцам услуг можно выделить следующие: бесплатный Wi-Fi, который работает на всей территории, парковочная зона для автомобилей, камера хранения багажа, кулер, прачечная, глажка белья, трансфер, побудка к определенному времени и сейф.

Кроме того, здесь возможна регистрация иностранных граждан. Также предусмотрена небольшая библиотека, где собраны различные тома сочинений великих писателей.

Желающие могут предварительно заказать экскурсию по городу.

«Амакс Россия» 3«Амакс Россия» 3«Амакс Россия» 3«Амакс Россия» 3«Амакс Россия» 3

«Волхов» 4

1 ночь

Гостиница «Волхов» с долгой историей и находится на Софийской стороне Великого Новгорода, в непосредственной близости к главной достопримечательности - Новгородскому Кремлю. Это сочетание архитектурной элегантности и уюта. Для разнообразия досуга гостей есть сувенирная лавка и спа-комплекс с различными оздоровительными услугами.

Представлены просторные комфортабельные номера, в которых есть удобная мебель, техника и собственная ванная со средствами личной гигиены.

Питание организовано в ресторане европейского уровня «MARUSYA», а также в coffee bar.

Современным техническим оборудованием оснащены два конференц-зала для проведения деловых мероприятий: семинаров, совещаний и встреч.

Рядом кинотеатр, парковые зоны, драмтеатр и другое. Расстояние до аэропорта - 152,8 км, до железнодорожного вокзала - 0,9 км.

«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4

«Парк Инн» 4

1 ночь

Отель «На Студенческой» (старое название - Парк Инн Великий Новгород) расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.

Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.

Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.

Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.

«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4

«Рижская» 3* Псков

1 ночь

Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.

Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.

Расстояние до аэропорта составляет - 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.

«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • 3 завтрака шведский стол (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки)
  • Обед в Пскове
  • Услуги гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Трансфер ж/д-отель-ж/д
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода, обратно из Пскова
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка (необязательно)
  • Иные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где место встречи группы?

6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Данные по встрече уточнять накануне.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
2 сен 2023
Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
Е
25 авг 2023
Все прошло хорошо.
К
22 авг 2023
Всё как и было обусловлено. Без проблем и неудобств. Оценка-5!

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