Два кремля. Псков и Великий Новгород на новогодние праздники

Приглашаем вас на новогодние праздники в Великий Новгород и Псков – два города с древнейшей историей, такие похожие и такие разные одновременно. Восхититесь красотой Великого Новгорода, одним из старейших городов
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страны.

Он славится своими уникальными памятниками архитектуры, среди которых Кремлевская площадь с Детинцем, Собор Святой Софии и многие другие. Псков же поразит вас своей тайной и загадочностью. Здесь вы найдете множество сказочных крепостей, архитектурных памятников и древних монастырей.

Погрузитесь в атмосферу средневековья, прогуляетесь по древним улочкам и узнаете много интересного об истории этих городов.

5
3 отзыва
Два кремля. Псков и Великий Новгород на новогодние праздники
Два кремля. Псков и Великий Новгород на новогодние праздники
Два кремля. Псков и Великий Новгород на новогодние праздники
Ближайшие даты:
2
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия в Великом Новгороде

06:24 (МСК)/10:26 (СПб) Ориентировочное время прибытия в Великий Новгород.

Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Данные по встрече размещаются накануне.

Трансфер в отель.

Размещение (с утра, по возможности отеля или за доп. плату, расч. час 14:00).

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы «На Прусской» (утренний чай-кофе-снеки).

Для туристов, прибывающих после 10:00, замена завтрака на обед.

11:00 Ориентировочное время начала экскурсии.

3-х часовая авто-пешеходная экскурсия по зимнему городу.

Ярославово дворище и Древний торг «Великий Новгород – Ганзейский город».

Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. Самое древнее здание на территории Ярославова дворища – Никольский собор (1113 г.).

Софийская сторона.

Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремля.

Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав или посадница Ефимия ведет сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.

Грановитая (владычная) палата.

Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

Обед в центре города. Доп. плата 800 руб. /чел.Только по предварительному бронированию.

15:30 Ориентировочное время окончания программы в центре города.

Трансфер по гостиницам не предусмотрен.

Свободное время.

Обзорная экскурсия в Великом НовгородеОбзорная экскурсия в Великом НовгородеОбзорная экскурсия в Великом НовгородеОбзорная экскурсия в Великом Новгороде
2 день

Витославлицы. Обед по-новгородски. Переезд в Псков

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы «На Прусской» (утренний чай-кофе-снеки).

12:00 «К звёздам синих куполов».

3-х часовая авто-экскурсионная программа по окрестностям Великого Новгорода.

Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов.

На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей.

Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.

Экскурсия в чудесную деревню Витославлицы.

Узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом.

Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно.

Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков.

Дегустационная встреча в ресторанном комплексе «Юрьевском подворье».

Сможете попробовать продукты собственного производства.

Услышите увлекательный рассказ истории их рождения, процессах и тонкостях изготовления и о разнообразных сочетаниях.

Вся продукция сделана вручную по традиционной европейской рецептуре и имеет абсолютно натуральный состав.

Возможность приобрести продукты по ценам производителя.

Обед по-новгородски.

Салат с ильменьским судаком горячего копчения, серые наваристые щи со сметаной, ароматная тушёная свинина с толчёным картофелем, хлеб ремесленный подворский, горячий сбитень с пряником.

16:00 Ориентировочное окончание программы в центре города.

Свободное время.

17:00 Трансфер на ж/д вокзал.

17:50-21:55 Переезд комфортабельным скоростным поездом Ласточка № 820 в Псков (ж/д билет включен в стоимость тура).

Встреча с поезда, трансфер в отель.

Размещение в гостинице.

Витославлицы. Обед по-новгородски. Переезд в ПсковВитославлицы. Обед по-новгородски. Переезд в ПсковВитославлицы. Обед по-новгородски. Переезд в ПсковВитославлицы. Обед по-новгородски. Переезд в Псков
3 день

Пушкинские Горы. Михайловское

Завтрак в отеле.

Отъезд в Пушкинские Горы.

Пушкинские Горы расположены в 120 км к юго-востоку от Пскова в самом центре Псковской области.

Через всю свою жизнь А. С. Пушкин пронес пылкую любовь к этому прекрасному уголку русской земли.

Главным притягательным центром Пушкинского заповедника является Михайловское – бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных.

В состав Пушкинского заповедника входит Тригорское – бывшее имение ближайших соседей и друзей Пушкина Осиповых-Вульф.

Обед.

Экскурсия в Святогорский монастырь к фамильному кладбищу Пушкиных-Ганнибалов и могиле А. С. Пушкина.

Возвращение в Псков после 19:00.

Свободное время.

Пушкинские Горы. МихайловскоеПушкинские Горы. МихайловскоеПушкинские Горы. МихайловскоеПушкинские Горы. Михайловское
4 день

Достопримечательности Пскова. Изборск. Завершение тура

Завтрак в отеле.

Внимание: 12:00 расчетный час.

Освобождение номеров до отъезда на экскурсии.

Вещи в камеру хранения отеля.

Обзорная пешеходная экскурсию по Пскову (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города, памятников княгине Ольге).

Отправление на экскурсию в Изборск.

Удивительный природный и исторический памятник, навсегда слившийся с природой и заслуженно ставший одной из самых оригинальных и романтических достопримечательностей этой земли.

Изборск – один из древнейших русских городов.

Здесь на Жеравьей горе, над широким Городищенским озером, стоит крепость 14-15 веков, построенная псковичами для защиты своих западных рубежей.

Обед.

Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, расположенный в 340 км на юго-запад от Санкт-Петербурга и в 50 км на запад от Пскова, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь ведет свою историю уже более 525 лет.

Здесь, на северо-западных рубежах России, на древней Псковской земле были взращены семена Православной веры, посеянные на Руси еще в X веке святой равноапостольной княгиней Ольгой.

Отправление в Псков.

19:30 Отправление поезда № 10 сообщение Псков – Москва.

Достопримечательности Пскова. Изборск. Завершение тураДостопримечательности Пскова. Изборск. Завершение тураДостопримечательности Пскова. Изборск. Завершение тураДостопримечательности Пскова. Изборск. Завершение тураДостопримечательности Пскова. Изборск. Завершение тураДостопримечательности Пскова. Изборск. Завершение тураДостопримечательности Пскова. Изборск. Завершение тураДостопримечательности Пскова. Изборск. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение:

В. Новгород на выбор / Псков Рижская 3*

½ DBLSNGДоп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)

Доп. сутки проживание ½ DBL/SNG

Нетто

На Прусской без завтрака – чай, кофе, снеки3390038200 33500 1900 /2200
Садко 3* завтрак швед. стол36500 39300 34700 3350 / 4200
Интурист 3* завтрак швед. стол36900 42300 34100 3450 /6200
Велком 3* завтрак швед. стол38400 (студия)39600 36100 (студия)4600 /4000
Волхов 4* завтрак швед. стол

39400

42300

36600

4800 /5700
Парк Инн 4* завтрак швед. стол в стоимость входят утренняя сауна, бассейн40300 46900 35500 5650 / 9250
Скидка на ребенка при любом размещении до 16 лет – 500 руб.

Варианты проживания

На Прусской

1 ночь

Отель "На Прусской, 8" расположен в Великом Новгороде. Это прекрасный вариант для тех, кто ищет размещение рядом с новгородским Кремлем. Приветливые администраторы за стойкой регистрации помогут с любым вопросом, а также предоставят возможность согреться чашкой чая или кофе.

Благодаря тому что отель находится в здании XIX века, внутренняя обстановка спроектирована в соответствии с его историческими особенностями. Свежий ремонт прекрасно сочетается с раритетными вещами, которые были тщательно подобраны персоналом. Имеются как общие, так и отдельные номера. Все они оснащены собственной ванной комнатой.

В утреннее время гости смогут попробовать вкусный завтрак в континентальном стиле. Кроме того, рядом с отелем работает ряд заведений общественного питания, где можно приятно провести время.

В 5 минутах ходьбы от отеля находится музей изобразительных искусств, а в 7 минутах - сквер Лёни Голикова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет всего 1 км.

На ПрусскойНа ПрусскойНа ПрусскойНа ПрусскойНа ПрусскойНа Прусской

«Интурист» 3

1 ночь

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3

«Садко» 3

1 ночь

Гостиница "Садко" находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.

«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3«Садко» 3

«Велком Инн» 3

1 ночь

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.

«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3

«Волхов» 4

1 ночь

Гостиница «Волхов» с долгой историей и находится на Софийской стороне Великого Новгорода, в непосредственной близости к главной достопримечательности - Новгородскому Кремлю. Это сочетание архитектурной элегантности и уюта. Для разнообразия досуга гостей есть сувенирная лавка и спа-комплекс с различными оздоровительными услугами.

Представлены просторные комфортабельные номера, в которых есть удобная мебель, техника и собственная ванная со средствами личной гигиены.

Питание организовано в ресторане европейского уровня «MARUSYA», а также в coffee bar.

Современным техническим оборудованием оснащены два конференц-зала для проведения деловых мероприятий: семинаров, совещаний и встреч.

Рядом кинотеатр, парковые зоны, драмтеатр и другое. Расстояние до аэропорта - 152,8 км, до железнодорожного вокзала - 0,9 км.

«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4

«Парк Инн» 4

1 ночь

Отель «На Студенческой» (старое название - Парк Инн Великий Новгород) расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.

Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.

Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.

Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.

«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4

«Рижская» 3* Псков

2 ночи

Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.

Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.

Расстояние до аэропорта составляет - 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.

«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • 3 завтрака (кроме гостиницы «На Прусской» - чай с печеньем)
  • Обед по-новгородски в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье», 2 обеда в Пскове
  • Услуги гида
  • Экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Проезд из В. Новгорода до Пскова (ж/д/автобус)
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из Пскова
  • Обед в Великом Новгороде - 800 руб. /чел
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где место встречи группы?

6:24-10:26 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Данные по встрече уточнять накануне.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
12 фев 2025
Все хорошо, вопросы решаются оперативно.
Д
11 янв 2025
Все чётко и вовремя.
Все чётко и вовремя.Все чётко и вовремя.Все чётко и вовремя.Все чётко и вовремя.Все чётко и вовремя.Все чётко и вовремя.
С
4 янв 2025
Все отлично.

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