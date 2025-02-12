1 день

Обзорная экскурсия в Великом Новгороде

06:24 (МСК)/10:26 (СПб) Ориентировочное время прибытия в Великий Новгород.

Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Данные по встрече размещаются накануне.

Трансфер в отель.

Размещение (с утра, по возможности отеля или за доп. плату, расч. час 14:00).

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы «На Прусской» (утренний чай-кофе-снеки).

Для туристов, прибывающих после 10:00, замена завтрака на обед.

11:00 Ориентировочное время начала экскурсии.

3-х часовая авто-пешеходная экскурсия по зимнему городу.

Ярославово дворище и Древний торг «Великий Новгород – Ганзейский город».

Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. Самое древнее здание на территории Ярославова дворища – Никольский собор (1113 г.).

Софийская сторона.

Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремля.

Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав или посадница Ефимия ведет сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.

Грановитая (владычная) палата.

Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

Обед в центре города. Доп. плата 800 руб. /чел.Только по предварительному бронированию.

15:30 Ориентировочное время окончания программы в центре города.

Трансфер по гостиницам не предусмотрен.

Свободное время.