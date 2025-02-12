янв
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия в Великом Новгороде
06:24 (МСК)/10:26 (СПб) Ориентировочное время прибытия в Великий Новгород.
Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Данные по встрече размещаются накануне.
Трансфер в отель.
Размещение (с утра, по возможности отеля или за доп. плату, расч. час 14:00).
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы «На Прусской» (утренний чай-кофе-снеки).
Для туристов, прибывающих после 10:00, замена завтрака на обед.
11:00 Ориентировочное время начала экскурсии.
3-х часовая авто-пешеходная экскурсия по зимнему городу.
Ярославово дворище и Древний торг «Великий Новгород – Ганзейский город».
Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. Самое древнее здание на территории Ярославова дворища – Никольский собор (1113 г.).
Софийская сторона.
Пешеходная театрализованная интерактивная экскурсия на территории кремля.
Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав или посадница Ефимия ведет сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.
Грановитая (владычная) палата.
Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».
Обед в центре города. Доп. плата 800 руб. /чел.Только по предварительному бронированию.
15:30 Ориентировочное время окончания программы в центре города.
Трансфер по гостиницам не предусмотрен.
Свободное время.
Витославлицы. Обед по-новгородски. Переезд в Псков
Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы «На Прусской» (утренний чай-кофе-снеки).
12:00 «К звёздам синих куполов».
3-х часовая авто-экскурсионная программа по окрестностям Великого Новгорода.
Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов.
На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей.
Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.
Экскурсия в чудесную деревню Витославлицы.
Узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом.
Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно.
Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков.
Дегустационная встреча в ресторанном комплексе «Юрьевском подворье».
Сможете попробовать продукты собственного производства.
Услышите увлекательный рассказ истории их рождения, процессах и тонкостях изготовления и о разнообразных сочетаниях.
Вся продукция сделана вручную по традиционной европейской рецептуре и имеет абсолютно натуральный состав.
Возможность приобрести продукты по ценам производителя.
Обед по-новгородски.
Салат с ильменьским судаком горячего копчения, серые наваристые щи со сметаной, ароматная тушёная свинина с толчёным картофелем, хлеб ремесленный подворский, горячий сбитень с пряником.
16:00 Ориентировочное окончание программы в центре города.
Свободное время.
17:00 Трансфер на ж/д вокзал.
17:50-21:55 Переезд комфортабельным скоростным поездом Ласточка № 820 в Псков (ж/д билет включен в стоимость тура).
Встреча с поезда, трансфер в отель.
Размещение в гостинице.
Пушкинские Горы. Михайловское
Завтрак в отеле.
Отъезд в Пушкинские Горы.
Пушкинские Горы расположены в 120 км к юго-востоку от Пскова в самом центре Псковской области.
Через всю свою жизнь А. С. Пушкин пронес пылкую любовь к этому прекрасному уголку русской земли.
Главным притягательным центром Пушкинского заповедника является Михайловское – бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных.
В состав Пушкинского заповедника входит Тригорское – бывшее имение ближайших соседей и друзей Пушкина Осиповых-Вульф.
Обед.
Экскурсия в Святогорский монастырь к фамильному кладбищу Пушкиных-Ганнибалов и могиле А. С. Пушкина.
Возвращение в Псков после 19:00.
Свободное время.
Достопримечательности Пскова. Изборск. Завершение тура
Завтрак в отеле.
Внимание: 12:00 расчетный час.
Освобождение номеров до отъезда на экскурсии.
Вещи в камеру хранения отеля.
Обзорная пешеходная экскурсию по Пскову (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города, памятников княгине Ольге).
Отправление на экскурсию в Изборск.
Удивительный природный и исторический памятник, навсегда слившийся с природой и заслуженно ставший одной из самых оригинальных и романтических достопримечательностей этой земли.
Изборск – один из древнейших русских городов.
Здесь на Жеравьей горе, над широким Городищенским озером, стоит крепость 14-15 веков, построенная псковичами для защиты своих западных рубежей.
Обед.
Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, расположенный в 340 км на юго-запад от Санкт-Петербурга и в 50 км на запад от Пскова, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь ведет свою историю уже более 525 лет.
Здесь, на северо-западных рубежах России, на древней Псковской земле были взращены семена Православной веры, посеянные на Руси еще в X веке святой равноапостольной княгиней Ольгой.
Отправление в Псков.
19:30 Отправление поезда № 10 сообщение Псков – Москва.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Размещение:
В. Новгород на выбор / Псков Рижская 3*
|½ DBL
|SNG
|Доп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)
Доп. сутки проживание ½ DBL/SNG
Нетто
|На Прусской без завтрака – чай, кофе, снеки
|33900
|38200
|33500
|1900 /2200
|Садко 3* завтрак швед. стол
|36500
|39300
|34700
|3350 / 4200
|Интурист 3* завтрак швед. стол
|36900
|42300
|34100
|3450 /6200
|Велком 3* завтрак швед. стол
|38400 (студия)
|39600
|36100 (студия)
|4600 /4000
|Волхов 4* завтрак швед. стол
39400
42300
36600
|4800 /5700
|Парк Инн 4* завтрак швед. стол в стоимость входят утренняя сауна, бассейн
|40300
|46900
|35500
|5650 / 9250
Варианты проживания
На Прусской
Отель "На Прусской, 8" расположен в Великом Новгороде. Это прекрасный вариант для тех, кто ищет размещение рядом с новгородским Кремлем. Приветливые администраторы за стойкой регистрации помогут с любым вопросом, а также предоставят возможность согреться чашкой чая или кофе.
Благодаря тому что отель находится в здании XIX века, внутренняя обстановка спроектирована в соответствии с его историческими особенностями. Свежий ремонт прекрасно сочетается с раритетными вещами, которые были тщательно подобраны персоналом. Имеются как общие, так и отдельные номера. Все они оснащены собственной ванной комнатой.
В утреннее время гости смогут попробовать вкусный завтрак в континентальном стиле. Кроме того, рядом с отелем работает ряд заведений общественного питания, где можно приятно провести время.
В 5 минутах ходьбы от отеля находится музей изобразительных искусств, а в 7 минутах - сквер Лёни Голикова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет всего 1 км.
«Интурист» 3
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
«Садко» 3
Гостиница "Садко" находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.
«Велком Инн» 3
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
«Волхов» 4
Гостиница «Волхов» с долгой историей и находится на Софийской стороне Великого Новгорода, в непосредственной близости к главной достопримечательности - Новгородскому Кремлю. Это сочетание архитектурной элегантности и уюта. Для разнообразия досуга гостей есть сувенирная лавка и спа-комплекс с различными оздоровительными услугами.
Представлены просторные комфортабельные номера, в которых есть удобная мебель, техника и собственная ванная со средствами личной гигиены.
Питание организовано в ресторане европейского уровня «MARUSYA», а также в coffee bar.
Современным техническим оборудованием оснащены два конференц-зала для проведения деловых мероприятий: семинаров, совещаний и встреч.
Рядом кинотеатр, парковые зоны, драмтеатр и другое. Расстояние до аэропорта - 152,8 км, до железнодорожного вокзала - 0,9 км.
«Парк Инн» 4
Отель «На Студенческой» (старое название - Парк Инн Великий Новгород) расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.
Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.
Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.
Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.
«Рижская» 3* Псков
Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.
Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.
Расстояние до аэропорта составляет - 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- 3 завтрака (кроме гостиницы «На Прусской» - чай с печеньем)
- Обед по-новгородски в ресторанном комплексе «Юрьевское подворье», 2 обеда в Пскове
- Услуги гида
- Экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Проезд из В. Новгорода до Пскова (ж/д/автобус)
- Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из Пскова
- Обед в Великом Новгороде - 800 руб. /чел
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где место встречи группы?
6:24-10:26 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Данные по встрече уточнять накануне.