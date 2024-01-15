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Авторский тур
2 дня
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
«Вы увидите Ольгинскую и Анастасьевскую часовни, полюбуетесь Псковским кремлем и знаменитыми фресками Рериха»
21 июня в 09:00
6 июля в 09:00
12 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
Начало: Великий Новгород
«Вы исследуете ухоженную территорию Кремля и посетите Софийский собор – старейший из сохранившихся храмов России»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 23 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
Начало: Великий Новгород
«Он славится своими уникальными памятниками архитектуры, среди которых Кремлевская площадь с Детинцем, Собор Святой Софии и многие другие»
23 фев в 10:00
8 мар в 10:00
от 17 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
«Посетим его визитную карточку и точку отсчета его истории — белокаменный Псковский кремль на скалистом мысе при впадении реки Псковы в Великую»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛидия15 января 2024Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
- ААлексей8 ноября 2023Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.
- ООлег30 сентября 2023Два Кремля и Две Крепости. Великий Новгород и ПсковСпасибо за прекрасное путешествие. Особенная благодарность Татьяне,водившей группу в Печоры и Изборск!
- ААнна2 сентября 2023Два Кремля и Две Крепости. Великий Новгород и ПсковИнтереснейший тур с прекрасной организацией!
- ААнна2 сентября 2023Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
- ЕЕлена25 августа 2023Все прошло хорошо.
- ККирилл22 августа 2023Всё как и было обусловлено. Без проблем и неудобств. Оценка-5!
- ИИрина30 июля 2023Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
- ЛЛюдмила29 июля 2023Два Кремля и Две Крепости. Великий Новгород и ПсковХороший тур.
- ООльга25 июля 2023Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то проблем. Комфортное проживание, прекрасное
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Кремль»
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