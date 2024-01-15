Л Лидия Хранители старины: 3 дня на Псковской земле Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!

А Алексей Хранители старины: 3 дня на Псковской земле Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.

О Олег Два Кремля и Две Крепости. Великий Новгород и Псков Спасибо за прекрасное путешествие. Особенная благодарность Татьяне,водившей группу в Печоры и Изборск!

А Анна Два Кремля и Две Крепости. Великий Новгород и Псков Интереснейший тур с прекрасной организацией!

А Анна Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.

Е Елена Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах Все прошло хорошо.

К Кирилл Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах Всё как и было обусловлено. Без проблем и неудобств. Оценка-5!

И Ирина Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!

Л Людмила Два Кремля и Две Крепости. Великий Новгород и Псков Хороший тур.