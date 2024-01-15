Туры по Кремлю Пскова

Найдено 4 тура в категории «Кремль» в Пскове, цены от 12 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
9 отзывов
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
«Вы увидите Ольгинскую и Анастасьевскую часовни, полюбуетесь Псковским кремлем и знаменитыми фресками Рериха»
21 июня в 09:00
6 июля в 09:00
12 900 за человека
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
Начало: Великий Новгород
«Вы исследуете ухоженную территорию Кремля и посетите Софийский собор – старейший из сохранившихся храмов России»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 23 700 за человека
Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
Начало: Великий Новгород
«Он славится своими уникальными памятниками архитектуры, среди которых Кремлевская площадь с Детинцем, Собор Святой Софии и многие другие»
23 фев в 10:00
8 мар в 10:00
от 17 700 за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
«Посетим его визитную карточку и точку отсчета его истории — белокаменный Псковский кремль на скалистом мысе при впадении реки Псковы в Великую»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лидия
    15 января 2024
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
  • А
    Алексей
    8 ноября 2023
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.
  • О
    Олег
    30 сентября 2023
    Два Кремля и Две Крепости. Великий Новгород и Псков
    Спасибо за прекрасное путешествие. Особенная благодарность Татьяне,водившей группу в Печоры и Изборск!
  • А
    Анна
    2 сентября 2023
    Два Кремля и Две Крепости. Великий Новгород и Псков
    Интереснейший тур с прекрасной организацией!
  • А
    Анна
    2 сентября 2023
    Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
    Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
    Все прошло хорошо.
  • К
    Кирилл
    22 августа 2023
    Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
    Всё как и было обусловлено. Без проблем и неудобств. Оценка-5!
  • И
    Ирина
    30 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
  • Л
    Людмила
    29 июля 2023
    Два Кремля и Две Крепости. Великий Новгород и Псков
    Хороший тур.
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то проблем. Комфортное проживание, прекрасное
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    транспортное обслуживание, внимание и забота, которой были окружены все! Очень грамотные экскурсоводы Владимир и Денис так много интересного рассказали! Поездка была насыщенной, интересной и очень приятной!

    Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Кремль»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
  2. Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
  3. Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
  4. Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Кремль" можно забронировать 4 тура от 12 900 до 23 700. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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