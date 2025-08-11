Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



С помощью очков дополненной реальности каждый может взять факел, поджечь фитиль и произвести оглушительный залп из пушки. читать дальше Каждый выстрел - это шанс изменить ход битвы и внести свой вклад в защиту города.



Этот яркий эпизод экскурсии позволяет не только слушать историю, но и активно участвовать в ней, оставляя незабываемые впечатления Участники тура оказываются в центре морского сражения, где вражеские корабли стремительно приближаются по реке.С помощью очков дополненной реальности каждый может взять факел, поджечь фитиль и произвести оглушительный залп из пушки. 5 5 отзывов 5 причин купить эту экскурсию 🔥 Погружение в историю

🎯 Активное участие

👓 Использование AR-технологий

💥 Незабываемые эмоции

🏆 Возможность изменить ход битвы

Описание экскурсии Огненный залп: погружение в морскую битву с помощью AR-технологий Вы окажетесь в самом разгаре морского сражения. Перед вами — вражеские корабли, приближающиеся по реке. Нужно действовать быстро: вы берёте факел, поджигаете фитиль, наводите пушку и — залп! Оглушительный выстрел сотрясает воздух, пламя вырывается из ствола, и один из вражеских судов исчезает в водовороте пены и дыма. С помощью очков дополнённой реальности вы не просто наблюдаете — вы стреляете, прицеливаетесь, побеждаете. Каждый выстрел — шанс изменить ход битвы, каждое попадание — ваш личный вклад в оборону. Это яркий и захватывающий эпизод иммерсивной экскурсии, где вы не просто слушаете рассказ — вы действуете. Такие моменты навсегда остаются в памяти — особенно у тех, кто любит приключения и живые эмоции.

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

AR-очки Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Набережная реки Великая Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 30 минут Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.