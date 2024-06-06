🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 308 отзывов Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды Начало: Ольгинская часовня 2 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 491 отзыв Псковский кремль: групповая экскурсия в сердце истории Пскова Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Псковскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: Центральный вход в Псковский Кремль 1 740 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 271 отзыв Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен Начало: На площади Ленина 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 371 отзыв Яркая история большого Пскова Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком Начало: На площади Ленина 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 295 отзывов Псков древний и современный: индивидуальная экскурсия Погружение в историю Пскова: от древнего Кремля до современного города. Узнайте о ключевых событиях и героях, которые формировали Псков Начало: На площади Ленина 6 540 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 23 отзыва Псков - твердыня северо-западной Руси Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей Начало: У входа в кремль 4 550 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 61 отзыв Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля) Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями Начало: По договорённости 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Шаг в прошлое: по Пскову без спешки Прогулка по историческим уголкам Пскова, знакомство с крепостью, церковными обителями и легендами. Узнайте, как связаны Гоголь и городские истории 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 39 отзывов «По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек Начало: площадь Ленина Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 146 отзывов Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города Начало: На площади Ленина 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 53 отзыва По древнему Пскову с историком Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 51 отзыв Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас Начало: У набережной реки Псковы 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 96 отзывов Изборск без тоски: экскурсия в древнюю Русь из Пскова Изборск ждет: древние крепости, ключи и панорамы. История без занудства в увлекательной экскурсии Начало: Изборск, Минская улица 1 340 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Псков - прогулка по губернскому городу с личным гидом Откройте для себя Псков в уникальной пешеходной экскурсии с персональным рассказом о его истории и культуре Начало: Октябрьская площадь, Главпочтамт 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 84 отзыва Мой Псков: о древнем городе - с любовью Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса Начало: У входа в Кремль 5 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 123 отзыва Псков: путешествие во времени - культурное наследие и исторические сокровища Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами Начало: На площади Ленина 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 168 отзывов Псков: эксклюзивное путешествие по историческому сердцу с посещением Кремля Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов Начало: на Октябрьском проспекте 4 800 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 73 отзыва Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен Начало: Площадь Ленина 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 173 отзыва Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен 4 670 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 23 отзыва Псков пешком: от захаба до пролома Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов Начало: В центре города Расписание: в субботу в 11:30 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Псковский Кром: путешествие в сердце древней истории Погрузитесь в атмосферу средневековья, открывая тайны Псковского кремля в компании опытного гида Начало: У входа на территорию Кремля 2 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 23 отзыва Фотоэкскурсия по Пскову: исследование набережных рек Пскова и Великая Погрузитесь в мир истории и красоты Пскова через объектив вашей камеры. Незабываемая прогулка по набережным, полная открытий Начало: Обсуждается после бронирования 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 269 отзывов Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин Начало: В Изборске, на перекрестке Минской и Печорской ули... 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 71 отзыв Треккинг по Изборско-Мальской долине Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику Начало: В Изборске, на Минской улице 9 340 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории Начало: У главного входа в Кремль 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Индивидуальная экскурсия по историческому Пскову Псковская старина в экскурсии «Теплая встреча с Псковом»: история, княжеские легенды и дух веков в одном путешествии Начало: В районе Кремля 3 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Псков древний и самобытный Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах Начало: Октябрьский проспект 3 900 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 154 отзыва Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно 6 160 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 34 отзыва Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен Начало: На улице Советская Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 119 отзывов Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов Начало: На площади Ленина 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 43 отзыва Вечерняя прогулка по Пскову: мистика и средневековые тайны Погрузитесь в атмосферу вечернего Пскова, где каждый камень хранит загадочные истории и древние легенды Начало: На набережная реки Великой 3 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Экскурсия «Неизведанное Запсковье» с экспертом-архитектором Погулять по улицам, набережным, стенам и башням одного из древнейших районов города Начало: Г. Псков, площадь Ленина 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Псков средневековый, губернский, современный Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии Начало: У памятника А.С. Пушкину 5 325 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов «Где живете? В палатах!»: путешествие по средневековой Рублевке Пскова Погрузитесь в атмосферу средневекового Пскова, где каждый камень хранит истории о богатстве и власти Начало: У Двора Подзноева 2 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Псков сквозь столетия Погулять вокруг древней крепости, подняться на башни и насладиться фантастическими панорамами Начало: У башни Высокая 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Литературный Псков для старших школьников и взрослых Прогулка в формате интеллектуального городского ориентирования Начало: У башни Кутекрома 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 90 отзывов Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии Начало: Площадь Ленина 4 600 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Запсковье в Пскове: путешествие по историческому кварталу Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, исследуя Запсковье - квартал с богатой историей и уникальной архитектурой Начало: На площади Ленина 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 1 отзыв Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков» Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Знакомьтесь, Псков: историческое путешествие по древнему городу Псков ждет вас! Откройте величие крепостей, соборов и архитектурных ансамблей в компании опытного гида Начало: На площади Ленина 5 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Люди и судьбы Пскова: обаяние русской провинции Узнать о жизни губернского города и разобраться в хитросплетениях его истории Начало: Ул. Ленина 1 4 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Псковская крепость: исследуйте секреты зодчих и военную историю Откройте двери в прошлое с экскурсией «Глазами зодчего», где каждый камень хранит истории великих сражений Начало: у башни Высокая 2 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов По Пскову - с архитектором Понять своеобразие псковской архитектурной школы на примере знаковых памятников Средневековья 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Открытки из Пскова - прогулка с архитектором Воссоздать облики города в разные периоды существования и запечатлеть их на бумаге 5 500 ₽ за всё до 4 чел.