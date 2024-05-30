1 чел.
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Групповая
2 часа
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек
Начало: площадь Ленина
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
750₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Россия начинается здесь
Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
750₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Вечерняя прогулка по Пскову: мистика и средневековые тайны
Погрузитесь в атмосферу вечернего Пскова, где каждый камень хранит загадочные истории и древние легенды
Начало: На набережная реки Великой
Сегодня в 16:30
16 июня в 16:30
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Неизведанное Запсковье» с экспертом-архитектором
Погулять по улицам, набережным, стенам и башням одного из древнейших районов города
Начало: Г. Псков, площадь Ленина
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Прогулка в формате интеллектуального городского ориентирования
Начало: У башни Кутекрома
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Люди и судьбы Пскова: обаяние русской провинции
Узнать о жизни губернского города и разобраться в хитросплетениях его истории
Начало: Ул. Ленина 1
Сегодня в 12:00
16 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
Воссоздать облики города в разные периоды существования и запечатлеть их на бумаге
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: среда, суббота в 10:30
12 июня в 10:30
15 июня в 10:30
4 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Большое путешествие по Пскову
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Согласно календарю
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Псковские прогулки: путешествие в сердце древней истории
Откройте для себя Псков с эксклюзивным гидом: кремль, исторические легенды и уникальные архитектурные памятники
Начало: Г. Псков, ул. Кремль
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Псков: Аудиоэкскурсия по главным достопримечательностям города
Откройте для себя Псков новым способом: увлекательные рассказы и легенды в удобном аудиоформате
Начало: Гостиница Октябрьская (Октябрьский проспект, 36)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Начало: Труворово городище, Изборск
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
790₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Псков - «Россия начинается здесь»
Начало: Псков, Октябрьский пр-т, Октябрьская площадь
Расписание: ежедневно
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
от 4 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
Начало: Г. Псков
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме ПН и последнего ВТ месяца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 400₽ за всё до 10 чел.
Групповая
7 часов
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Согласно календарю
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
4 350₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Еврейский Псков
Где были и куда делись синагоги, что такое черта оседлости и кто такие кантонисты
Начало: Октябрьский проспект, сквер у памятника С.М. Киров...
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса
Начало: В Изборске, в музее «Дом в Броду»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по росписи матрёшки в Пскове
Прикоснуться к традиционному промыслу в компании потомственной ремесленницы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Почувствовать местный колорит и сделать сувенир своими руками
Начало: В деревне Сигово
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина30 мая 202429 мая мы побывали на отличной экскурсии "Россия начинается здесь!", нашим гидом была Ольга Гусева. Три часа экскурсии пролетели незаметно, Ольга
- ЛЛюдмила30 мая 2024Увидели и услышали все,что и хотели. Экскурсия понравилась, экскурсовод ещё больше понравился. Организовано мероприятие очень хорошо, четко по времени,никаких неожиданных форсмажеров. Спасибо
- ККира29 мая 2024Спасибо большое Виктору Васильевичу за удивительный, неклассический маршрут! Узнали много исторических фактов, насладились живописными местами и открыли для себя невероятные точки для фото! Всем рекомендую для знакомства с Запсковьем!
- ППолина28 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежный храм виднеющейся из под
- ИИрина27 мая 2024Хорошая организация путешествия. Всё рассказали, отвечали на вопросы. Спасибо за впечатления!
- ИИрина27 мая 2024Большое путешествие по Пскову было действительно большим. Мы много увидели, посетили большое количество достопримечательностей, получили разнообразную информацию об исторических памятниках
- ВВладимир25 мая 2024Интересная экскурсия.
- ААнна25 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Много нового и интересного узнали.
- ООксана25 мая 2024Отличная экскурсия!!!! Подача материала, локации, все продумано до мелочей. К окончанию экскурсии расстаешься с Ольгой, как со старой знакомой, и желанием встретиться еще.
- ААлена21 мая 2024Спасибо Любови за увлекательную экскурсию. Очень приятная, легкая в общении. Были вместе с дочкой 10 лет. Длительность - 2 часа. Рассказано все легко и увлектельно не только для взрослого, но и для ребенка. Совершенно не устали и с интересом провели время.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Необычные»
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