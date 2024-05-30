Необычные экскурсии по Пскову

Найдено 22 экскурсии в категории «Необычные» в Пскове, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
39 отзывов
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек
Начало: площадь Ленина
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
750 за человека
Треккинг по Изборско-Мальской долине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 340 за всё до 6 чел.
Россия начинается здесь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Россия начинается здесь
Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 490 за всё до 4 чел.
Запсковские сказки
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
119 отзывов
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
750 за человека
Предания вечернего Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
43 отзыва
Вечерняя прогулка по Пскову: мистика и средневековые тайны
Погрузитесь в атмосферу вечернего Пскова, где каждый камень хранит загадочные истории и древние легенды
Начало: На набережная реки Великой
Сегодня в 16:30
16 июня в 16:30
3 990 за всё до 5 чел.
Неизведанное Запсковье с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Экскурсия «Неизведанное Запсковье» с экспертом-архитектором
Погулять по улицам, набережным, стенам и башням одного из древнейших районов города
Начало: Г. Псков, площадь Ленина
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Прогулка в формате интеллектуального городского ориентирования
Начало: У башни Кутекрома
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Люди и судьбы Пскова: обаяние русской провинции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Люди и судьбы Пскова: обаяние русской провинции
Узнать о жизни губернского города и разобраться в хитросплетениях его истории
Начало: Ул. Ленина 1
Сегодня в 12:00
16 июня в 09:00
4 200 за всё до 5 чел.
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
Воссоздать облики города в разные периоды существования и запечатлеть их на бумаге
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500 за всё до 4 чел.
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Групповая
7 часов
2 отзыва
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: среда, суббота в 10:30
12 июня в 10:30
15 июня в 10:30
4 000 за человека
Большое путешествие по Пскову
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
24 отзыва
Большое путешествие по Пскову
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Согласно календарю
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 1 600 за человека
Псковские прогулки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Псковские прогулки: путешествие в сердце древней истории
Откройте для себя Псков с эксклюзивным гидом: кремль, исторические легенды и уникальные архитектурные памятники
Начало: Г. Псков, ул. Кремль
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Псков: Аудиоэкскурсия по главным достопримечательностям города
Откройте для себя Псков новым способом: увлекательные рассказы и легенды в удобном аудиоформате
Начало: Гостиница Октябрьская (Октябрьский проспект, 36)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
2 отзыва
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Начало: Труворово городище, Изборск
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
790 за человека
Псков - «Россия начинается здесь»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Псков - «Россия начинается здесь»
Начало: Псков, Октябрьский пр-т, Октябрьская площадь
Расписание: ежедневно
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
от 4 300 за всё до 5 чел.
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
Начало: Г. Псков
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме ПН и последнего ВТ месяца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 400 за всё до 10 чел.
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Согласно календарю
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
4 350 за человека
Еврейский Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Еврейский Псков
Где были и куда делись синагоги, что такое черта оседлости и кто такие кантонисты
Начало: Октябрьский проспект, сквер у памятника С.М. Киров...
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000 за всё до 10 чел.
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Индивидуальная
3 часа
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса
Начало: В Изборске, в музее «Дом в Броду»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по росписи матрёшки в Пскове
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по росписи матрёшки в Пскове
Прикоснуться к традиционному промыслу в компании потомственной ремесленницы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Индивидуальная
2 часа
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Почувствовать местный колорит и сделать сувенир своими руками
Начало: В деревне Сигово
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Россия начинается здесь
    29 мая мы побывали на отличной экскурсии "Россия начинается здесь!", нашим гидом была Ольга Гусева. Три часа экскурсии пролетели незаметно, Ольга
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    обладает энциклопедическими знаниями и великолепным даром рассказчика, очень доброжелательный и милый человек. Маршрут продуман до мелочей, благодаря Оле, мы погрузились в самобытную историю Псковского края, овеянную легендами и преданиями, узнали историю Псковского Кремля, Свято-Троицкого собора, Покровской башни, Золотой набережной. От одного объекта до другого мы перемещались на автомобиле, которым мастерски управляла Ольга. Всем приезжающим рекомендуем начинать знакомство с городом вместе с чудесным гидом Ольгой Гусевой! Спасибо ей!

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Талабские острова и путешествие на Псковское море
    Увидели и услышали все,что и хотели. Экскурсия понравилась, экскурсовод ещё больше понравился. Организовано мероприятие очень хорошо, четко по времени,никаких неожиданных форсмажеров. Спасибо
  • К
    Кира
    29 мая 2024
    Неизведанное Запсковье с архитектором
    Спасибо большое Виктору Васильевичу за удивительный, неклассический маршрут! Узнали много исторических фактов, насладились живописными местами и открыли для себя невероятные точки для фото! Всем рекомендую для знакомства с Запсковьем!
  • П
    Полина
    28 мая 2024
    Россия начинается здесь
    Были на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежный храм виднеющейся из под
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    сводов древней крепости, ожившая история вековой давности. Прекрасный экскурсовод, чудесные места выбранные для остановок открывали прекрасный вид откуда не хотелось уходить, максимально адаптированно по детей и под наши пожелания. Рекомендуем.

    Были на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежныйБыли на индивидуальной экскурсии с детьми 13,11,5 лет. Май, солнце, голубое небо, зеленая трава и белоснежный
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Талабские острова и путешествие на Псковское море
    Хорошая организация путешествия. Всё рассказали, отвечали на вопросы. Спасибо за впечатления!
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Большое путешествие по Пскову
    Большое путешествие по Пскову было действительно большим. Мы много увидели, посетили большое количество достопримечательностей, получили разнообразную информацию об исторических памятниках
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    города и его окрестностях. Гидом у нас была Ирина слушать её было легко, приятно и интересно. Автобус был комфортабельный. Перед экскурсией всем выдали индивидуальные одноразовые наушники, что очень удобно. Еще накормили вкусным обедом, который входил в стоимость билета.

  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Неизведанное Запсковье с архитектором
    Интересная экскурсия.
  • А
    Анна
    25 мая 2024
    «По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
    Очень понравилась экскурсия. Много нового и интересного узнали.
  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Россия начинается здесь
    Отличная экскурсия!!!! Подача материала, локации, все продумано до мелочей. К окончанию экскурсии расстаешься с Ольгой, как со старой знакомой, и желанием встретиться еще.
    Отличная экскурсия!!!! Подача материала, локации, все продумано до мелочей. К окончанию экскурсии расстаешься с Ольгой, как
  • А
    Алена
    21 мая 2024
    Псков - «Россия начинается здесь»
    Спасибо Любови за увлекательную экскурсию. Очень приятная, легкая в общении. Были вместе с дочкой 10 лет. Длительность - 2 часа. Рассказано все легко и увлектельно не только для взрослого, но и для ребенка. Совершенно не устали и с интересом провели время.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. «По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
  2. Треккинг по Изборско-Мальской долине
  3. Россия начинается здесь
  4. Запсковские сказки
  5. Предания вечернего Пскова
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
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