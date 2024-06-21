Экскурсии с набережной Пскова

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Пскове, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков - детям
🚶 Пешая
Квест
1 час
52 отзыва
Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
15 июля в 09:00
16 июля в 09:30
4 000 за всё до 4 чел.
Предания вечернего Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
44 отзыва
Вечерняя прогулка по Пскову: мистика и средневековые тайны
Погрузитесь в атмосферу вечернего Пскова, где каждый камень хранит загадочные истории и древние легенды
Начало: На набережная реки Великой
29 июля в 16:30
30 июля в 16:30
3 990 за всё до 5 чел.
Прогулка по набережным рек Великая и Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная прогулка по набережным Пскова: реки и памятники
Откройте для себя красоту Пскова в уникальной прогулке по набережным, насладитесь видами и древней архитектурой
Начало: У Покровской башни на набережной реки Великой
Завтра в 09:00
31 июля в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 июня 2024
    Псков - детям
    Спасибо огромное Ольге за прекрасное введение наших внучек в историю Пскова. Было очень интересно, познавательно и легко, даже дождь не испортил экскурсию.
  • С
    Сергей
    8 июня 2024
    Предания вечернего Пскова
    Очень интересная и необычная тема экскурсии, которая полностью переворачивает первое впечатление о Пскове, заставляет влюбится в этот город и вызывает
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    уважение к горожанам. Конечно, всё зависит от профессионализма и личности экскурсовода: его умения войти в контакт, выбрать правильную манеру ведения экскурсии и, главное, быть готовым отвечать на каверзные вопросы и не боятся провокационных возражений. Нам в этом плане с Алёной Ульяновой повезло. Однозначно оценка "отлично". Всенепременнейше рекомендуем! Ввиду огромного объема интереснейшей и необычной информации 1.5 часа на экскурсию маловато 🙁. Рекомендую увеличить до 2-2,5 часа без увеличения цены.

  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Псков - детям
    Прекрасная экскурсия-квест! Познавательно для детей. Очень доступно, не перегружено информацией и с интересными историческими примерами. На некоторые вопросы задумались даже взрослые))) Рекомендую всем!
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Предания вечернего Пскова
    Прекрасный экскурсовод Алена! Рассказала интересные, нестандартные истории и про известные здания Пскова, и про личностей, дополнительно рассказывала исторические детали, обращала
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    внимание на все детали по маршруту. Даже муж, очень скептично настроенный к любым экскурсиям, остался в восторге! Спасибо Алене за чудесный вечер в Пскове!

  • Н
    Наталья
    7 апреля 2024
    Псков - детям
    Мы отлично погуляли с Ольгой! Даже дождь не испортил впечатление, т к было интересно. Сын 9 лет внимательно слушал, отвечал на вопросы оазгадывал загадку, в конце получил классный приз. Мне тоже было интересно.
  • И
    Ирина
    4 марта 2024
    Предания вечернего Пскова
    Было очень приятно провести первый вечер во Пскове с Аленой. Спокойная прогулка дает первые впечатления о городе, уютном, гостеприимном. Алена перенесла наше воображение в те далекие века, когда зарождался город, рассказала "страшные" истории… Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «С набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Псков - детям
  2. Предания вечернего Пскова
  3. Прогулка по набережным рек Великая и Пскова
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июле 2024
Сейчас в Пскове в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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