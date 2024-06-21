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Квест
1 час
Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
15 июля в 09:00
16 июля в 09:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вечерняя прогулка по Пскову: мистика и средневековые тайны
Погрузитесь в атмосферу вечернего Пскова, где каждый камень хранит загадочные истории и древние легенды
Начало: На набережная реки Великой
29 июля в 16:30
30 июля в 16:30
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная прогулка по набережным Пскова: реки и памятники
Откройте для себя красоту Пскова в уникальной прогулке по набережным, насладитесь видами и древней архитектурой
Начало: У Покровской башни на набережной реки Великой
Завтра в 09:00
31 июля в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 июня 2024Спасибо огромное Ольге за прекрасное введение наших внучек в историю Пскова. Было очень интересно, познавательно и легко, даже дождь не испортил экскурсию.
- ССергей8 июня 2024Очень интересная и необычная тема экскурсии, которая полностью переворачивает первое впечатление о Пскове, заставляет влюбится в этот город и вызывает
- ССоня3 июня 2024Прекрасная экскурсия-квест! Познавательно для детей. Очень доступно, не перегружено информацией и с интересными историческими примерами. На некоторые вопросы задумались даже взрослые))) Рекомендую всем!
- ААнастасия5 мая 2024Прекрасный экскурсовод Алена! Рассказала интересные, нестандартные истории и про известные здания Пскова, и про личностей, дополнительно рассказывала исторические детали, обращала
- ННаталья7 апреля 2024Мы отлично погуляли с Ольгой! Даже дождь не испортил впечатление, т к было интересно. Сын 9 лет внимательно слушал, отвечал на вопросы оазгадывал загадку, в конце получил классный приз. Мне тоже было интересно.
- ИИрина4 марта 2024Было очень приятно провести первый вечер во Пскове с Аленой. Спокойная прогулка дает первые впечатления о городе, уютном, гостеприимном. Алена перенесла наше воображение в те далекие века, когда зарождался город, рассказала "страшные" истории… Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «С набережной»
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