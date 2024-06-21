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уважение к горожанам. Конечно, всё зависит от профессионализма и личности экскурсовода: его умения войти в контакт, выбрать правильную манеру ведения экскурсии и, главное, быть готовым отвечать на каверзные вопросы и не боятся провокационных возражений. Нам в этом плане с Алёной Ульяновой повезло. Однозначно оценка "отлично". Всенепременнейше рекомендуем! Ввиду огромного объема интереснейшей и необычной информации 1.5 часа на экскурсию маловато 🙁. Рекомендую увеличить до 2-2,5 часа без увеличения цены.