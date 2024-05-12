Набережная реки Великая – экскурсии в Пскове

Найдено 6 экскурсий в категории «Набережная реки Великая» в Пскове, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешеходная экскурсия по Пскову
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
333 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Откройте величие Пскова: погрузитесь в историю, пройдитесь по древним улицам, узнайте легенды и мифы
Начало: Площадь Ленина
Расписание: См. календарь
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
600 за человека
Псковские прогулки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Псковские прогулки: путешествие в сердце древней истории
Откройте для себя Псков с эксклюзивным гидом: кремль, исторические легенды и уникальные архитектурные памятники
Начало: Г. Псков, ул. Кремль
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Псков: Аудиоэкскурсия по главным достопримечательностям города
Откройте для себя Псков новым способом: увлекательные рассказы и легенды в удобном аудиоформате
Начало: Гостиница Октябрьская (Октябрьский проспект, 36)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Псковская крепость: от Нижних до Верхних водобежных решеток
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Псковская крепость: экскурсия по символу древней Руси
Исследуйте сокровища Пскова: от мощных стен крепости до тайн купеческих палат в трехчасовом путешествии
Начало: Улица Набат, 2, Псков
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Псковскому Крому с променадом по набережным
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Псковский Кром и променад по набережным
Откройте для себя величие Псковского Крома и красоту набережных, погрузитесь в историю древнего города
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: По договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Прогулка по набережным рек Великая и Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная прогулка по набережным Пскова: реки и памятники
Откройте для себя красоту Пскова в уникальной прогулке по набережным, насладитесь видами и древней архитектурой
Начало: У Покровской башни на набережной реки Великой
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Псковская крепость: от Нижних до Верхних водобежных решеток
    Эта была наша первая экскурсия по Пскову. Мы получили прекраснейшее первое впечатление об этом старинном городе. Нам рассказали и показали,
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    как развивался и расширился великий город Псков. От Ирины мы узнали подробности о том, как образовалась крепость на этом месте. Мы узнали про районы города Пскова, кто в них жил и чем занимался. Спасибо большое Ирине за информативный и локальный рассказ о своём родном городе.

  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    Псковские прогулки
    Все понравилось: и маршрут и прекрасный гид Татьяна.
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города
    Отличная экскурсия, много интересных деталей, очень понравилась
  • Ю
    Юрий
    30 апреля 2024
    Псковские прогулки
    Псков прекрасен, Александр профессионал, каких мало, вот очень рекомендую, многое узнаете
  • Ж
    Журавлева
    6 января 2024
    Псковская крепость: от Нижних до Верхних водобежных решеток
    На обзорной экскурсии увидели все основные достопримечательности города, получили ориентир на дальнейшие прогулки) Ирина рассказывает интересно, увлекательно, учитывает все пожелания клиентов.
  • В
    Виктория
    17 августа 2023
    Псковские прогулки
    Экскурсия очень понравилась! Александр очень интересно и познавательно рассказал про город, увидели много исторических мест. Получили море увлекательной информации и хорошего настроения!
  • Е
    Екатерина
    9 августа 2023
    «Деревенский Пушкин» или большое путешествие по Пушкиногорью
    Увидели все что предполагалось программой экскурсии. Экскурсовод Ирина очень профессионально и грамотно построила экскурсию. По времени даже увеличила ее с
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    целью показать и рассказать как можно больше. По дороге обратно даже посетили не входящий в экскурсию населенный пункт Остров с его достопримечательностью (подвесные мосты). Большое ей спасибо за ее любовь к профессии и экскурсантам. Побольше таких увлеченных людей.

  • С
    Сергей
    9 августа 2023
    «Деревенский Пушкин» или большое путешествие по Пушкиногорью
    Незабываемые впечатления от прекрасной экскурсии с прекрасным экскурсоводом Ириной. Побывали там, где не бывает нога автобусного экскурсанта, по нашей просьбе
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    заглянули в избу временного обитания Довлатова, прошли по мостам в Острове… Вернулись еле живые (24208 шага за день при +30 градусах в непутево прожитые 67 лет - это непросто!), но с сильнейшими эмоциями. Ехали на встречу с глянцевым Пушкиным, который наше все, а получили попутчика по незарастаемй тропе из прошлого в настоящее…

  • С
    Сологуб
    31 июля 2023
    Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города
    Побывали 28 июля на аудиоэкскурсии "Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города". Нам очень понравилась такая форма экскурсии, и, надо
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    сказать автор этой прогулки очень правильно построил маршрут и расставил акценты. В экскурсии 25!!! объектов, действительно по-настоящему грамотно построена программа. Очень удобно прервать "экскурсовода" и тщательно рассмотреть предлагаемую к вниманию достопримечательность. А заодно оглянуться вокруг и поглядеть на расположенные рядом заинтересовавшие места. На сайте заявлено, что экскурсия рассчитана на 2 часа, мы же гуляли 4 часа, и ничуть не пожалели об этом. Человек, составлявший план этой экскурсии очень эрудированный и влюбленный в город, о котором рассказывает. Спасибо большое за профессионализм и неформальное отношение к своей работе. Всем советую воспользоваться такой формой экскурсии по Пскову. Не пожалеете, и узнаете много интересного про этот старинный красивый город на реке Великой.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Набережная реки Великая»

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  9. Набережная реки Великая
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Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Набережная реки Великая" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 590 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 353 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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