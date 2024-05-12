1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Откройте величие Пскова: погрузитесь в историю, пройдитесь по древним улицам, узнайте легенды и мифы
Начало: Площадь Ленина
Расписание: См. календарь
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Псковские прогулки: путешествие в сердце древней истории
Откройте для себя Псков с эксклюзивным гидом: кремль, исторические легенды и уникальные архитектурные памятники
Начало: Г. Псков, ул. Кремль
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Псков: Аудиоэкскурсия по главным достопримечательностям города
Откройте для себя Псков новым способом: увлекательные рассказы и легенды в удобном аудиоформате
Начало: Гостиница Октябрьская (Октябрьский проспект, 36)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Псковская крепость: экскурсия по символу древней Руси
Исследуйте сокровища Пскова: от мощных стен крепости до тайн купеческих палат в трехчасовом путешествии
Начало: Улица Набат, 2, Псков
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Псковский Кром и променад по набережным
Откройте для себя величие Псковского Крома и красоту набережных, погрузитесь в историю древнего города
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: По договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная прогулка по набережным Пскова: реки и памятники
Откройте для себя красоту Пскова в уникальной прогулке по набережным, насладитесь видами и древней архитектурой
Начало: У Покровской башни на набережной реки Великой
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 мая 2024Эта была наша первая экскурсия по Пскову. Мы получили прекраснейшее первое впечатление об этом старинном городе. Нам рассказали и показали,
- ААлексей2 мая 2024Все понравилось: и маршрут и прекрасный гид Татьяна.
- ННаталья2 мая 2024Отличная экскурсия, много интересных деталей, очень понравилась
- ЮЮрий30 апреля 2024Псков прекрасен, Александр профессионал, каких мало, вот очень рекомендую, многое узнаете
- ЖЖуравлева6 января 2024На обзорной экскурсии увидели все основные достопримечательности города, получили ориентир на дальнейшие прогулки) Ирина рассказывает интересно, увлекательно, учитывает все пожелания клиентов.
- ВВиктория17 августа 2023Экскурсия очень понравилась! Александр очень интересно и познавательно рассказал про город, увидели много исторических мест. Получили море увлекательной информации и хорошего настроения!
- ЕЕкатерина9 августа 2023«Деревенский Пушкин» или большое путешествие по ПушкиногорьюУвидели все что предполагалось программой экскурсии. Экскурсовод Ирина очень профессионально и грамотно построила экскурсию. По времени даже увеличила ее с
- ССергей9 августа 2023«Деревенский Пушкин» или большое путешествие по ПушкиногорьюНезабываемые впечатления от прекрасной экскурсии с прекрасным экскурсоводом Ириной. Побывали там, где не бывает нога автобусного экскурсанта, по нашей просьбе
- ССологуб31 июля 2023Побывали 28 июля на аудиоэкскурсии "Псков: развлекательно-историческая аудиопрогулка по главному проспекту города". Нам очень понравилась такая форма экскурсии, и, надо
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Набережная реки Великая»
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