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Знакомьтесь, Псков!

Посетить главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии

Екатерина
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Екатерина – экскурсионное агентство
Псков — древнее, самобытное и очень уютное место.

Вас впечатлят его неприступные крепости, величественные соборы и изящные архитектурные ансамбли.

А мы поможем расшифровать бегунки-поребрики на фасадах церквей, покажем лучшие смотровые площадки и расскажем самые интересные факты биографии нашего прекрасного города!

3200 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Знакомьтесь, Псков!
Знакомьтесь, Псков!

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру
Вы посетите «сердце» Пскова — Кром — и узнаете об особенностях оборонительного зодчества и этапах строительства крепости. Далее рассмотрите святыни Троицкого собора, побываете на Вечевой площади и представите себя на месте псковичей в эпоху расцвета и независимости города. Кроме того, познакомитесь с жизнью князя Довмонта, расшифруете узоры на фасадах старинных церквей и оцените знаменитые «Псковские Помпеи».

Псков с высоты
Со смотровой площадки около Ольгинской часовни вы насладитесь чарующим видом на Кремль и реку Великая. А также услышите легенду об основании города и первого собора и поймете, почему псковичи так чтят и любят княгиню Ольгу. Следом посетите Покровский угол, где сохранилась самая большая башня Псковской крепости, и раскроете, как псковичи отстояли город в неравном бою с польским королем Стефаном Баторием.

Псковская земля и Ледовое побоище
Завершится маршрут на горе Соколиха, где стоит тридцатиметровый бронзовый памятник Александру Невскому и его дружине. Вы рассмотрите с высоты Псково-Чудское озеро, где произошло знаменитое Ледовое побоище.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Также мы можем заказать транспорт за дополнительную плату.
  • Входной билет на территорию кремля не включен в стоимость — 200 рублей с группы до 5 человек
Знакомьтесь, Псков!
Знакомьтесь, Псков!
Знакомьтесь, Псков!
Знакомьтесь, Псков!
Знакомьтесь, Псков!
Знакомьтесь, Псков!
Знакомьтесь, Псков!
Знакомьтесь, Псков!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, и я представляю команду опытных и квалифицированных гидов, которые любят Псков и готовы поделиться своей любовью с вами. Мы работаем уже более семи лет и всегда стараемся учесть все пожелания путешественников. До встречи на древней Псковской земле!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 июля 2020
Экскурсия великолепная, как и экскурсовод. Даже "временами дождь" не помеха. Я человек любознательный, задаю много вопросов- кто? что? и по какому случаю? - Марина ответила на все, тем самым "подогрев" мой интерес к дальнейшему изучению Пскова и его окрестностей. Скоро вернусь, ждите! Спасибо!

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