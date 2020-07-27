Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру

Вы посетите «сердце» Пскова — Кром — и узнаете об особенностях оборонительного зодчества и этапах строительства крепости. Далее рассмотрите святыни Троицкого собора, побываете на Вечевой площади и представите себя на месте псковичей в эпоху расцвета и независимости города. Кроме того, познакомитесь с жизнью князя Довмонта, расшифруете узоры на фасадах старинных церквей и оцените знаменитые «Псковские Помпеи».

Псков с высоты

Со смотровой площадки около Ольгинской часовни вы насладитесь чарующим видом на Кремль и реку Великая. А также услышите легенду об основании города и первого собора и поймете, почему псковичи так чтят и любят княгиню Ольгу. Следом посетите Покровский угол, где сохранилась самая большая башня Псковской крепости, и раскроете, как псковичи отстояли город в неравном бою с польским королем Стефаном Баторием.

Псковская земля и Ледовое побоище

Завершится маршрут на горе Соколиха, где стоит тридцатиметровый бронзовый памятник Александру Невскому и его дружине. Вы рассмотрите с высоты Псково-Чудское озеро, где произошло знаменитое Ледовое побоище.