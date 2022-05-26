за всё до 4 чел.

5 900 ₽ за всё до 4 чел.

за всё до 4 чел.

от 10 400 ₽ за всё до 4 чел.

Мы проедем по усадьбам Пушкиногорья: Петровское, Михайловское, Тригорское, посетим Успенский Монастырь, где похоронен

за всё до 5 чел.

от 1 250 ₽ за всё до 5 чел.

Я отведу вас в самое сердце древнего Пскова, насчитывающего более тысячи лет истории - Псковский Кремль или, как его

за всё до 7 чел.

2 400 ₽ за всё до 7 чел.

за всё до 20 чел.

4 550 ₽ за всё до 20 чел.

Вас ждёт интересная индивидуальная экскурсия по Псковской земле, западной границе Руси с IX века

за всё до 10 чел.

2 100 ₽ за всё до 10 чел.

Знакомство с городом начнем на месте, где был древний торг. Затем Довмонтов город - подобного нет

Прогуляйтесь по территории Псковского кремля и узнайте захватывающую историю этого древнего места, как образовался

за всё до 5 чел.

1 950 ₽ за всё до 5 чел.

Прочувствовать атмосферу древнего города и насладиться его красотами на экскурсии по Кремлю

за всё до 15 чел.

2 500 ₽ за всё до 15 чел.

Погрузиться в историю старинной неприступной крепости и рассмотреть ее с лучших ракурсов

за всё до 10 чел.

7 860 ₽ за всё до 10 чел.

за всё до 6 чел.

2 000 ₽ за всё до 6 чел.

Динамичная и познавательная экскурсия по кремлю - никаких домыслов и только интересные факты

3.5 часа 🚗 На машине

Индивидуальная до 20 чел.

Никита 5 4 отзыва

Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края Взглянуть на историю и роль средневековых обителей в повседневных и геополитических делах Руси