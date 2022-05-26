08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.
Встреча с гидом у вагона №16.
Завтрак в кафе в центре города.
Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
Возвращение в г. Псков.
Трансфер в Пушкинские горы на турбазу Пушкиногорье 2**.
19:30 Размещение в номерах.
Ужин.
Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».
Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград».
Питание на туристической базе: завтрак, обед, ужин.
Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».
Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград».
Питание на туристической базе: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Свободное время.
12:00 Трансфер в г. Псков.
Тур предусматривает проживание:
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от категории размещения, руб.:
|Гостиницы
|2-х мест. номер
|1-но мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (до 16 лет) на основное место
|Ребенок (до 16 лет) на доп. место
|Оазис 3** / Пушкиногорье 2**
|21 370
|30 020
|14 920
|20 770
|14 320
|Арль / Пушкиногорье 2**
|22 780
|32 840
|16 130
|22 180
|15 530
|Old City / Пушкиногорье 2**
|23 490
|32 490
|17 140
|22 890
|16 540
|Чемодан 3** / Пушкиногорье 2**
|23 020
|31 440
|16 170
|22 420
|15 570
|Каркушин Дом 3** / Пушкиногорье 2**
|23 020
|33 320
|15 570
|22 420
|14 970
|Октябрьская 3** / Пушкиногорье 2**
|23 720
|30 490
|15 770
|23 120
|15 170
|Рижская 3** / Пушкиногорье 2**
|23 370
|30 020
|17 620
|22 770
|17 020
|Фаворит 3** / Пушкиногорье 2**
|24 780
|35 550
|16 730
|24 180
|16 130
|Золотая набережная 3**/ Пушкиногорье 2**
|23 960
|34 020
|15 510
|23 360
|14 910
|Двор Подзноева 3** / Пушкиногорье 2**
|26 490
|38 380
|17 490
|25 890
|16 890
|Двор Подзноева 3+ ** / Пушкиногорье 2**
|26 900
|42 790
|17 550
|26 300
|16 950
|Двор Подзноева 4** / Пушкиногорье 2**
|28 080
|41 320
|18 130
|27 480
|17 530
|Покровский 4** / Пушкиногорье 2**
|26 780
|38 960
|17 130
|26 180
|16 530
|Old Estate 4** / Пушкиногорье 2**
|27 370
|41 430
|16 920
|26 770
|16 320
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.