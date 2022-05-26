Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области

Тур на майские праздники для всей семьи

5
3 отзыва
Тур на майские праздники для всей семьи.

Знаковые места региона – старинный Псков, родовое имение Пушкина, древние крепости и монастыри, а также приятный отдых в живописных Пушкинских горах.
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Ближайшие даты:
30
апр
1
мая
7
мая

Что вас ожидает 🤩

Музей Пушкина
Музей Пушкина
Побываем в музее-заповеднике А.С.Пушкина «Михайловское»
Майские праздники на природе
Майские праздники на природе
У нас будет три дня для полноценного отдыха в Пушкинских горах на туристической базе
Великолепный Изборск
Великолепный Изборск
Восхитимся историей древнего Труворова городища и Изборской крепости
История Пскова
История Пскова
Мы прогуляемся по самым интересным местам города

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Пскову

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову
2 день

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
3 день

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск. 

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. 

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

Возвращение в г. Псков.

Трансфер в Пушкинские горы на турбазу Пушкиногорье 2**.

19:30 Размещение в номерах.

Ужин.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
4 день

Отдых в Пушкинских горах

Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград». 

Питание на туристической базе: завтрак, обед, ужин.

Отдых в Пушкинских горахОтдых в Пушкинских горахОтдых в Пушкинских горахОтдых в Пушкинских горах
5 день

Отдых в Пушкинских горах

Отдых в Пушкинских горах на туристической базе Пушкиногорье 2*, недалеко от Святогорского монастыря и научно-культурного центра музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Возможность самостоятельно посетить музейные объекты не вошедшие в основную программу экскурсий: усадьба «Петровское», музейный комплекс в деревне Бугрово, музей писателя Сергея Довлатова и экопарк «Зооград». 

Питание на туристической базе: завтрак, обед, ужин.

Отдых в Пушкинских горахОтдых в Пушкинских горахОтдых в Пушкинских горахОтдых в Пушкинских горахОтдых в Пушкинских горах
6 день

Отдых в Пушкинских горах и отъезд

Завтрак.

Свободное время.

12:00 Трансфер в г. Псков.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в гостинице в г. Пскове – 2 ночи;
  • на туристической базе Пушкиногорье 2* – 3 ночи.

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от категории размещения, руб.:

Гостиницы2-х мест. номер1-но мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (до 16 лет) на основное местоРебенок (до 16 лет) на доп. место
Оазис 3** / Пушкиногорье 2**21 37030 02014 92020 77014 320
Арль / Пушкиногорье 2**22 78032 84016 13022 18015 530
Old City / Пушкиногорье 2**23 49032 49017 14022 89016 540
Чемодан 3** / Пушкиногорье 2**23 02031 44016 17022 42015 570
Каркушин Дом 3** / Пушкиногорье 2**23 02033 32015 57022 42014 970
Октябрьская 3** / Пушкиногорье 2**23 72030 49015 77023 12015 170
Рижская 3** / Пушкиногорье 2**23 37030 02017 62022 77017 020
Фаворит 3** / Пушкиногорье 2**24 78035 55016 73024 18016 130
Золотая набережная 3**/ Пушкиногорье 2**23 96034 02015 51023 36014 910
Двор Подзноева 3** / Пушкиногорье 2**26 49038 38017 49025 89016 890
Двор Подзноева 3+ ** / Пушкиногорье 2**26 90042 79017 55026 30016 950
Двор Подзноева 4** / Пушкиногорье 2**28 08041 32018 13027 48017 530
Покровский 4** / Пушкиногорье 2**26 78038 96017 13026 18016 530
Old Estate 4** / Пушкиногорье 2**27 37041 43016 92026 77016 320

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в г. Пскове — 2 ночи (расчетный час 12.00)
  • Проживание на туристической базе Пушкиногорье 2* — 3 ночи (расчетный час 12.00)
  • Питание: 6 завтраков, 5 обедов, 3 ужина
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков — Пушкинские горы — Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Псков и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменить количество дней в программе?

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
26 мая 2022
СПАСИБО за внимание к нашему путешествию! НАМ все понравилось, впредь будем стараться искать контакты с Вами!
В
16 мая 2022
Добрый день, Псковская земля очень богата на историю Руси и события, проходившие на ней. Практически жили в той истории каждый день. Псков, Изборск, Асково- Печерский монастырь- древние города-крепости, монастыри Руси. Чуточку больше места на сувениры, все очень плотно по программе.
З
17 июня 2022
Поездка прошла замечательно, столько приятных впечатлений. Экскурсии проводила замечательный экскурсовод. Спасибо большое

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