Экскурсия в православный мужской монастырь Свято-Благовещенская Никандрова пустынь, расположенный в Псковской области в 70 километрах от Пскова. Монастырь основан преподобным Никандром пустынножителем, который обладал дарами прозорливости и целительства.

На территории монастыря расположен целебные источники: в честь Казанской иконы Божией Матери («глазной» источник), источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра.