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Никандрова пустынь

Русский Г.
Русский Г. – Гид из Пскова
Предлагаем вам отправится на экскурсию ⛳ в православный мужской монастырь Свято-Благовещенская Никандрова пустынь, расположенный в Псковской области.

Вас ждет посещение Благовещенского собора, храма Святых Царственных Мучеников, храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и целебных источников на территории монастыря.
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Никандрова пустынь
Никандрова пустынь

Что вы увидите

  • Православный мужской монастырь Свято-Благовещенская Никандрова пустынь
  • Целебные источники на территории монастыря
Экскурсия в православный мужской монастырь Свято-Благовещенская Никандрова пустынь, расположенный в Псковской области в 70 километрах от Пскова. Монастырь основан преподобным Никандром пустынножителем, который обладал дарами прозорливости и целительства.
На территории монастыря расположен целебные источники: в честь Казанской иконы Божией Матери («глазной» источник), источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра.
Что входит
  • Трансфер Псков — Никандрова пустынь — Псков
  • Экскурсия в монастыре
  • Посещение Благовещенского собора, храма Святых Царственных Мучеников, храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и целебных источников на территории монастыря.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Ул. Некрасова, 1б
Никандрова пустынь
Никандрова пустынь
Никандрова пустынь
Никандрова пустынь

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Русский Г.
Русский Г.
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