Православный мужской монастырь Свято-Благовещенская Никандрова пустынь
Целебные источники на территории монастыря
Экскурсия в православный мужской монастырь Свято-Благовещенская Никандрова пустынь, расположенный в Псковской области в 70 километрах от Пскова. Монастырь основан преподобным Никандром пустынножителем, который обладал дарами прозорливости и целительства.
На территории монастыря расположен целебные источники: в честь Казанской иконы Божией Матери («глазной» источник), источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра.
Что входит
Трансфер Псков — Никандрова пустынь — Псков
Экскурсия в монастыре
Посещение Благовещенского собора, храма Святых Царственных Мучеников, храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и целебных источников на территории монастыря.
Что не входит
Личные расходы
Питание
Начало и место завершения
🚩 Ул. Некрасова, 1б
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.