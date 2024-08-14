М Михаил Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах Хорошая экскурсия. Очень удобный формат аудиогида. Приятный голос профессионального гида: полное впечатление живого рассказа, а не монотонное чтение текста. Из пожеланий - чуть больше сведений о возникновении крепости, ее роли в истории, когда стала музеем. Спасибо.

В Виктория Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группе Познавательная и увлекательная экскурсия, отличный экскурсовод Светлана Леонидовна. Ехали на комфортабельном микроавтобусе. Группа была небольшой, удобно было осматривать достопримечательности и слушать экскурсовода. Во время поездки было свободное время на обед и покупку сувениров. От поездки остались только положительные эмоции!

Н Наталья Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах Экскурсия понравилась. Это мой первый опыт общения с аудиогидом. Приличный объем информации и вполне себе "живая" подача.