11 часов
Групповая
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
Начало: Псков, улица Советская, 20
Расписание: по средам и субботам в 09:30
9 окт в 09:30
12 окт в 09:30
4 600₽ за человека
3 часа
Аудиогид
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Начало: Труворово городище, Изборск
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
790₽ за человека
6 часов
Групповая
до 18 чел.
Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группе
Начало: Площадь Ленина,1, Псков
Расписание: каждый вторник и воскресенье с 10.30
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил14 августа 2024Хорошая экскурсия. Очень удобный формат аудиогида. Приятный голос профессионального гида: полное впечатление живого рассказа, а не монотонное чтение текста. Из пожеланий - чуть больше сведений о возникновении крепости, ее роли в истории, когда стала музеем. Спасибо.
- ВВиктория7 августа 2024Познавательная и увлекательная экскурсия, отличный экскурсовод Светлана Леонидовна. Ехали на комфортабельном микроавтобусе. Группа была небольшой, удобно было осматривать достопримечательности и слушать экскурсовода. Во время поездки было свободное время на обед и покупку сувениров. От поездки остались только положительные эмоции!
- ННаталья14 ноября 2023Экскурсия понравилась. Это мой первый опыт общения с аудиогидом. Приличный объем информации и вполне себе "живая" подача.
- ВВиктория12 мая 2022В целом, вполне информативно с неплохой привязкой к местности. Без аудиогида многие интересные точки маршрута мы бы прошли мимо, не обратив на них внимания.
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