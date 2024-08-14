По области – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «По области» в Пскове, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
На автобусе
3 отзыва
11 часов
Групповая
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
Начало: Псков, улица Советская, 20
Расписание: по средам и субботам в 09:30
9 окт в 09:30
12 окт в 09:30
4 600 за человека
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Пешая
3 отзыва
3 часа
Аудиогид
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Начало: Труворово городище, Изборск
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
790 за человека
Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группе
На автобусе
11 отзывов
6 часов
Групповая
до 18 чел.
Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группе
Начало: Площадь Ленина,1, Псков
Расписание: каждый вторник и воскресенье с 10.30
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «По области»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
  2. Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
  3. Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группе
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в октябре 2024
Сейчас в Пскове в категории "По области" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 4 600. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Пскове на 2024 год по области, 17 ⭐ отзывов, цены от 790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам