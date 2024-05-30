Экскурсии выходного дня в Пскове

Найдено 15 экскурсий в категории «На выходные» в Пскове, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
604 отзыва
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
от 1 800 за человека
Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
241 отзыв
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 200 за человека
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
427 отзывов
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 2 800 за человека
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
194 отзыва
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 3 600 за человека
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Групповая
7 часов
2 отзыва
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: среда, суббота в 10:30
12 июня в 10:30
15 июня в 10:30
4 000 за человека
Индивидуальная экскурсия в Пушкинские Горы: «В гостях у Пушкина»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия «В гостях у Пушкина» в Пушкинские Горы
Погрузитесь в атмосферу поэзии, исследуя исторические уголки Пскова, где жил и творил А.С. Пушкин
Начало: Пл. Ленина, д. 1 или от вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 900 за всё до 5 чел.
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, 1, Псков
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 130 за всё до 5 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Псков - непобежденная крепость России»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
10 отзывов
Квест «Псков - непобежденная крепость России»: история в каждом шаге
Откройте для себя секреты Пскова через захватывающий квест, где каждый уголок города расскажет свою историю
Начало: Ольгин крест
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 10 чел.
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
2 отзыва
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Начало: Труворово городище, Изборск
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
790 за человека
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
4 отзыва
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Начало: Улица Советская, 20, Псков
Расписание: По воскресеньям в 11:00
13 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 500 за человека
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
Начало: Г. Псков
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме ПН и последнего ВТ месяца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 400 за всё до 10 чел.
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Согласно календарю
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
4 350 за человека
Экскурсия по Псковскому Крому с променадом по набережным
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Псковский Кром и променад по набережным
Откройте для себя величие Псковского Крома и красоту набережных, погрузитесь в историю древнего города
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: По договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Прогулка по набережным рек Великая и Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная прогулка по набережным Пскова: реки и памятники
Откройте для себя красоту Пскова в уникальной прогулке по набережным, насладитесь видами и древней архитектурой
Начало: У Покровской башни на набережной реки Великой
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Пушкинские Горы (Михайловское, Петровское) и цепные мосты в Острове
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Пушкинские Горы (Михайловское, Петровское) и цепные мосты в Острове
Начало: Псков, улица Советская, 20
Расписание: по средам и субботам в 09:30
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Талабские острова и путешествие на Псковское море
    Увидели и услышали все,что и хотели. Экскурсия понравилась, экскурсовод ещё больше понравился. Организовано мероприятие очень хорошо, четко по времени,никаких неожиданных форсмажеров. Спасибо
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
    Очень повезло с экскурсоводом: Светлана прекрасно преподносит информацию, везде успевали, много увидели.
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
    Были сомнения насчет этой экскурсии, т. к она групповая (до 40 человек), но все они развеялись. С начала экскурсии все
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    очень четко, быстро и организованно построено. Отдельное спасибо в адрес нашего экскурсовода Юлии Владимировны. Мастер своего дела, высоко эрудированна, легкая подача материала и при этом очень интересная и запоминающая. Нам очень повезло с погодой и острова нам показались во всем великолепии. Природа шикарная, места где не видно горизонта и небо сливается с водой. Время пролетело очень быстро и незаметно. Советуем данную экскурсию к посещению. Это прекрасная возможность побыть на природе и подышать чистым воздухом:)

  • Е
    Елизавета
    28 мая 2024
    Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
    Экскурсия понравилась. Особенно Изборск.
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
    Замечательная поездка, море впечатлений. Огромное спасибо организаторам, отдельная благодарность гиду.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Талабские острова и путешествие на Псковское море
    Хорошая организация путешествия. Всё рассказали, отвечали на вопросы. Спасибо за впечатления!
  • Л
    Лидия
    27 мая 2024
    Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
    Изумительное место, превосходный гид!
  • А
    Алексей
    23 мая 2024
    Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
    Поездка была замечательная, жаль, что в Святогорском монастыре не всё можно посмотреть из-за реставрации к юбилею Пушкина. В Михайловском и Тригорском очень красиво и интересно. Организация экскурсии отличная.
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
    Блестяще организованная и проведенная экскурсия. Особо хочется отметить эрудированную высококвалифицированного внимательного и деликатного экскурсовода Марию Рышкевич. Такие экскурсоводы позволяют получить
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    большой объем интересной информации, обеспечивают правильное восприятие исторических событий. Очень приятно наблюдать в ее лице Патриота своего города! Большое спасибо всей Команде Атмосферы путешествий.

  • Н
    Наталия
    19 мая 2024
    Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
    Очень мало времени на 12 источников и лебедей в Изборске. Не говорят про возможность поесть в трапезной в Псково-Печерском монастыре. Остальное все отлично, очень приятный экскурсовод. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На выходные»

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  1. Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
  2. Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
  3. Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
  4. Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
  5. Талабские острова и путешествие на Псковское море
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
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