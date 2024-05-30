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очень четко, быстро и организованно построено. Отдельное спасибо в адрес нашего экскурсовода Юлии Владимировны. Мастер своего дела, высоко эрудированна, легкая подача материала и при этом очень интересная и запоминающая. Нам очень повезло с погодой и острова нам показались во всем великолепии. Природа шикарная, места где не видно горизонта и небо сливается с водой. Время пролетело очень быстро и незаметно. Советуем данную экскурсию к посещению. Это прекрасная возможность побыть на природе и подышать чистым воздухом:)