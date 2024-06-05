1 чел.
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Групповая
10 часов
В тренде
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Святогорский монастырь, где у стен Успенской церкви находится последнее пристанище великого поэта»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Залита, где вы посетите храм Николая Чудотворца»
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400₽ за человека
Групповая
7 часов
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
«В рамках экскурсии у вас будет свободное время (~50-60 минут) для посещения ближних пещер: вы сможете поставить свечи в храме, написать записки, купить сувениры»
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
«Покажу 10 чудесных храмов, доходные дома, купеческие палаты, расскажу о них увлекательно и с душой»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Псковский кремль: групповая экскурсия в сердце истории Пскова
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Псковскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: Центральный вход в Псковский Кремль
«Далее мы зайдем в кафедральный Троицкий собор и познакомимся с его основными святынями»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 740₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
«Кроме того, вы побываете в белокаменных псковских церквях XV-XVI веков, а также откроете историю редкого семиярусного иконостаса в одном из первых храмов Руси — Троицком Соборе»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
750₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Яркая история большого Пскова
Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком
Начало: На площади Ленина
«Я проведу вас по монастырю, расскажу его историю, историю фресок, но внутри собора имеют право работать только гиды музея, а не свободные гиды как я»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: в центре Пскова
«В завершение экскурсии вы отправитесь в Святогорский монастырь, где находится фамильная усыпальница Ганнибалов-Пушкиных и где похоронен великий «невольник чести»»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
9 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Псков - твердыня северо-западной Руси
Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей
Начало: У входа в кремль
«Порассуждаем о друзьях и врагах древнего Пскова, о том, почему псковичи возвели столь монументальную крепость и десятки каменных храмов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 550₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями
Начало: По договорённости
«Особенная судьба города определилась уже, когда Великая Киевская княгиня Ольга повелела построить здесь первый храм во имя Святой Троицы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Прогулка по историческим уголкам Пскова, знакомство с крепостью, церковными обителями и легендами. Узнайте, как связаны Гоголь и городские истории
«Увидите крупнейшую крепость своего времени, церковные обители, где с 15 века не гаснут свечи, и церковь, которой восхищался Ле Корбюзье»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
«И разберетесь, почему, хотя первый храм отсылает нас к византийским, второй — к новгородским прототипам, оба они стали точкой отсчета псковской школы архитектуры»
10 июня в 14:00
16 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
«В завершение вы посетите действующий мужской монастырь 16 в, где находится родовое кладбище Пушкиных-Ганнибалов и могила поэта»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города
Начало: На площади Ленина
«Вы узнаете о жизни славных князей, о «псковских Помпеях», о церковном зодчестве, увидите старинный монастырь и его уникальные фрески домонгольской эпохи»
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Собор Иоанна Предтечи — один из первых каменных храмов Пскова»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Путешествие по Печорам, Изборску и музею «Льняная губерния» за один день. Узнайте историю и культуру Псковского края
Начало: Псков, площадь Ленина, д. 1
«Псково-Печерский монастырь и не только»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
«Однако если вы желаете зайти в Троицкий собор и увидеть Кром изнутри — можно оплатить входной билет в кассе музея»
Завтра в 10:00
10 июня в 22:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Квест
1 час
Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
«На территории кремля поднимемся на крепостную стену и заглянем в боевую башню, полюбуемся самым высоким храмом города и, конечно, остановимся на Вечевой площади»
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
«Залита (историческое название — Талабск), где прогуляемся по Александровскому посаду, посетим Никольский храм и зайдем в крохотный домик старца Николая Гурьянова»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
За один день вы посетите два древних города северо-западной России - Изборск и Печоры. Узнайте их историю, легенды и насладитесь красивыми видами
Начало: По договоренности в г. Пскове
«Здесь перед вами предстанет один из шедевров русского храмового зодчества — Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в древность: Изборск и Псково-Печёрский монастырь на авто
Отправьтесь в путешествие к древним местам Псковской области, где вас ждут истории о крепостях, монастырях и легендах, сохранившихся сквозь века
«Вы изучите великолепный архитектурный ансамбль монастыря, напоминающий сказочный городок, полюбуетесь синими куполами с золотыми звёздами, откроете особенности пещерного храма и укреплений монастыря»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Печоры и Изборск: путешествие в историю России на комфортабельном авто
Загляните в сердце русской истории с экскурсией в Печоры и Изборск. Псково-Печерский монастырь и древняя крепость ждут вас
Начало: В любом месте города
«Расшифруете особенности печорской самобытной архитектуры и раскроете, почему здесь нет ни одного храма в псковской стилистике»
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса
Начало: У входа в Кремль
«По характеру воин, но в душе — художник, по профессии купец, а по мировоззрению — религиозный философ»
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков: путешествие во времени - культурное наследие и исторические сокровища
Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами
Начало: На площади Ленина
«Раскрою историю Троицкого собора и поясню, почему псковичи строили свой город как «место Бога на Земле»»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Псков: эксклюзивное путешествие по историческому сердцу с посещением Кремля
Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов
Начало: на Октябрьском проспекте
«Полюбуемся храмами псковской школы: Михаила и Гавриила Архангела с Городца, Василия на горке и Николы со Усохи»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:30
4 800₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
5 часов
Талабские острова: духовные святыни и живописные тропы
Исследуйте святые места Талабских островов и насладитесь прогулкой по реликтовому лесу. Узнайте о чудесах старцев и увезите с собой сотни фото-воспоминаний
Начало: На улице Коммунальная
«Храм неразрывно связан со знаменитым старцем Николаем Гурьяновым: я расскажу, какие чудеса он совершил и почему его называют прозорливым»
16 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри
Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен
Начало: Площадь Ленина
«Вы услышите о взорванном большевиками Благовещенском соборе, вечевой площади и одной очень интересной колокольне»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
«Тема пограничного быта плавно перенесет нас в Псково-Печерский мужской монастырь в 20 км от Старого Изборска»
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
6 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье
Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен
«Гуляя по улицам Пскова, вспомните княгиню Ольгу, отомстившую древлянам, и исследуете черты церковной архитектуры 15-16 вв»
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
4 670₽ за всё до 20 чел.
Групповая
3 часа
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
«Здесь вас ждут летописные сказания и непридуманные легенды о псковском кремле, Троицком соборе, Иоанне Грозном и юродивом Николе, о «всполошном» колоколе и суровых законах псковской вечевой республики»
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Псковский Кром: путешествие в сердце древней истории
Погрузитесь в атмосферу средневековья, открывая тайны Псковского кремля в компании опытного гида
Начало: У входа на территорию Кремля
«Осмотрите остатки древних храмов, выясните, почему их было именно 18 и как это число в сакральном смысле использовал мастер Кирилл, возводивший Троицкий собор»
29 июня в 10:00
30 июня в 17:00
2 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«Полюбуемся храмами, вошедшими с список ЮНЕСКО (и не только)»
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
«Окинем взглядом заповедные дали Мальской долины, и спустимся вниз — туда, где синеют купола храмов Мальского монастыря»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории
Начало: У главного входа в Кремль
«А еще помогу найти памятный знак Ледового побоища и представить, как выглядели 18 белоснежных древних храмов, от которых, к сожалению, остался только фундамент»
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
«Мы поговорим о монастырских ярмарках, где Пушкин слушал песни и сказания крестьян и нищих слепцов»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Пушкинским Горам: усадьбы Михайловское и Тригорское
Всего 120 км от Пскова - и вы в мире Пушкина. Узнайте о жизни поэта, его творчестве и повседневности. Откройте для себя усадьбы Михайловское и Тригорское
«В завершение дня вы посетите Святогорский монастырь, где в алтарной части Успенского Собора нашел свой последний приют гений русской поэзии»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь: путешествие по Пскову
Погрузитесь в мир истории и культуры Пскова, посетив Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: Псков
«Вы погуляете по знаменитой усадьбе Михайловское, оцените стилизованную крестьянскую деревню 19 века в Бугрово и посетите могилу Пушкина у Святогорского монастыря»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
«Вы дотронетесь до камней с тысячелетней историей, полюбуетесь уютными псковскими храмами и оцените башни и стены кремля»
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
6 880₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Псков: от кремля до археологических находок
Погрузитесь в удивительный мир Пскова: от мощных стен кремля до тайн древних храмов и археологических открытий
Начало: На площади Ленина
«Осмотрите Мирожский монастырь и Покровскую башню — свидетельницу победы Пскова над польскими войсками»
18 июня в 10:00
21 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города
Начало: На площади Ленина
«А также опциональное посещение других музейных объектов города: обзорная площадка Власьевской башни, Мирожский монастырь, макет Кремля в колокольне Троицкого собора»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 005₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по историческому Пскову
Псковская старина в экскурсии «Теплая встреча с Псковом»: история, княжеские легенды и дух веков в одном путешествии
Начало: В районе Кремля
«Мы увидим Мирожский монастырь, самый старинный на Псковской земле»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:30
3 300₽ за всё до 8 чел.
Групповая
10 часов
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«В рамках экскурсии у вас будет свободное время (~50-60 минут) для посещения ближних пещер: вы сможете поставить свечи в храме, написать записки, купить сувениры»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
«Мирожский и Снетогорский монастыри с древними фресками, написанными византийскими мастерами и их русскими учениками в XII — XIV веках»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 160₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Россия начинается здесь
Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы
«Псков предстанет перед вами непобедимым защитником, намоленным веками городом-храмом, самобытным центром зодчества, местом силы художников и поэтов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен
Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен
Начало: На улице Советская
«Пройдем на Довмонтов город и предположим, откуда здесь столько храмов»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий5 июня 2024Экскурсия очень интересная, глубокая, насыщенная историческими фактами. Все преподнесено доступным языком, понравилось всем: нам с женой и детям (10 и 13 лет).
- ННаталья5 июня 2024Провели замечательно время на экскурсии с Денисом по Изборску и Печорам. Очень интересная и грамотная подачп исторических фактов. Нас было три девушки, в автомобиле было комфортно, гид спокойно и уверенно водит автомобиль. Рекомендуем заказывать экскурсии у Дениса.
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА! Авторский подход к событиям прошлого, интересный рассказ. Всесторонне знание истории. Всем рекомендую!
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия отличная. Елизавета хорошо владеет материалом, ответила на все интересующие нас дополнительные вопросы. Маршрут продуман, не утомительно и очень познавательный. Большое спасибо
- ммарина5 июня 2024Организация на отлично, понравилось всё, очень много истории и не много начинаешь теряться. . Но после экскурсии получила на почту
- ЕЕкатерина5 июня 202404.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все рассказывала. Побывали в интересных местах. Впечатлений много, а это самое главное. Спасибо за ваш труд.
- ААнтон5 июня 2024Очень качественная организация экскурсии. Комфортный автобус с кондиционером, радиогид, точное соблюдение расписания. Адекватно составленная программа с точки зрения баланса экскурсионного
- ААнтон5 июня 2024Содержательная эксурсия, достаточно плотная, почти максимум того, что можно уложить в два с половиной - три часа. Экскурсовод Анна очень доброжелательна и внимательна к экскурсантам. Экскурсия хорошо подходит для первого знакомства с Псковом.
- ННаталия4 июня 2024Вместе с Павлом ощутили дух Пскова, его очарование. За время экскурсии посетили необычные исторические места, красивые природные уголки, услышали много интересного и познавательного. Огромный респект такому классному гиду.
- ААлла4 июня 2024Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Святые места»
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