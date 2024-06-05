Религиозные экскурсии по святым местам Пскова

Найдено 101 экскурсия в категории «Святые места» в Пскове, цены от 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
284 отзыва
В тренде
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Святогорский монастырь, где у стен Успенской церкви находится последнее пристанище великого поэта»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000 за человека
Автобусная экскурсия на Талабские острова
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
8 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Залита, где вы посетите храм Николая Чудотворца»
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400 за человека
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
369 отзывов
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
«В рамках экскурсии у вас будет свободное время (~50-60 минут) для посещения ближних пещер: вы сможете поставить свечи в храме, написать записки, купить сувениры»
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
1 900 за человека
Псков: от древности до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
308 отзывов
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
«Покажу 10 чудесных храмов, доходные дома, купеческие палаты, расскажу о них увлекательно и с душой»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 670 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Псковским кремлём
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
491 отзыв
Псковский кремль: групповая экскурсия в сердце истории Пскова
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Псковскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: Центральный вход в Псковский Кремль
«Далее мы зайдем в кафедральный Троицкий собор и познакомимся с его основными святынями»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 740 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
271 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
«Кроме того, вы побываете в белокаменных псковских церквях XV-XVI веков, а также откроете историю редкого семиярусного иконостаса в одном из первых храмов Руси — Троицком Соборе»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
750 за человека
Яркая история большого Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
371 отзыв
Яркая история большого Пскова
Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком
Начало: На площади Ленина
«Я проведу вас по монастырю, расскажу его историю, историю фресок, но внутри собора имеют право работать только гиды музея, а не свободные гиды как я»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 500 за всё до 10 чел.
В Пушкинский заповедник из Пскова
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: в центре Пскова
«В завершение экскурсии вы отправитесь в Святогорский монастырь, где находится фамильная усыпальница Ганнибалов-Пушкиных и где похоронен великий «невольник чести»»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
9 300 за всё до 10 чел.
Псков - твердыня северо-западной Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Псков - твердыня северо-западной Руси
Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей
Начало: У входа в кремль
«Порассуждаем о друзьях и врагах древнего Пскова, о том, почему псковичи возвели столь монументальную крепость и десятки каменных храмов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 550 за всё до 8 чел.
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями
Начало: По договорённости
«Особенная судьба города определилась уже, когда Великая Киевская княгиня Ольга повелела построить здесь первый храм во имя Святой Троицы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Прогулка по историческим уголкам Пскова, знакомство с крепостью, церковными обителями и легендами. Узнайте, как связаны Гоголь и городские истории
«Увидите крупнейшую крепость своего времени, церковные обители, где с 15 века не гаснут свечи, и церковь, которой восхищался Ле Корбюзье»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
«И разберетесь, почему, хотя первый храм отсылает нас к византийским, второй — к новгородским прототипам, оба они стали точкой отсчета псковской школы архитектуры»
10 июня в 14:00
16 июня в 09:00
8 000 за всё до 20 чел.
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
«В завершение вы посетите действующий мужской монастырь 16 в, где находится родовое кладбище Пушкиных-Ганнибалов и могила поэта»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Такой древний Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
146 отзывов
Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города
Начало: На площади Ленина
«Вы узнаете о жизни славных князей, о «псковских Помпеях», о церковном зодчестве, увидите старинный монастырь и его уникальные фрески домонгольской эпохи»
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
4 000 за всё до 10 чел.
Большой Псков на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
66 отзывов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Собор Иоанна Предтечи — один из первых каменных храмов Пскова»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100 за человека
Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Путешествие по Печорам, Изборску и музею «Льняная губерния» за один день. Узнайте историю и культуру Псковского края
Начало: Псков, площадь Ленина, д. 1
«Псково-Печерский монастырь и не только»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
По древнему Пскову с историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
«Однако если вы желаете зайти в Троицкий собор и увидеть Кром изнутри — можно оплатить входной билет в кассе музея»
Завтра в 10:00
10 июня в 22:30
4 000 за всё до 3 чел.
Псков - детям
🚶 Пешая
Квест
1 час
51 отзыв
Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
«На территории кремля поднимемся на крепостную стену и заглянем в боевую башню, полюбуемся самым высоким храмом города и, конечно, остановимся на Вечевой площади»
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
«Залита (историческое название — Талабск), где прогуляемся по Александровскому посаду, посетим Никольский храм и зайдем в крохотный домик старца Николая Гурьянова»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875 за всё до 4 чел.
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
76 отзывов
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
За один день вы посетите два древних города северо-западной России - Изборск и Печоры. Узнайте их историю, легенды и насладитесь красивыми видами
Начало: По договоренности в г. Пскове
«Здесь перед вами предстанет один из шедевров русского храмового зодчества — Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
8 670 за всё до 5 чел.
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Путешествие в древность: Изборск и Псково-Печёрский монастырь на авто
Отправьтесь в путешествие к древним местам Псковской области, где вас ждут истории о крепостях, монастырях и легендах, сохранившихся сквозь века
«Вы изучите великолепный архитектурный ансамбль монастыря, напоминающий сказочный городок, полюбуетесь синими куполами с золотыми звёздами, откроете особенности пещерного храма и укреплений монастыря»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Популярное предложение
Печоры и Изборск: путешествие в историю России на комфортабельном авто
Загляните в сердце русской истории с экскурсией в Печоры и Изборск. Псково-Печерский монастырь и древняя крепость ждут вас
Начало: В любом месте города
«Расшифруете особенности печорской самобытной архитектуры и раскроете, почему здесь нет ни одного храма в псковской стилистике»
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Мой Псков: о древнем городе - с любовью
Прогуляться от Древней Руси до наших дней и разгадать характер средневекового мегаполиса
Начало: У входа в Кремль
«По характеру воин, но в душе — художник, по профессии купец, а по мировоззрению — религиозный философ»
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
5 600 за всё до 5 чел.
Псков: путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
123 отзыва
Псков: путешествие во времени - культурное наследие и исторические сокровища
Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами
Начало: На площади Ленина
«Раскрою историю Троицкого собора и поясню, почему псковичи строили свой город как «место Бога на Земле»»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
168 отзывов
Псков: эксклюзивное путешествие по историческому сердцу с посещением Кремля
Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов
Начало: на Октябрьском проспекте
«Полюбуемся храмами псковской школы: Михаила и Гавриила Архангела с Городца, Василия на горке и Николы со Усохи»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:30
4 800 за всё до 12 чел.
Путешествие-поход по Талабским островам (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Талабские острова: духовные святыни и живописные тропы
Исследуйте святые места Талабских островов и насладитесь прогулкой по реликтовому лесу. Узнайте о чудесах старцев и увезите с собой сотни фото-воспоминаний
Начало: На улице Коммунальная
«Храм неразрывно связан со знаменитым старцем Николаем Гурьяновым: я расскажу, какие чудеса он совершил и почему его называют прозорливым»
16 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Псковский Кремль снаружи и изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
73 отзыва
Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри
Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен
Начало: Площадь Ленина
«Вы услышите о взорванном большевиками Благовещенском соборе, вечевой площади и одной очень интересной колокольне»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
3 000 за всё до 10 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Индивидуальная
6 часов
131 отзыв
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
«Тема пограничного быта плавно перенесет нас в Псково-Печерский мужской монастырь в 20 км от Старого Изборска»
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
6 670 за всё до 20 чел.
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
173 отзыва
Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье
Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен
«Гуляя по улицам Пскова, вспомните княгиню Ольгу, отомстившую древлянам, и исследуете черты церковной архитектуры 15-16 вв»
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
4 670 за всё до 20 чел.
Псков пешком: от захаба до пролома
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
23 отзыва
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
«Здесь вас ждут летописные сказания и непридуманные легенды о псковском кремле, Троицком соборе, Иоанне Грозном и юродивом Николе, о «всполошном» колоколе и суровых законах псковской вечевой республики»
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750 за человека
Псковский Кром: многовековая история в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Псковский Кром: путешествие в сердце древней истории
Погрузитесь в атмосферу средневековья, открывая тайны Псковского кремля в компании опытного гида
Начало: У входа на территорию Кремля
«Осмотрите остатки древних храмов, выясните, почему их было именно 18 и как это число в сакральном смысле использовал мастер Кирилл, возводивший Троицкий собор»
29 июня в 10:00
30 июня в 17:00
2 000 за всё до 6 чел.
Секреты и удивительные истории Пскова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«Полюбуемся храмами, вошедшими с список ЮНЕСКО (и не только)»
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
«Окинем взглядом заповедные дали Мальской долины, и спустимся вниз — туда, где синеют купола храмов Мальского монастыря»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 340 за всё до 6 чел.
Сердце древнего Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории
Начало: У главного входа в Кремль
«А еще помогу найти памятный знак Ледового побоища и представить, как выглядели 18 белоснежных древних храмов, от которых, к сожалению, остался только фундамент»
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
3 900 за всё до 5 чел.
По местам Михайловской ссылки Пушкина
Индивидуальная
9 часов
48 отзывов
Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
«Мы поговорим о монастырских ярмарках, где Пушкин слушал песни и сказания крестьян и нищих слепцов»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000 за всё до 19 чел.
Путешествие в Пушкинские Горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Индивидуальная
8 часов
107 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Пушкинским Горам: усадьбы Михайловское и Тригорское
Всего 120 км от Пскова - и вы в мире Пушкина. Узнайте о жизни поэта, его творчестве и повседневности. Откройте для себя усадьбы Михайловское и Тригорское
«В завершение дня вы посетите Святогорский монастырь, где в алтарной части Успенского Собора нашел свой последний приют гений русской поэзии»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
13 500 за всё до 10 чел.
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день (на вашем авто)
Индивидуальная
9 часов
27 отзывов
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь: путешествие по Пскову
Погрузитесь в мир истории и культуры Пскова, посетив Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: Псков
«Вы погуляете по знаменитой усадьбе Михайловское, оцените стилизованную крестьянскую деревню 19 века в Бугрово и посетите могилу Пушкина у Святогорского монастыря»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 500 за всё до 20 чел.
Влюбиться в Псков за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
«Вы дотронетесь до камней с тысячелетней историей, полюбуетесь уютными псковскими храмами и оцените башни и стены кремля»
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
6 880 за всё до 4 чел.
Многоликий Псков (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Многоликий Псков: от кремля до археологических находок
Погрузитесь в удивительный мир Пскова: от мощных стен кремля до тайн древних храмов и археологических открытий
Начало: На площади Ленина
«Осмотрите Мирожский монастырь и Покровскую башню — свидетельницу победы Пскова над польскими войсками»
18 июня в 10:00
21 июня в 10:00
4 000 за всё до 5 чел.
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Индивидуальная
4.5 часа
14 отзывов
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города
Начало: На площади Ленина
«А также опциональное посещение других музейных объектов города: обзорная площадка Власьевской башни, Мирожский монастырь, макет Кремля в колокольне Троицкого собора»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 005 за всё до 5 чел.
Теплая встреча с Псковом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия по историческому Пскову
Псковская старина в экскурсии «Теплая встреча с Псковом»: история, княжеские легенды и дух веков в одном путешествии
Начало: В районе Кремля
«Мы увидим Мирожский монастырь, самый старинный на Псковской земле»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:30
3 300 за всё до 8 чел.
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
36 отзывов
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«В рамках экскурсии у вас будет свободное время (~50-60 минут) для посещения ближних пещер: вы сможете поставить свечи в храме, написать записки, купить сувениры»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
154 отзыва
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
«Мирожский и Снетогорский монастыри с древними фресками, написанными византийскими мастерами и их русскими учениками в XII — XIV веках»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 160 за всё до 10 чел.
Россия начинается здесь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Россия начинается здесь
Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы
«Псков предстанет перед вами непобедимым защитником, намоленным веками городом-храмом, самобытным центром зодчества, местом силы художников и поэтов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 490 за всё до 4 чел.
Псков: город с характером
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
34 отзыва
Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен
Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен
Начало: На улице Советская
«Пройдем на Довмонтов город и предположим, откуда здесь столько храмов»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    5 июня 2024
    Яркая история большого Пскова
    Экскурсия очень интересная, глубокая, насыщенная историческими фактами. Все преподнесено доступным языком, понравилось всем: нам с женой и детям (10 и 13 лет).
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Печоры и Изборск на комфортабельном авто
    Провели замечательно время на экскурсии с Денисом по Изборску и Печорам. Очень интересная и грамотная подачп исторических фактов. Нас было три девушки, в автомобиле было комфортно, гид спокойно и уверенно водит автомобиль. Рекомендуем заказывать экскурсии у Дениса.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Псков - твердыня северо-западной Руси
    Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА! Авторский подход к событиям прошлого, интересный рассказ. Всесторонне знание истории. Всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
    Экскурсия отличная. Елизавета хорошо владеет материалом, ответила на все интересующие нас дополнительные вопросы. Маршрут продуман, не утомительно и очень познавательный. Большое спасибо
  • м
    марина
    5 июня 2024
    Яркая история большого Пскова
    Организация на отлично, понравилось всё, очень много истории и не много начинаешь теряться. . Но после экскурсии получила на почту
    читать дальше

    материал по рассказу, и посмотрев его уже начинаешь понимать всё лучше. Спасибо большое, что мы не только побыли на экскурсии, но и стали богаче в знаниях своей истории.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все рассказывала. Побывали в интересных местах. Впечатлений много, а это самое главное. Спасибо за ваш труд.
    04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    Очень качественная организация экскурсии. Комфортный автобус с кондиционером, радиогид, точное соблюдение расписания. Адекватно составленная программа с точки зрения баланса экскурсионного
    читать дальше

    и свободного времени. Вкусный обед в Изборске. Гид Юлия очень опытная, умело управляет временем экскурсии и аудиторией, никого не теряет, не допускает бессодержательных пауз во время экскурсии. Расскаживает живо, не как по-заученному. С историко-фактической точки зрения материал сделан качественно: много интересных подробностей, немного легенд (но при этом подаваемых именно как легенды), никакой ненаучной дичи. Заказывали экскурсию в первую очередь потому, что не хотелось подстраивать самостоятельные перемещения под график пригородных автобусов, но результат превзошёл ожидания. Отличный вариант для тех, у кого есть один день на знакомство с Печорами и Изборском. Если времени больше, можно уделить целый день каждому месту.

  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
    Содержательная эксурсия, достаточно плотная, почти максимум того, что можно уложить в два с половиной - три часа. Экскурсовод Анна очень доброжелательна и внимательна к экскурсантам. Экскурсия хорошо подходит для первого знакомства с Псковом.
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Яркая история большого Пскова
    Вместе с Павлом ощутили дух Пскова, его очарование. За время экскурсии посетили необычные исторические места, красивые природные уголки, услышали много интересного и познавательного. Огромный респект такому классному гиду.
  • А
    Алла
    4 июня 2024
    Секреты и удивительные истории Пскова
    Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
  2. Автобусная экскурсия на Талабские острова
  3. Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
  4. Псков: от древности до наших дней
  5. Первое знакомство с Псковским кремлём
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Святые места" можно забронировать 101 экскурсию от 600 до 19 875 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 101 экскурсии в Пскове на 2024 год по теме «Святые места», 7101 ⭐ отзыв, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам