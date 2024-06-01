Храмы и соборы Пскова с гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Пскове, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
«Вы увидите храмы 12 века: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря»
10 июня в 14:00
16 июня в 09:00
8 000 за всё до 20 чел.
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
«По пути на острова мы сделаем остановку у смотровой площадки на Завеличье, откуда открывается потрясающий вид на Псковский Кремль и Троицкий собор»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875 за всё до 4 чел.
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Индивидуальная
4.5 часа
14 отзывов
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города
Начало: На площади Ленина
«А также опциональное посещение других музейных объектов города: обзорная площадка Власьевской башни, Мирожский монастырь, макет Кремля в колокольне Троицкого собора»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 005 за всё до 5 чел.
Псков: город с характером
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
34 отзыва
Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен
Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен
Начало: На улице Советская
«Посетим Троицкий собор: здесь к слову упомянуть князя Довмонта»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
750 за человека
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600 за человека
Псковские некрополи: история и люди
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Псковские некрополи: история и люди
Проехать по старейшим некрополям города, посетить древние храмы и погрузиться в прошлое Пскова
Начало: Уточняется после бронирования
«Вы посетите два бывших монастырских храма: Жен-Мироносиц и Дмитрия Солунского»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 200 за всё до 4 чел.
Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)
Открыть заповедные места, где храмы, крепости и долины «дышат» великой историей, тайнами и легендами
Начало: Ул. Коммунальная 41
«Вы познакомитесь с православными святынями обители, архитектурным своеобразием храмов и историей крепостных стен с башнями»
16 июня в 10:00
24 июня в 10:00
7 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Псков: город с характером
    Всем здравствуйте! Были на экскурсии 28 мая, нашим экскурсоводом был Олег. После экскурсии осталось двойственное чувство, вроде очень много услышали, в то
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    же время и толком ничего не узнали про современный Псков, чем живёт и чем дышит. Олег много знает и старается эти знания донести до экскурсантов, но в рассказе не было структуры и каких-либо логических переходов. В любом случае, большое спасибо за экскурсию!

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Псков: город с характером
    Прекрасная пешеходная экскурсия по Пскову! Экскурсовод Татьяна рассказала много интересного и запоминающегося, помогла полюбить город и захотеть ещё не раз
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    сюда вернуться) Материал был подан динамично, ярко и не скучно. Маршрут прекрасный - самые красивые места из разряда обязательных к посещению были охвачены. Идеальная экскурсия для первого знакомства с городом) Приятно удивило, что несмотря на малое количество участников (нас было всего пять), экскурсию не отменили. При следующих визитах с удовольствием схожу на другие экскурсии от этой компании)

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Псков: город с характером
    Отличная познавательная, и интересная экскурсия.
    Отличная познавательная, и интересная экскурсияОтличная познавательная, и интересная экскурсия
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
    Замечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, и в изложении материала. Чутко
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    прислушивался к нашим рекомендациям, отвечал на все вопросы, заинтересовал всех участников нашей группы, включая самого младшего (15 лет) и самую старшую (75 лет). Интеллигентный, с чувством юмора, с искренней любовью к этому краю - таким мы увидели нашего гида. Конечно, красок и эмоций добавил теплый солнечный день, но без искусства гида он не прошел бы настолько великолепно. И обед был очень вкусным на острове. И водитель с капитаном отработали на высший бал. Всем спасибо!

    Замечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, и
  • П
    Полина
    30 мая 2024
    «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
    Были с детьми: 13,11,5 все максимально комфортно, подстроено под наши нужды, ответы на все вопросы до экскурсии были получены максимально
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    оперативно, само место стоит того, чтобы его посетить. Не буду открывать все секреты, но они там есть) С чувством умиротворения увезли с собой частичку островной идилии.

    Были с детьми: 13,11,5 все максимально комфортно, подстроено под наши нужды, ответы на все вопросы до
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Псков в лицах, сюжетах и легендах
    Юлия провела для нас 2 замечательные экскурсии. Она показала нам древний и современный Псков, захватывающе рассказала об истории Псковского края.
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    Мы заезжали в нетуристические уголки и услышали интересные рассказы о событиях различных периодов. Мы все влюбились в Псково-Печерский монастырь после экскурсии Юлии. Благодарим Юлию и надеемся, что еще вернемся в Псков.

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
    Экскурсия исклбчительно интересная, организована отлично, гид доброжелательная, очень эрудированная, с глубокими знаниями истории (Татьяна), и, спасибо ей, терпеливая с хлопотными туристами. Информации получили очень много, чего и желали при покупке экскурсии. Особая благоарност водителю за спокойный и уверенный стиль вождения.
  • Н
    Надежда
    10 мая 2024
    Псков в лицах, сюжетах и легендах
    Изумительный экскурсовод, человек энциклопедия обожающий свою работу. Экскурсия очень понравилась, многое из исторических знаний прочитанных и собраных из поездок по России
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    начало складываться из пазла в общую картину. Время экскурсии пронеслось на одном дыхании. Несмотря на прохладную погоду и моросящий дождь все получили удовольствие от погружения в историю и легенды Пскова.

  • А
    Алексей
    9 мая 2024
    Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
    Интересные места. Повезло с погодой, поэтому впечатления еще ярче. Буланова Татьяна замечательный гид. Все интересно, гармонично и приятно. Очень рады, что день с нами провела именно она.
    Интересные места. Повезло с погодой, поэтому впечатления еще ярчеИнтересные места. Повезло с погодой, поэтому впечатления еще ярчеИнтересные места. Повезло с погодой, поэтому впечатления еще ярчеИнтересные места. Повезло с погодой, поэтому впечатления еще ярче
  • G
    Georgy
    6 мая 2024
    «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
    Экскурсия понравилась. Можем порекомендовать её как православным христианам (как мы, например), так и тем, кто интересуется историей или даже просто
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    любит открывать для себя новые места. Борис интересный рассказчик и компетентный гид. Единственный минус - это стоимость экскурсии, которая, конечно, уже включает и оплату лодки, и комиссионное вознаграждение Трипстера, но в итоге остаётся ощущение несколько завышенной цены. Однако поскольку сама экскурсия нам, безусловно, понравилась, то и оценку мы снижать не стали.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
  2. «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
  3. Псков в лицах, сюжетах и легендах
  4. Псков: город с характером
  5. Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 750 до 19 875. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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