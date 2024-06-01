1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
«Вы увидите храмы 12 века: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря»
10 июня в 14:00
16 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
«По пути на острова мы сделаем остановку у смотровой площадки на Завеличье, откуда открывается потрясающий вид на Псковский Кремль и Троицкий собор»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города
Начало: На площади Ленина
«А также опциональное посещение других музейных объектов города: обзорная площадка Власьевской башни, Мирожский монастырь, макет Кремля в колокольне Троицкого собора»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 005₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен
Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен
Начало: На улице Советская
«Посетим Троицкий собор: здесь к слову упомянуть князя Довмонта»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
750₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Псковские некрополи: история и люди
Проехать по старейшим некрополям города, посетить древние храмы и погрузиться в прошлое Пскова
Начало: Уточняется после бронирования
«Вы посетите два бывших монастырских храма: Жен-Мироносиц и Дмитрия Солунского»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)
Открыть заповедные места, где храмы, крепости и долины «дышат» великой историей, тайнами и легендами
Начало: Ул. Коммунальная 41
«Вы познакомитесь с православными святынями обители, архитектурным своеобразием храмов и историей крепостных стен с башнями»
16 июня в 10:00
24 июня в 10:00
7 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 июня 2024Всем здравствуйте! Были на экскурсии 28 мая, нашим экскурсоводом был Олег. После экскурсии осталось двойственное чувство, вроде очень много услышали, в то
- ААнастасия1 июня 2024Прекрасная пешеходная экскурсия по Пскову! Экскурсовод Татьяна рассказала много интересного и запоминающегося, помогла полюбить город и захотеть ещё не раз
- ООльга1 июня 2024Отличная познавательная, и интересная экскурсия.
- ННаталья31 мая 2024Замечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, и в изложении материала. Чутко
- ППолина30 мая 2024Были с детьми: 13,11,5 все максимально комфортно, подстроено под наши нужды, ответы на все вопросы до экскурсии были получены максимально
- ЮЮлия17 мая 2024Юлия провела для нас 2 замечательные экскурсии. Она показала нам древний и современный Псков, захватывающе рассказала об истории Псковского края.
- ЕЕлена13 мая 2024Экскурсия исклбчительно интересная, организована отлично, гид доброжелательная, очень эрудированная, с глубокими знаниями истории (Татьяна), и, спасибо ей, терпеливая с хлопотными туристами. Информации получили очень много, чего и желали при покупке экскурсии. Особая благоарност водителю за спокойный и уверенный стиль вождения.
- ННадежда10 мая 2024Изумительный экскурсовод, человек энциклопедия обожающий свою работу. Экскурсия очень понравилась, многое из исторических знаний прочитанных и собраных из поездок по России
- ААлексей9 мая 2024Интересные места. Повезло с погодой, поэтому впечатления еще ярче. Буланова Татьяна замечательный гид. Все интересно, гармонично и приятно. Очень рады, что день с нами провела именно она.
- GGeorgy6 мая 2024Экскурсия понравилась. Можем порекомендовать её как православным христианам (как мы, например), так и тем, кто интересуется историей или даже просто
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 750 до 19 875. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Пскова. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!