Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Путешествие в русское Средневековье Псков славится своей историей и архитектурными памятниками, главный из которых — Псковский кремль. На обзорной экскурсии мы узнаем:
• как выйти замуж за князя, • почему Псков называют городом Святой Троицы и Ольгиным градом, • какие уникальные способности есть у псковичей. Вместе мы:увидим то, чего нет ни в одной европейской стране, • почувствуем себя настоящим жителем Средневековья, • поднимемся на одну из прекрасных звонниц, где нас ждут уникальные виды с высоты птичьего полета, • проникнемся удивительной атмосферой Пскова и его пригородов. Если у вас есть Душа, то вы обязательно захотите вернуться в Псков!
Время начала экскурсии оговаривается индивидуально, возможны изменения по согласованию сторон
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия по Кремлю
- Экскурсия по центру Пскова
Что не входит в цену
- Билеты в Кремль
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков (Псковский кремль)
Завершение: Покровский угол
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии оговаривается индивидуально, возможны изменения по согласованию сторон
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
4 ноя 2025
Огромное спасибо Наталье Сергеевне! Замечательный экскурсовод! Редко встретишь человека, который "горит" своим делом! С нами были дети, спасибо, что всячески привлекала их и адаптировала под детей экскурсию! Всем рекомендую! Жалко, что были мало времени в Пскове. Приедем еще раз в Псков на несколько дней и только к Наталье Сергеевне!
Е
Елена
28 сен 2025
Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод Наталья. Рассказывала очень интересно, не занудно. Заинтересовала нас историей Пскова. Время пролетело незаметно.
И
Инна
23 авг 2025
Большая благодарность экскурсоводу Наталье за увлекательнейшую экскурсию по Кремлю и городу. Она любит свое дело и с удовольствием рассказывает исторические факты города и страны. Было очень интересно и познавательно.
Т
Татьяна
9 авг 2025
Огромное спасибо Наталье за чудесную обзорную экскурсию по Пскову! Время пролетело незаметно - мы 5 часов гуляли по городу! Благодаря Наталье наше первое знакомство с городом оказалось очень ярким, душевным и незабываемым ❤️ спасибо большое за прекрасный день и хорошее настроение 🙏
D
Deleted
9 авг 2025
