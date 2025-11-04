Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Почему Псков называют городом Святой Троицы и Ольгиным градом? Как выйти замуж за князя? Какие уникальные способности есть у псковичей? Узнаем на обзорной экскурсии по Пскову! 5 5 отзывов

Наталья Ваш гид в Пскове
Индивидуальная экскурсия
Длитель­ность 3 часа
Размер группы 1-12 человек
Как проходит Пешком
5000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии Путешествие в русское Средневековье Псков славится своей историей и архитектурными памятниками, главный из которых — Псковский кремль. На обзорной экскурсии мы узнаем: • как выйти замуж за князя, • почему Псков называют городом Святой Троицы и Ольгиным градом, • какие уникальные способности есть у псковичей. Вместе мы: увидим то, чего нет ни в одной европейской стране, • почувствуем себя настоящим жителем Средневековья, • поднимемся на одну из прекрасных звонниц, где нас ждут уникальные виды с высоты птичьего полета, • проникнемся удивительной атмосферой Пскова и его пригородов. Если у вас есть Душа, то вы обязательно захотите вернуться в Псков!

Что включено Экскурсия по Кремлю

Экскурсия по центру Пскова Что не входит в цену Билеты в Кремль Где начинаем и завершаем? Начало: Псков (Псковский кремль) Завершение: Покровский угол Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 3 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.