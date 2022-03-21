Псков - детям

Яркие сюжеты и красота города на обзорной игровой экскурсии

5
2 отзыва
Квест
Раскрыть ребятам богатую историю Пскова так, чтобы впечатлило и запомнилось — вот главная цель этой экскурсии.

Вместе мы пройдем по живописным местам старого и современного города, по пути разгадывая загадки квеста.

Я помогу вам понять, кто же такой этот «седой старичок Псков», что пережил он за тысячу лет и каково его новое лицо.
Псков - детям
Псков - детям
Псков - детям
Псков - детям
Псков - детям
Псков - детям
Псков - детям
Псков - детям
Псков - детям
Псков - детям
Псков - детям
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Главные места города

Мы начнем прогулку на смотровой площадке у реки Псковы. На территории кремля поднимемся на крепостную стену и заглянем в боевую башню, полюбуемся самым высоким храмом города и, конечно, остановимся на Вечевой площади.
«Коридор смерти» выведет нас в «псковские Помпеи»: вы представите, как 700 лет назад здесь было шумно и людно. Затем на маршруте — центральные площади Пскова, а завершится экскурсия в Детском парке.

О Пскове — с интересом

Почему наш город именуется Псковом, как правильно называют его жителей, как здоровались «по-псковски»? Почему псковичи так благодарны княгине Ольге, Александру Невскому, князю Довмонту? Что псковичи на себе носили, как воевали и как торговали? Ребята подержат в руках заморские купеческие товары и «деньгу псковскую». Выучат несколько псковских словечек. Вместе отыщем мифического свирепого Барса и задиристого кота Иваныча. А еще попробуем местный деликатес — Царскую рыбку, которую с поклоном из Пскова возили царю Ивану Грозному.

Квест-экскурсия

На протяжении прогулки ребята будут разгадывать загадки: за каждое выполненное задание они получат по букве, а сложив их в конце экскурсии, раскроют «секретное» слово. Кроме того, мы выполним «священный обряд туриста» и «правильно» загадаем желание, чтобы оно непременно сбылось! Самых внимательных, ловких и проворных ждет награда: не царская, но приятная 😄

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет для путешественников старше 6 лет
  • Цена указана для компании до 5-ти человек, дети участвуют вместе со взрослыми. Возможно проведение экскурсии и для большего числа участников, доплата составит 500 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у набережной реки Псковы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
21 мар 2022
Остались очень довольны экскурсией с Ольгой. И взрослым и детям было интересно. Экскурсия интерактивная, ненавязчиво вовлекает детей в игру и дети запоминают всё услышанное. У экскурсовода есть наглядный реквизит. Ольга всё подробно рассказывает, отвечает на вопросы. Очень понравилось, рекомендую для семей с детьми.
С
16 мар 2022
Все прошло замечательно.

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