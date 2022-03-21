Что вас ожидает

Главные места города

Мы начнем прогулку на смотровой площадке у реки Псковы. На территории кремля поднимемся на крепостную стену и заглянем в боевую башню, полюбуемся самым высоким храмом города и, конечно, остановимся на Вечевой площади.

«Коридор смерти» выведет нас в «псковские Помпеи»: вы представите, как 700 лет назад здесь было шумно и людно. Затем на маршруте — центральные площади Пскова, а завершится экскурсия в Детском парке.

О Пскове — с интересом

Почему наш город именуется Псковом, как правильно называют его жителей, как здоровались «по-псковски»? Почему псковичи так благодарны княгине Ольге, Александру Невскому, князю Довмонту? Что псковичи на себе носили, как воевали и как торговали? Ребята подержат в руках заморские купеческие товары и «деньгу псковскую». Выучат несколько псковских словечек. Вместе отыщем мифического свирепого Барса и задиристого кота Иваныча. А еще попробуем местный деликатес — Царскую рыбку, которую с поклоном из Пскова возили царю Ивану Грозному.

Квест-экскурсия

На протяжении прогулки ребята будут разгадывать загадки: за каждое выполненное задание они получат по букве, а сложив их в конце экскурсии, раскроют «секретное» слово. Кроме того, мы выполним «священный обряд туриста» и «правильно» загадаем желание, чтобы оно непременно сбылось! Самых внимательных, ловких и проворных ждет награда: не царская, но приятная 😄

Организационные детали