58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Псков и его кремль: погружение в Средневековье

Сориентироваться в историческом времени и пространстве на обзорной экскурсии с посещением кремля

Никита
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Никита – ваш гид
На моей экскурсии Псков не станет для вас просто ещё одним древним русским городом.

Я расскажу о его прошлом в общем контексте истории России.

Основной упор будет на периоде Средних веков и раннего нового времени — поговорим о том, как жили люди, о церковной архитектуре и о военной славе Пскова, вспомним великие имена.

Фоном для рассказов станут Псковский кремль, мощная Покровская башня и центральные достопримечательности.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Продолжительность 4 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии58 отзывов
4.98
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
Псков и его кремль: погружение в Средневековье

Что вас ожидает

Псковский Кром — место рождения города
С первых минут на живописном холме у двух рек вы погрузитесь в прошлое. Я расскажу о том, как крепостные стены Кремля использовались для защиты этих земель, и о роли, которую Псков сыграл в истории страны. Особое внимание уделим теме Средних веков — обсудим, как жили и думали люди того времени, представим, что они чувствовали. На территории Крома вы посетите Троицкий собор и осмотрите Довмонтов город, где услышите о жизни и славных победах святого князя Довмонта. По желанию полюбуетесь видами с одной из башен.

Обзорная прогулка с историческим акцентом
Главная площадь Пскова носит имя Ленина — ничего удивительного, правда? Вы поймёте, что не совсем так, услышав её историю. Гуляя по улицам Пскова, вспомните княгиню Ольгу, отомстившую древлянам, и исследуете черты церковной архитектуры 15-16 вв. Маршрут пройдёт и около Покровской башни, чьи мощные стены расскажут о сражении псковичей с войсками Речи Посполитой — самое масштабное военное событие в судьбе города изобразил художник Карл Брюллов. В конце экскурсии, по желанию, отправимся к памятнику Александру Невскому, где я расскажу о причинах и значении Ледового побоища.

Организационные детали

  • Встречаемся в удобном вам месте (по договорённости)
  • Маршрут можно скорректировать и добавить любые интересные вам достопримечательности (1 час +500 рублей)
  • Отдельно оплачивается вход на территорию кремля с экскурсией: 1-5 чел — 200 р.; 6-10 чел — 500 р.; 11-20 чел — 700 р.; более 20 чел — 1000 р.
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
Псков и его кремль: погружение в Средневековье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Никита
Никита
Историей стал увлекаться ещё в старших классах, из-за этого увлечения в 2009 году пошёл работать в Псковский музей-заповедник, где окончил курсы экскурсоводов. С 2012 года занимался исторической реконструкцией эпохи раннего средневековья, и с тех пор участвую в различных исторических фестивалях и манёврах. На экскурсии всегда стараюсь дать максимум информации и, как правило, выхожу за рамки стандартных экскурсионных маршрутов, если путешественники проявляют живой интерес к нашему городу и его истории.
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58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Наша компания 13 человек (10 взрослых и дети 5-9 лет) посетили Псков 22-23 февраля. Считаю, что с гидом нам очень повезло, т.к Никита-это человек, который не просто выучил лекцию и рассказывает по заученному, он живет этим городом, его историй и культурой, такое редко встретишь. Будем обращаться при следующем посещении этого красивого и гостеприимного города!
22 февраля 2020
Гид Никита прекрасный рассказчик, историк по образованию. Рекомендую тем, кому важно не просто осмотреть достопримечательности, а как можно больше узнать про них)
И маршрут экскурсии очень интересный, и по содержанию экскурсия просто бесподобная! Я теперь историю Пскова знаю лучше, чем родного города))
6 февраля 2020
Уже прошел целый год, как мы путешествовали в Пскове. В новой поездке рассуждали, как важно попасть на экскурсию к гиду, который не просто знает, а любит то место, о котором рассказывает. Мы вспомнили экскурсию Никиты, который интересно, с подробностями, с учетом участия в экскурсии ребенка, с любовью рассказывал нам о Пскове, его истории, личностях, достопримечательностях. Вспомнили с благодарностью. Рекомендуем и сами обратимся, если случай нас опять приведет в Псков и его окрестности.
12 января 2020
Замечательная экскурсия!Было много пробелов в раннем средневековье. Теперь всё встало на свои места. Никита превосходный рассказчик!
20 ноября 2019
Были на экскурсии с двумя подростками. Никита своим рассказом сумел заинтересовать и увлечь историей такого непростого города Псков. Все было доходчиво и понятно. И взрослым и детям очень понравилось. Видно, что экскурсовод любит свое дело и свой город. Спасибо большое.
15 ноября 2019
Спасибо Никите за замечательную экскурсию по Кремлю и городу! Обязательно порекомендуем друзьям!
6 ноября 2019
День в Пскове прошел потрясающе! Никита – чрезвычайно эрудированный гид, настоящий эксперт в своем деле, обладающий энциклопедическими знаниями! И еще – очень общительный и просто обаятельный человек. Его насыщенные и полные фактов рассказы о средневековье, о Пскове содержали огромное количество новой для нас информации (мы в Пскове третий раз). В подаче материала чувствуется подлинные страсть и любовь к родному ему городу Пскову и огромное уважение к его более чем тысячелетней истории. Несмотря на ужасную погоду (дул промозглый ветер и шёл дождь), экскурсия оказалась увлекательной, в компании Никиты время пролетело незаметно. Никита ответил на наши многочисленные вопросы и показал не только средневековый Псков, но и другие, не менее интересные достопримечательности.
С удовольствием воспользуемся услугами Никиты вновь, если еще доведется побывать в Пскове! Рекомендую!
Спасибо Вам, Никита! С уважением, Наталья и Татьяна, г. Санкт-Петербург.
Виктор
2 ноября 2019
С этой экскурсии началось наше знакомство с Псковом. Экскурсия отлично структурирована как хронологически, так и физически. Следуя за рассказом Никиты и следуя маршруту, последовательно проходишь разные периоды жизни города.
Живой рассказ, оперирование разными историческими эпохами. Настолько информативно и увлекательно, что хочется углубляться в удивительную историю нашей страны и по возвращении домой самостоятельно что-нибудь еще почитать.
Очень рекомендуем семьям с детьми, особенно с мальчишками и подростками, Никита сможет увлечь и помочь полюбить историю.
10 октября 2019
👏👏👏👏👏👏👏👏 БРАВО!!!!!
Прекрасная Экскурсия!
РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!!!!
26 августа 2019
Экскурсия всем (4 человека) очень понравилась. Познавательно, интересно, организованно. Никита большой умница и знаток своего дела. Большое СПАСИБО!
Ещё 48 отзывов

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