58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Псковский Кром — место рождения города

С первых минут на живописном холме у двух рек вы погрузитесь в прошлое. Я расскажу о том, как крепостные стены Кремля использовались для защиты этих земель, и о роли, которую Псков сыграл в истории страны. Особое внимание уделим теме Средних веков — обсудим, как жили и думали люди того времени, представим, что они чувствовали. На территории Крома вы посетите Троицкий собор и осмотрите Довмонтов город, где услышите о жизни и славных победах святого князя Довмонта. По желанию полюбуетесь видами с одной из башен.

Обзорная прогулка с историческим акцентом

Главная площадь Пскова носит имя Ленина — ничего удивительного, правда? Вы поймёте, что не совсем так, услышав её историю. Гуляя по улицам Пскова, вспомните княгиню Ольгу, отомстившую древлянам, и исследуете черты церковной архитектуры 15-16 вв. Маршрут пройдёт и около Покровской башни, чьи мощные стены расскажут о сражении псковичей с войсками Речи Посполитой — самое масштабное военное событие в судьбе города изобразил художник Карл Брюллов. В конце экскурсии, по желанию, отправимся к памятнику Александру Невскому, где я расскажу о причинах и значении Ледового побоища.