Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля

Оценить главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты

Псков запомнится вам неспешным ритмом жизни, идиллическими пейзажами и самобытными храмами.

Вы осмотрите изнутри Троицкий кафедральный собор с семиярусным иконостасом, пройдете по кремлевским стенам и увидите вблизи древние круглые башни.

Научитесь безошибочно определять псковскую архитектурную школу и услышите множество удивительных историй.
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кремль и прогулка по центру

Мы осмотрим обе части Кремля: Кром и Довмонтово городище. Посетим Свято-Троицкий кафедральный собор с резным иконостасом, пройдем по древним стенам и оценим могучие башни. А затем отправимся гулять по историческому центру. Полюбуемся храмами псковской школы: Михаила и Гавриила Архангела с Городца, Василия на горке и Николы со Усохи. Заглянем в центральный парк и увидим необычные памятники Скобарю и Двум капитанам.

Псков сквозь эпохи

Я раскрою, как зарождался Псков, какие события происходили в нем на протяжении столетий, как возводился и достраивался Кремль. Расскажу о чеканке местной монеты, о псковских помпеях, судной грамоте и вечевой республике. Поделюсь интересными историями о княгине Ольге, расшифрую архитектурные особенности старинных храмов и покажу слияние рек Пскова и Великая.

Организационные детали

  • Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно: до 5 чел. — 500 руб. с группы, до 10 чел. — 1000 руб.
  • По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Октябрьском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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