Мы осмотрим обе части Кремля: Кром и Довмонтово городище. Посетим Свято-Троицкий кафедральный собор с резным иконостасом, пройдем по древним стенам и оценим могучие башни. А затем отправимся гулять по историческому центру. Полюбуемся храмами псковской школы: Михаила и Гавриила Архангела с Городца, Василия на горке и Николы со Усохи. Заглянем в центральный парк и увидим необычные памятники Скобарю и Двум капитанам.
Я раскрою, как зарождался Псков, какие события происходили в нем на протяжении столетий, как возводился и достраивался Кремль. Расскажу о чеканке местной монеты, о псковских помпеях, судной грамоте и вечевой республике. Поделюсь интересными историями о княгине Ольге, расшифрую архитектурные особенности старинных храмов и покажу слияние рек Пскова и Великая.