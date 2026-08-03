Я раскрою, как зарождался Псков, какие события происходили в нем на протяжении столетий, как возводился и достраивался Кремль. Расскажу о чеканке местной монеты, о псковских помпеях, судной грамоте и вечевой республике. Поделюсь интересными историями о княгине Ольге, расшифрую архитектурные особенности старинных храмов и покажу слияние рек Пскова и Великая.
Кремль и прогулка по центру
Мы осмотрим обе части Кремля: Кром и Довмонтово городище. Посетим Свято-Троицкий кафедральный собор с резным иконостасом, пройдем по древним стенам и оценим могучие башни. А затем отправимся гулять по историческому центру. Полюбуемся храмами псковской школы: Михаила и Гавриила Архангела с Городца, Василия на горке и Николы со Усохи. Заглянем в центральный парк и увидим необычные памятники Скобарю и Двум капитанам.
Организационные детали
Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно: за группу от 1 до 5 чел. — 700 ₽ за группу от 6 до 15 чел. — 1200 ₽ за группу от 16 до 29 чел. — 1800 ₽
По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Доплата за транспорт для 1-3 чел. — 1500 ₽, 4-7 чел. — 3300 ₽. Детали уточняйте в переписке с гидом
Дети до 12 лет могу присоединиться к экскурсии бесплатно
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Доплата — 1000 ₽ с человека
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 4526 туристов
Уважаемые гости, рада вас приветствовать на псковской земле.
Меня зовут Любовь, я и мои коллеги с радостью проведём для вас экскурсию по древнему Пскову. После знакомства с городом на наших экскурсиях, квестах или интерактивах, путешественники приезжают снова, Псков остаётся в их сердцах.
А это лучшая награда за нашу работу.
До встречи в Пскове!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 258 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
М
Мария
Огромная благодарность Любови за прекрасную экскурсию! Псков — любовь с первого раза. И самый главный комплимент гиду: мой 7-летний сын слушал её, раскрыв рот, и не хотел уходить. Это была не скучная лекция, а живой, увлекательный рассказ. Спасибо за этот день! Спасибо за такой уровень профессионализма и внимания к детям! Обязательно приедем ещё.
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Васильева
Благодарим Любовь за оперативность. Забронировали экскурсию «день в день»,экскурсовод любезно согласилась провести ее для нас. Экскурсия понравилась,прошла легко и непринужденно
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Ксения
Удивительный гид. Атмосфера.. Выше всяких похвал. Интересно и деткам и взрослым.
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Надежда
Благодарю за познавательную обзорную экскурсию по городу Пскову. Буду рекомендовать посетить этот город своим друзьям.
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А
Ангелина
Было интересно, несмотря на то что мы были уставшие после долгой дороги)
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Г
Галина
Встретились по времени чётко. В целом экскурсия понравилась-насыщенно,познавательно. Только один нюанс,котрый, как мне кажется, нужно учитывать экскурсоводу, не все участники хотят быть экзаменоваными) Мы приехали познакомиться с городом и его историей, читать дальшеуменьшить
мы можем не помнить да и не знать какие-то имена,исторические факты. Спрашивая нас "ну а кто же был здесь до…""а как звали …" мы попадаем в неловкую ситуацию,не комфортно. Особенно когда мы два пенсионера (которые могут и напомнить) и школьник(который еще может и не знать). Маленький нюанс который чуть смазал впечатление об экскурсии.
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