Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля

Оценить главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты
Псков запомнится вам неспешным ритмом жизни, идиллическими пейзажами и самобытными храмами.

Вы осмотрите изнутри Троицкий кафедральный собор с семиярусным иконостасом, пройдете по кремлевским стенам и увидите вблизи древние круглые башни.

Научитесь безошибочно определять псковскую архитектурную школу и услышите множество удивительных историй.
5
258 отзывов
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля

Описание экскурсии

Псков сквозь эпохи

Я раскрою, как зарождался Псков, какие события происходили в нем на протяжении столетий, как возводился и достраивался Кремль. Расскажу о чеканке местной монеты, о псковских помпеях, судной грамоте и вечевой республике. Поделюсь интересными историями о княгине Ольге, расшифрую архитектурные особенности старинных храмов и покажу слияние рек Пскова и Великая.

Кремль и прогулка по центру

Мы осмотрим обе части Кремля: Кром и Довмонтово городище. Посетим Свято-Троицкий кафедральный собор с резным иконостасом, пройдем по древним стенам и оценим могучие башни. А затем отправимся гулять по историческому центру. Полюбуемся храмами псковской школы: Михаила и Гавриила Архангела с Городца, Василия на горке и Николы со Усохи. Заглянем в центральный парк и увидим необычные памятники Скобарю и Двум капитанам.

Организационные детали

  • Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно:
    за группу от 1 до 5 чел. — 700 ₽
    за группу от 6 до 15 чел. — 1200 ₽
    за группу от 16 до 29 чел. — 1800 ₽
  • По запросу я могу провести экскурсию в автопешеходном формате. Доплата за транспорт для 1-3 чел. — 1500 ₽, 4-7 чел. — 3300 ₽. Детали уточняйте в переписке с гидом
  • Дети до 12 лет могу присоединиться к экскурсии бесплатно
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Доплата — 1000 ₽ с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Октябрьском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваша команда гидов в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 4526 туристов
Уважаемые гости, рада вас приветствовать на псковской земле. Меня зовут Любовь, я и мои коллеги с радостью проведём для вас экскурсию по древнему Пскову. После знакомства с городом на наших экскурсиях, квестах или интерактивах, путешественники приезжают снова, Псков остаётся в их сердцах. А это лучшая награда за нашу работу. До встречи в Пскове!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 258 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
248
4
10
3
2
1
М
Огромная благодарность Любови за прекрасную экскурсию! Псков — любовь с первого раза. И самый главный комплимент гиду: мой 7-летний сын слушал её, раскрыв рот, и не хотел уходить. Это была не скучная лекция, а живой, увлекательный рассказ. Спасибо за этот день! Спасибо за такой уровень профессионализма и внимания к детям! Обязательно приедем ещё.
Огромная благодарность Любови за прекрасную экскурсию! Псков — любовь с первого раза. И самый главный комплимент
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Васильева
Благодарим Любовь за оперативность. Забронировали экскурсию «день в день»,экскурсовод любезно согласилась провести ее для нас. Экскурсия понравилась,прошла легко и непринужденно
Благодарим Любовь за оперативность. Забронировали экскурсию «день в день»,экскурсовод любезно согласилась провести ее для нас. Экскурсия
Благодарим Любовь за оперативность. Забронировали экскурсию «день в день»,экскурсовод любезно согласилась провести ее для нас. Экскурсия
Благодарим Любовь за оперативность. Забронировали экскурсию «день в день»,экскурсовод любезно согласилась провести ее для нас. Экскурсия
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Ксения
Удивительный гид. Атмосфера.. Выше всяких похвал. Интересно и деткам и взрослым.
Удивительный гид. Атмосфера.. Выше всяких похвал. Интересно и деткам и взрослым.
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Надежда
Благодарю за познавательную обзорную экскурсию по городу Пскову. Буду рекомендовать посетить этот город своим друзьям.
Благодарю за познавательную обзорную экскурсию по городу Пскову. Буду рекомендовать посетить этот город своим друзьям.
Благодарю за познавательную обзорную экскурсию по городу Пскову. Буду рекомендовать посетить этот город своим друзьям.
Благодарю за познавательную обзорную экскурсию по городу Пскову. Буду рекомендовать посетить этот город своим друзьям.
Благодарю за познавательную обзорную экскурсию по городу Пскову. Буду рекомендовать посетить этот город своим друзьям.
Благодарю за познавательную обзорную экскурсию по городу Пскову. Буду рекомендовать посетить этот город своим друзьям.
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А
Было интересно, несмотря на то что мы были уставшие после долгой дороги)
Было интересно, несмотря на то что мы были уставшие после долгой дороги)
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Г
Встретились по времени чётко. В целом экскурсия понравилась-насыщенно,познавательно. Только один нюанс,котрый, как мне кажется, нужно учитывать экскурсоводу, не все участники хотят быть экзаменоваными)
Мы приехали познакомиться с городом и его историей,
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мы можем не помнить да и не знать какие-то имена,исторические факты. Спрашивая нас "ну а кто же был здесь до…""а как звали …" мы попадаем в неловкую ситуацию,не комфортно. Особенно когда мы два пенсионера (которые могут и напомнить) и школьник(который еще может и не знать).
Маленький нюанс который чуть смазал впечатление об экскурсии.

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