Псков запомнится вам неспешным ритмом жизни, идиллическими пейзажами и самобытными храмами. Вы осмотрите изнутри Троицкий кафедральный собор с семиярусным иконостасом, пройдете по кремлевским стенам и увидите вблизи древние круглые башни. Научитесь безошибочно определять псковскую архитектурную школу и услышите множество удивительных историй.

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Описание экскурсии

Псков сквозь эпохи

Я раскрою, как зарождался Псков, какие события происходили в нем на протяжении столетий, как возводился и достраивался Кремль. Расскажу о чеканке местной монеты, о псковских помпеях, судной грамоте и вечевой республике. Поделюсь интересными историями о княгине Ольге, расшифрую архитектурные особенности старинных храмов и покажу слияние рек Пскова и Великая.

Кремль и прогулка по центру

Мы осмотрим обе части Кремля: Кром и Довмонтово городище. Посетим Свято-Троицкий кафедральный собор с резным иконостасом, пройдем по древним стенам и оценим могучие башни. А затем отправимся гулять по историческому центру. Полюбуемся храмами псковской школы: Михаила и Гавриила Архангела с Городца, Василия на горке и Николы со Усохи. Заглянем в центральный парк и увидим необычные памятники Скобарю и Двум капитанам.

Организационные детали