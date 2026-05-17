Первая иммерсивная экскурсия-детектив по Пскову - «Дело о псковском ревизоре»

Псков, начало XX века. Губернский город потрясён загадочным убийством. В гостинице найдено тело мужчины.

Кто он? Где деньги, собранные на строительство городского сада? И как связаны с этим жители дореволюционного города?
Описание экскурсии

Участники экскурсии становятся стажёрами сыскного отдела и вместе с опытным следователем отправляются по следу преступления, а также, узнают о дореволюционных домах Пскова, многие из которых сохранились до наших дней. Слушают их подлинные истории, архитектурные особенности и судьбы владельцев — ведь всё это вплетено в канву сюжета. Аудиоформат в беспроводных наушниках со стереозвучанием и шумоизоляцией позволяет свободно перемещаться и полностью погружаться в атмосферу. Важная информация: Первая иммерсивная экскурсия по Пскову. С полным погружением в дореволюционный период. Для взрослых и детей старше 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Здание бывшей гостиницы Россия
  • Псковский небоскреб
  • Доходный дом Батова
  • Пушкинский театр
  • Доходный дом Гельдта
  • Дом Сафьянщикова
  • Кадетский корпус
  • Кутузовский сквер
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Беспроводные наушники
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ул. Ленина, д. 1, Сквер Влюбленных
Завершение: Г. Псков, Кутузовский сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Первая иммерсивная экскурсия по Пскову. С полным погружением в дореволюционный период
  • Для взрослых и детей старше 12 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Д
замечательная и совершенно необычная экскурсия 🔥 мы гуляли по небольшим улицам в центре Пскова и расследовали настоящее убийство 😎 особую атмосферу создавала наша сопровождающая Яна — пусть даже мы почти всю экскурсию были в наушниках, но она умело вела нас, подсказывала и помогала подойти к разгадке
