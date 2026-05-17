Первая иммерсивная экскурсия-детектив по Пскову - «Дело о псковском ревизоре»

Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Псков, начало XX века. Губернский город потрясён загадочным убийством. В гостинице найдено тело мужчины.



Кто он? Где деньги, собранные на строительство городского сада? И как связаны с этим жители дореволюционного города? 5 1 отзыв

Атмосфера Путешествий Ваш гид в Пскове Групповая экскурсия 1200 ₽ за человека 5 1 отзыв 2 часа 1-15 человек Пешком

Описание экскурсии Участники экскурсии становятся стажёрами сыскного отдела и вместе с опытным следователем отправляются по следу преступления, а также, узнают о дореволюционных домах Пскова, многие из которых сохранились до наших дней. Слушают их подлинные истории, архитектурные особенности и судьбы владельцев — ведь всё это вплетено в канву сюжета. Аудиоформат в беспроводных наушниках со стереозвучанием и шумоизоляцией позволяет свободно перемещаться и полностью погружаться в атмосферу. Важная информация: Первая иммерсивная экскурсия по Пскову. С полным погружением в дореволюционный период. Для взрослых и детей старше 12 лет

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Здание бывшей гостиницы Россия

Псковский небоскреб

Доходный дом Батова

Пушкинский театр

Доходный дом Гельдта

Дом Сафьянщикова

Кадетский корпус

Кутузовский сквер Что включено Экскурсионное обслуживание

Беспроводные наушники

Сопровождение гидом Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Псков, ул. Ленина, д. 1, Сквер Влюбленных Завершение: Г. Псков, Кутузовский сквер Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Первая иммерсивная экскурсия по Пскову. С полным погружением в дореволюционный период

Для взрослых и детей старше 12 лет Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 1 отзыве Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 1 4 – 3 – 2 – 1 – Д Даша замечательная и совершенно необычная экскурсия 🔥 мы гуляли по небольшим улицам в центре Пскова и расследовали настоящее убийство 😎 особую атмосферу создавала наша сопровождающая Яна — пусть даже мы почти всю экскурсию были в наушниках, но она умело вела нас, подсказывала и помогала подойти к разгадке Вам был полезен этот отзыв? Да Нет