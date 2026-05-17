Первая иммерсивная экскурсия-детектив по Пскову - «Дело о псковском ревизоре»

Псков, начало XX века. Губернский город потрясён загадочным убийством. В гостинице найдено тело мужчины.
Кто он? Где деньги, собранные на строительство городского сада? И как связаны с этим жители дореволюционного города?
Кто он? Где деньги, собранные на строительство городского сада? И как связаны с этим жители дореволюционного города?
Описание экскурсииУчастники экскурсии становятся стажёрами сыскного отдела и вместе с опытным следователем отправляются по следу преступления, а также, узнают о дореволюционных домах Пскова, многие из которых сохранились до наших дней. Слушают их подлинные истории, архитектурные особенности и судьбы владельцев — ведь всё это вплетено в канву сюжета. Аудиоформат в беспроводных наушниках со стереозвучанием и шумоизоляцией позволяет свободно перемещаться и полностью погружаться в атмосферу. Важная информация: Первая иммерсивная экскурсия по Пскову. С полным погружением в дореволюционный период. Для взрослых и детей старше 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание бывшей гостиницы Россия
- Псковский небоскреб
- Доходный дом Батова
- Пушкинский театр
- Доходный дом Гельдта
- Дом Сафьянщикова
- Кадетский корпус
- Кутузовский сквер
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Беспроводные наушники
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ул. Ленина, д. 1, Сквер Влюбленных
Завершение: Г. Псков, Кутузовский сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Первая иммерсивная экскурсия по Пскову. С полным погружением в дореволюционный период
- Для взрослых и детей старше 12 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
замечательная и совершенно необычная экскурсия 🔥 мы гуляли по небольшим улицам в центре Пскова и расследовали настоящее убийство 😎 особую атмосферу создавала наша сопровождающая Яна — пусть даже мы почти всю экскурсию были в наушниках, но она умело вела нас, подсказывала и помогала подойти к разгадке
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии на «Первая иммерсивная экскурсия-детектив по Пскову - «Дело о псковском ревизоре»»
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков
Эта экскурсия подарила настоящее понимание духа Пскова, его роли в истории и силы его жителей
Начало: На площади Ленина
Завтра в 16:00
30 мая в 15:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
История древнего Пскова
Погрузитесь в прошлое Пскова на автобусно-пешеходной экскурсии. Узнайте о ключевых событиях и насладитесь архитектурными шедеврами
Начало: В центе города Пскова
Завтра в 09:15
5 июн в 09:15
750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на индивидуальном катере и посетить древние храмы
Начало: Гостиница в Пскове
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
25 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
АРтефакты ВРемени: Псков в средневековье - иммерсивная экскурсия сквозь век
Начало: Набережная р. Великой
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
2000 ₽ за человека
1200 ₽ за человека