На автобусно-пешеходной экскурсии вы познакомитесь с многовековым прошлым одного из древнейших городов России. Побываете в местах, где проходили удивительные события, меняющие ход истории. Узнаете тайны крепостных стен и башен, охраняющих город несколько веков. Поймёте, в чём заключается уникальность псковской архитектуры.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
- Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома. Именно здесь, у одной из самых больших башен Европы, происходили основные события, связанные с обороной Пскова во время Ливонской войны.
- Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха. Был установлен в память о победе в битве на Чудском озере, известном как Ледовое побоище.
- Ольгинская часовня, стилизованная под русскую раннехристианскую архитектуру. Она стоит на месте, где по легенде княгиня Ольга увидела три луча, сходящиеся в одной точке. Там был построен первый храм Пресвятой Троицы.
- Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор — место рождения Пскова. Здесь, в самом сердце города, открываются особенности жизни средневекового города: устройство крепости и Приказных палат, а также великолепие убранства православного собора.
- Купеческая и гражданская архитектура. Рядом с великими событиями всегда проходит и мирная жизнь горожан. Она нашла отражение в архитектуре богатых купеческих палат и доходных домов губернского города.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на туристическом автобусе.
- Рекомендуем экскурсию для взрослых и детей от 3 лет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 1291 туриста
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем классический Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесём старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш скобарь поведает сказки и легенды древней псковской земли.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Валентина
6 окт 2024
Отличная экскурсия, интересная история города, интересно рассказана.
Но!
20% туристов имели на маршруте в автобусе не обзорную экскурсию, а аудио…, на последних сидениях виден только фундамент домом и тротуар.
Но!
20% туристов имели на маршруте в автобусе не обзорную экскурсию, а аудио…, на последних сидениях виден только фундамент домом и тротуар.
Юлианна
4 сен 2024
Экскурсия очень понравилась. Организация, маршрут, профессионализм гида - всё супер! Спасибо!
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