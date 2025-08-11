Иммерсивная экскурсия дополненной реальности: Псков в средневековье

Уникальная экскурсия по Пскову в очках дополненной реальности Ваше путешествие начинается во внутреннем дворе Покровской башни, где кипела жизнь защитников Псковского кремля. Вы отправитесь в иммерсивную пешеходную экскурсию вдоль древних стен, погружаясь в историю через очки дополненной реальности. Первая остановка — сцена средневековой битвы, где вы станете участником обороны крепости, сражаясь с врагами. Следующий этап — морская атака. На берегу реки вы видите приближающиеся вражеские корабли, и каждое ваше действие меняет ход сражения: вы поджигаете факел, заряжаете пушку и защищаете город, одерживая победу. После боя маршрут приводит вас на оживлённую пристань, где вас встречает виртуальный помощник Барсик. Здесь вы станете псковским торговцем, исследуя торговые ряды и помогая собрать товары в дорогу. Важная информация:

Каждый эпизод экскурсии насыщен интерактивом и историческими фактами, что создает уникальный формат, который понравится и взрослым, и детям.