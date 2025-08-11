Иммерсивная экскурсия дополненной реальности: Псков в средневековье

Погрузитесь в иммерсивную экскурсию по Псковскому кремлю в очках дополненной реальности: вы не просто смотрите на древние стены, а оказываетесь внутри событий — участвуете в штурме крепости, отражаете морскую атаку, куете мечи и торгуете на средневековой пристани.
Сцены оживают прямо перед вами, превращая прогулку в интерактивное историческое приключение, которое запомнится надолго.
Описание экскурсии
Уникальная экскурсия по Пскову в очках дополненной реальности Ваше путешествие начинается во внутреннем дворе Покровской башни, где кипела жизнь защитников Псковского кремля. Вы отправитесь в иммерсивную пешеходную экскурсию вдоль древних стен, погружаясь в историю через очки дополненной реальности. Первая остановка — сцена средневековой битвы, где вы станете участником обороны крепости, сражаясь с врагами. Следующий этап — морская атака. На берегу реки вы видите приближающиеся вражеские корабли, и каждое ваше действие меняет ход сражения: вы поджигаете факел, заряжаете пушку и защищаете город, одерживая победу. После боя маршрут приводит вас на оживлённую пристань, где вас встречает виртуальный помощник Барсик. Здесь вы станете псковским торговцем, исследуя торговые ряды и помогая собрать товары в дорогу. Важная информация:
Каждый эпизод экскурсии насыщен интерактивом и историческими фактами, что создает уникальный формат, который понравится и взрослым, и детям.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- AR-очки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная р. Великой
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маша
11 авг 2025
О
Оксана
11 авг 2025
Л
Лина
7 июл 2025
Интересно было принимать участие в штурме крепости и отражать морскую атаку. Гид пришел вовремя, перед экскурсией все объяснил и при необходимости помогал. Очень понравилось!
