Иммерсивные экскурсии в Пскове

Найдено 4 экскурсии в категории «Иммерсивные» в Пскове, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Иммерсивная экскурсия «Штурм стен Псковского кремля иностранными войсками»
Пешая
30 минут
Индивидуальная
Иммерсивная экскурсия «Штурм стен Псковского кремля иностранными войсками»
Начало: Набережная реки Великая
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
500 ₽ за человека
Иммерсивная экскурсия «Штурм Покровской башни Пскова иностранными войсками»
Пешая
30 минут
Индивидуальная
Иммерсивная экскурсия «Штурм Покровской башни Пскова иностранными войсками»
Начало: Набережная реки Великая
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
500 ₽ за человека
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Пскове»
Пешая
30 минут
Индивидуальная
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Пскове»
Начало: Набережная реки Великая
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
500 ₽ за человека
Иммерсивная экскурсия дополненной реальности: Псков в средневековье
Пешая
1 час
Индивидуальная
Иммерсивная экскурсия дополненной реальности: Псков в средневековье
Начало: Набережная р. Великой
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
1000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Иммерсивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Иммерсивная экскурсия «Штурм стен Псковского кремля иностранными войсками»
  2. Иммерсивная экскурсия «Штурм Покровской башни Пскова иностранными войсками»
  3. Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Пскове»
  4. Иммерсивная экскурсия дополненной реальности: Псков в средневековье
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Михайловское
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Набережная реки Великая
  9. Мирожский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2025
Сейчас в Пскове в категории "Иммерсивные" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 1000.
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