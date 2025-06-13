Индивидуальная
Иммерсивная экскурсия «Штурм стен Псковского кремля иностранными войсками»
Начало: Набережная реки Великая
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
500 ₽ за человека
Индивидуальная
Иммерсивная экскурсия «Штурм Покровской башни Пскова иностранными войсками»
Начало: Набережная реки Великая
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
500 ₽ за человека
Индивидуальная
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Пскове»
Начало: Набережная реки Великая
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
500 ₽ за человека
Индивидуальная
Иммерсивная экскурсия дополненной реальности: Псков в средневековье
Начало: Набережная р. Великой
Завтра в 10:00
14 июн в 10:00
1000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Иммерсивные»
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