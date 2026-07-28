«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)

Добраться до Талабских островов на индивидуальном катере и посетить древние храмы
Талабские острова — одно из самых удивительных мест Псковской области.

На экскурсии я расскажу об особом укладе жизни островитян-талабов, их уединенном и процветающем прошлом.

А вы насладитесь живописной красотой зимнего озера и получите заряд бодрости и адреналина на свежем воздухе.
5
83 отзыва
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)

Описание трансфер

Уклад и обычаи талабов

Талабские острова — группа из трех островов в Псковском озере, их часто называют «Псковской Исландией». Здесь особый климат во всех смыслах — как географическом, так и человеческом. На экскурсии вы узнаете о непростой истории островов — они пережили и шведов, и революцию, и две войны.

Я расскажу об особом «укладе» — сборнике правил, который ввел для местных жителей в 15 веке старец Досифей. В нем языческие поверья и уважительное отношение к природе были переложены на идеи православия, благодаря чему талабы жили полной жизнью, бережно относились к окружающей среде и процветали. Сейчас уклад забыт, а острова находятся в непростой экологической ситуации — поговорим и об этом.

Маршрут путешествия

  • По пути на острова мы сделаем остановку у смотровой площадки на Завеличье, откуда открывается потрясающий вид на Псковский Кремль и Троицкий собор.
  • Мы остановимся у памятника Александру Невскому и его дружине, установленному на горе Соколиха под Псковом в 1993 году и ставшему символом древнего города. Мемориальный комплекс под названием «Александр Невский с дружиной» установленный в деревне Самолва в честь 800-летия Александра Невского”, расположен на берегу Чудского озера, что в 70 км от Пскова. В наш маршрут он не входит, но туда проводится отдельная экскурсия.
  • Далее из Пскова на машине держим путь в деревушку Большая Толба на берегу Псковского озера. По дороге мы посетим Спасо-Елеазаровский женский монастырь и познакомимся с его тайнами и святынями. Вы узнаете, почему этот монастырь часто сравнивают с Троице-Сергиевой Лаврой.
  • Затем пересаживаемся на персональный катер летом или на снегоход зимой и отправляемся на остров им. Залита (историческое название — Талабск), где прогуляемся по Александровскому посаду, посетим Никольский храм и зайдем в крохотный домик старца Николая Гурьянова.

С апреля по декабрь

  • Проезжаем на катере на следующий остров — Белов. Вы полюбуетесь его песчаными дюнами, понаблюдаете за живущими здесь цаплями и, если позволит погода, искупаетесь в Псковском озере.
  • Посетим подземный храм, где хранятся мощи старца Досифея, и ощутим его энергетику. Считается, что он помогает парам, которые отчаялись родить ребенка, и успокаивает сердце. Наконец, пришло время возвращаться домой.

С декабря по март

  • Подкрепившись бутербродами с чаем, отправляемся дальше. Садимся на сани и едем кататься по озеру, проедем мимо острова Талабенец, полюбуемся красивыми видами острова Верхний (Белов).
  • Получив заряд положительных эмоций, возвращаемся в Толбу к нашему транспорту.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на джипе Mitsubishi Pajero и индивидуальном катере (летом) и санях (зимой). В отличие от сборных групп, катер будет нас ждать на каждом острове и подстраиваться под график во временном пределе, отведенном для экскурсии по островам
  • Если вы хотите ехать на своей машине, пожалуйста, сообщите об этом заранее. В этом случае предоставляется скидка в размере 1000 ₽
  • За доплату возможно провести экскурсию для группы от 6 человек на минивэне и катере большей грузоподъёмности. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
  • В случае неблагоприятных погодных условий программа будет отменена или перенесена. Гид свяжется с вами накануне
  • Прогулку можно сократить по вашему желанию. Стоимость в таком случае не меняется

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас от отеля или места проживания в Пскове и привезу обратно
  • На острове Верхний во время прогулки вам будут предложены чай и бутерброды
  • Со второй половины октября решение о возможности проведения экскурсии принимается накануне поездки в зависимости от погодных условий
  • В зимнее время, когда встанет устойчивый лёд, экскурсия проводится на снегоходе «Буран» и санях, продолжительность программы — 4,5 часа
  • Летом за дополнительную плату в будние дни на островах можно организовать обед в ресторане «Ёрш» с дегустацией блюд из свежей рыбы Псковского озера (наваристая уха, судак в нежном кляре или лещ по-псковски). В случае обеда общая продолжительность экскурсии составит более 7 часов и стоимость аренды катера увеличится на 3000 ₽ Заявку на организацию обеда необходимо оставить минимум за 2 дня до поездки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гостиница в Пскове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1032 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Борис, я родился и вырос в Пскове. Побывал во многих странах и городах, но любовь к родному краю оказалась сильнее — и я вернулся домой. С удовольствием покажу вам достопримечательности Псковского края и расскажу о них много интересного.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
4
4
3
2
2
1
Л
Все понравилось, красивы места, конечно не хватило времени, чтобы насладиться этими местами по полной. на каждый остров нужно по суткам минимум)))
Все понравилось, красивы места, конечно не хватило времени, чтобы насладиться этими местами по полной. на каждый остров нужно по суткам минимум)))
Все понравилось, красивы места, конечно не хватило времени, чтобы насладиться этими местами по полной. на каждый остров нужно по суткам минимум)))
Все понравилось, красивы места, конечно не хватило времени, чтобы насладиться этими местами по полной. на каждый остров нужно по суткам минимум)))
Все понравилось, красивы места, конечно не хватило времени, чтобы насладиться этими местами по полной. на каждый остров нужно по суткам минимум)))
Все понравилось, красивы места, конечно не хватило времени, чтобы насладиться этими местами по полной. на каждый остров нужно по суткам минимум)))
Все понравилось, красивы места, конечно не хватило времени, чтобы насладиться этими местами по полной. на каждый остров нужно по суткам минимум)))
Все понравилось, красивы места, конечно не хватило времени, чтобы насладиться этими местами по полной. на каждый остров нужно по суткам минимум)))
Все понравилось, красивы места, конечно не хватило времени, чтобы насладиться этими местами по полной. на каждый остров нужно по суткам минимум)))
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Uliana
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни с видом на Кром, посмотрели гору Соколиха и памятник Александру Невскому, заехали в Спасо-Елеазаровский монастырь. Повезло с погодой - солнце, но не жарко. Прекрасно провели день, привезли с собой истории и фотографии. Рекомендуем и гида, и поездку - информативно, и необычно🙂
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни+10
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни
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В
Впечатления от поездки самые положительные. Экскурсия была проведена на высшем уровне. Борис - профессионал своего дела.
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К
Неожиданно интересная экскурсия. Комфортабельный катер, крытый, довольно скоростной. Хороший автомобиль. По дороге к озеру прокатились по городу Пскову, с комментариями и пояснениями экскурсовода Бориса. Заехали к памятнику Александру Невскому и
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посетили женский монастырь. Борис очень интересно рассказывал об истории Псковской земли, истории островов, о восстановлении монстыря и других исторических памятников.
На острове был заказан обед. Были очень вкусные рыбные вторые блюда.
Салаты и супы не произвели особого впечатления. Да и с купанием не очень повезло. Вода цвела, нет кабинок для переодевания и до глубоких мест надо долго идти. Общее впечатление замечательное.

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О
Нашей компании всё очень понравилось. Борис замечательный рассказчик и положительный человек,всё организовал на высшем уровне. БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Нашей компании всё очень понравилось. Борис замечательный рассказчик и положительный человек,всё организовал на высшем уровне. БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Нашей компании всё очень понравилось. Борис замечательный рассказчик и положительный человек,всё организовал на высшем уровне. БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Нашей компании всё очень понравилось. Борис замечательный рассказчик и положительный человек,всё организовал на высшем уровне. БОЛЬШОЕ СПАСИБО
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Т
Прекрасно организованная поездка. Увлекательный рассказ гида об истории, жизни и быте Талабских островов. Бескрайние просторы Псковского озера, удивительная природа острова Белова! Незабываемая поездка!
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