Талабские острова — группа из трех островов в Псковском озере, их часто называют «Псковской Исландией». Здесь особый климат во всех смыслах — как географическом, так и человеческом. На экскурсии вы узнаете о непростой истории островов — они пережили и шведов, и революцию, и две войны.
Я расскажу об особом «укладе» — сборнике правил, который ввел для местных жителей в 15 веке старец Досифей. В нем языческие поверья и уважительное отношение к природе были переложены на идеи православия, благодаря чему талабы жили полной жизнью, бережно относились к окружающей среде и процветали. Сейчас уклад забыт, а острова находятся в непростой экологической ситуации — поговорим и об этом.