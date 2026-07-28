Талабские острова — одно из самых удивительных мест Псковской области. На экскурсии я расскажу об особом укладе жизни островитян-талабов, их уединенном и процветающем прошлом. А вы насладитесь живописной красотой зимнего озера и получите заряд бодрости и адреналина на свежем воздухе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Уклад и обычаи талабов

Талабские острова — группа из трех островов в Псковском озере, их часто называют «Псковской Исландией». Здесь особый климат во всех смыслах — как географическом, так и человеческом. На экскурсии вы узнаете о непростой истории островов — они пережили и шведов, и революцию, и две войны.

Я расскажу об особом «укладе» — сборнике правил, который ввел для местных жителей в 15 веке старец Досифей. В нем языческие поверья и уважительное отношение к природе были переложены на идеи православия, благодаря чему талабы жили полной жизнью, бережно относились к окружающей среде и процветали. Сейчас уклад забыт, а острова находятся в непростой экологической ситуации — поговорим и об этом.

Маршрут путешествия

По пути на острова мы сделаем остановку у смотровой площадки на Завеличье, откуда открывается потрясающий вид на Псковский Кремль и Троицкий собор.

Мы остановимся у памятника Александру Невскому и его дружине, установленному на горе Соколиха под Псковом в 1993 году и ставшему символом древнего города. Мемориальный комплекс под названием «Александр Невский с дружиной» установленный в деревне Самолва в честь 800-летия Александра Невского”, расположен на берегу Чудского озера, что в 70 км от Пскова. В наш маршрут он не входит, но туда проводится отдельная экскурсия.

Далее из Пскова на машине держим путь в деревушку Большая Толба на берегу Псковского озера. По дороге мы посетим Спасо-Елеазаровский женский монастырь и познакомимся с его тайнами и святынями. Вы узнаете, почему этот монастырь часто сравнивают с Троице-Сергиевой Лаврой.

Затем пересаживаемся на персональный катер летом или на снегоход зимой и отправляемся на остров им. Залита (историческое название — Талабск), где прогуляемся по Александровскому посаду, посетим Никольский храм и зайдем в крохотный домик старца Николая Гурьянова.

С апреля по декабрь

Проезжаем на катере на следующий остров — Белов. Вы полюбуетесь его песчаными дюнами, понаблюдаете за живущими здесь цаплями и, если позволит погода, искупаетесь в Псковском озере.

Посетим подземный храм, где хранятся мощи старца Досифея, и ощутим его энергетику. Считается, что он помогает парам, которые отчаялись родить ребенка, и успокаивает сердце. Наконец, пришло время возвращаться домой.

С декабря по март

Подкрепившись бутербродами с чаем, отправляемся дальше. Садимся на сани и едем кататься по озеру, проедем мимо острова Талабенец, полюбуемся красивыми видами острова Верхний (Белов).

Получив заряд положительных эмоций, возвращаемся в Толбу к нашему транспорту.

Организационные детали

В стоимость включен трансфер на джипе Mitsubishi Pajero и индивидуальном катере (летом) и санях (зимой). В отличие от сборных групп, катер будет нас ждать на каждом острове и подстраиваться под график во временном пределе, отведенном для экскурсии по островам

Если вы хотите ехать на своей машине, пожалуйста, сообщите об этом заранее. В этом случае предоставляется скидка в размере 1000 ₽

За доплату возможно провести экскурсию для группы от 6 человек на минивэне и катере большей грузоподъёмности. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом

В случае неблагоприятных погодных условий программа будет отменена или перенесена. Гид свяжется с вами накануне

Прогулку можно сократить по вашему желанию. Стоимость в таком случае не меняется

Как проходит экскурсия