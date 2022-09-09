«Псковская Исландия» - из Пскова на острова

Прокатиться на катере по Талабским островам, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам

5
2 отзыва
Талабские острова — одно из самых удивительных мест Псковской области.

На экскурсии я расскажу об особом укладе жизни островитян-талабов, их уединенном и процветающем прошлом.

А вы насладитесь живописной красотой озера, песчаных дюн и диких лесов, заглянете в средневековые храмы и попросите у мудрых об исполнении сокровенных желаний.
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова
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Описание

Что вас ожидает

Уклад и обычаи талабов

Талабские острова — группа из трех островов в Псковском озере, их часто называют «Псковской Исландией». Здесь особый климат во всех смыслах — как географическом, так и человеческом. На экскурсии вы узнаете о непростой истории островов — они пережили и шведов, и революцию, и две войны.

Я расскажу об особом «укладе» — сборнике правил, который ввел для местных жителей в 15 веке старец Досифей. В нем языческие поверья и уважительное отношение к природе были переложены на идеи православия, благодаря чему талабы жили полной жизнью, бережно относились к окружающей среде и процветали. Сейчас уклад забыт, а острова находятся в непростой экологической ситуации — поговорим и об этом.

Маршрут путешествия

  • Из Пскова на машине держим путь в деревушку Большая Толба на берегу Псковского озера. По дороге по вашему желанию можем посетить Спасо-Елеазаровский женский монастырь и познакомиться с его тайнами и святынями.
  • Дальше пересаживаемся на персональный катер и отправляемся на остров Залита, где прогуляемся по Александровскому посаду, посетим Николаевский храм и зайдем в крохотный домик старца Николая Гурьянова.
  • Проезжаем на катере на следующий остров — Белов. Вы полюбуетесь его песчаными дюнами, понаблюдаете за живущими здесь цаплями и, если позволит погода, искупаетесь в Псковском озере.
  • Посетим и ощутим энергетику подземного храма, где хранятся мощи старца Досифея. Считается, что он помогает парам, которые отчаялись родить ребенка, и успокаивает сердце. Наконец, пришло время возвращаться домой.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с мая по октябрь (сезон навигации)
  • Заберу вас от отеля или места проживания в Пскове и привезу обратно
  • В стоимость экскурсии не включены трансфер до Большой Толбы и катер по островам — 2500 руб. /машина и 6000 руб. /катер

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
9 сен 2022
Удачная экскурсия, познавательная и просто погулять.
К
1 сен 2022
Отличная и занимательная экскурсия по необычным местам области.

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