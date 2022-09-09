Талабские острова — одно из самых удивительных мест Псковской области. На экскурсии я расскажу об особом укладе жизни островитян-талабов, их уединенном и процветающем прошлом. А вы насладитесь живописной красотой озера, песчаных дюн и диких лесов, заглянете в средневековые храмы и попросите у мудрых об исполнении сокровенных желаний.

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Описание

Что вас ожидает

Уклад и обычаи талабов

Талабские острова — группа из трех островов в Псковском озере, их часто называют «Псковской Исландией». Здесь особый климат во всех смыслах — как географическом, так и человеческом. На экскурсии вы узнаете о непростой истории островов — они пережили и шведов, и революцию, и две войны.

Я расскажу об особом «укладе» — сборнике правил, который ввел для местных жителей в 15 веке старец Досифей. В нем языческие поверья и уважительное отношение к природе были переложены на идеи православия, благодаря чему талабы жили полной жизнью, бережно относились к окружающей среде и процветали. Сейчас уклад забыт, а острова находятся в непростой экологической ситуации — поговорим и об этом.

Маршрут путешествия

Из Пскова на машине держим путь в деревушку Большая Толба на берегу Псковского озера. По дороге по вашему желанию можем посетить Спасо-Елеазаровский женский монастырь и познакомиться с его тайнами и святынями.

Дальше пересаживаемся на персональный катер и отправляемся на остров Залита, где прогуляемся по Александровскому посаду, посетим Николаевский храм и зайдем в крохотный домик старца Николая Гурьянова.

Проезжаем на катере на следующий остров — Белов. Вы полюбуетесь его песчаными дюнами, понаблюдаете за живущими здесь цаплями и, если позволит погода, искупаетесь в Псковском озере.

Посетим и ощутим энергетику подземного храма, где хранятся мощи старца Досифея. Считается, что он помогает парам, которые отчаялись родить ребенка, и успокаивает сердце. Наконец, пришло время возвращаться домой.

Организационные детали