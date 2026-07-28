Талабские острова — одно из самых удивительных мест Псковской области.
На экскурсии я расскажу об особом укладе жизни островитян-талабов, их уединенном и процветающем прошлом.
А вы насладитесь живописной красотой зимнего озера и получите заряд бодрости и адреналина на свежем воздухе.
На экскурсии я расскажу об особом укладе жизни островитян-талабов, их уединенном и процветающем прошлом.
А вы насладитесь живописной красотой зимнего озера и получите заряд бодрости и адреналина на свежем воздухе.
Описание трансфер
Уклад и обычаи талабов
Талабские острова — группа из трех островов в Псковском озере, их часто называют «Псковской Исландией». Здесь особый климат во всех смыслах — как географическом, так и человеческом. На экскурсии вы узнаете о непростой истории островов — они пережили и шведов, и революцию, и две войны.
Я расскажу об особом «укладе» — сборнике правил, который ввел для местных жителей в 15 веке старец Досифей. В нем языческие поверья и уважительное отношение к природе были переложены на идеи православия, благодаря чему талабы жили полной жизнью, бережно относились к окружающей среде и процветали. Сейчас уклад забыт, а острова находятся в непростой экологической ситуации — поговорим и об этом.
Маршрут путешествия
- По пути на острова мы сделаем остановку у смотровой площадки на Завеличье, откуда открывается потрясающий вид на Псковский Кремль и Троицкий собор.
- Мы остановимся у памятника Александру Невскому и его дружине, установленному на горе Соколиха под Псковом в 1993 году и ставшему символом древнего города. Мемориальный комплекс под названием «Александр Невский с дружиной» установленный в деревне Самолва в честь 800-летия Александра Невского”, расположен на берегу Чудского озера, что в 70 км от Пскова. В наш маршрут он не входит, но туда проводится отдельная экскурсия.
- Далее из Пскова на машине держим путь в деревушку Большая Толба на берегу Псковского озера. По дороге мы посетим Спасо-Елеазаровский женский монастырь и познакомимся с его тайнами и святынями. Вы узнаете, почему этот монастырь часто сравнивают с Троице-Сергиевой Лаврой.
- Затем пересаживаемся на персональный катер летом или на снегоход зимой и отправляемся на остров им. Залита (историческое название — Талабск), где прогуляемся по Александровскому посаду, посетим Никольский храм и зайдем в крохотный домик старца Николая Гурьянова.
С апреля по декабрь
- Проезжаем на катере на следующий остров — Белов. Вы полюбуетесь его песчаными дюнами, понаблюдаете за живущими здесь цаплями и, если позволит погода, искупаетесь в Псковском озере.
- Посетим подземный храм, где хранятся мощи старца Досифея, и ощутим его энергетику. Считается, что он помогает парам, которые отчаялись родить ребенка, и успокаивает сердце. Наконец, пришло время возвращаться домой.
С декабря по март
- Подкрепившись бутербродами с чаем, отправляемся дальше. Садимся на сани и едем кататься по озеру, проедем мимо острова Талабенец, полюбуемся красивыми видами острова Верхний (Белов).
- Получив заряд положительных эмоций, возвращаемся в Толбу к нашему транспорту.
Организационные детали
- В стоимость включен трансфер на джипе Mitsubishi Pajero и индивидуальном катере (летом) и санях (зимой). В отличие от сборных групп, катер будет нас ждать на каждом острове и подстраиваться под график во временном пределе, отведенном для экскурсии по островам
- Если вы хотите ехать на своей машине, пожалуйста, сообщите об этом заранее. В этом случае предоставляется скидка в размере 1000 ₽
- За доплату возможно провести экскурсию для группы от 6 человек на минивэне и катере большей грузоподъёмности. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
- В случае неблагоприятных погодных условий программа будет отменена или перенесена. Гид свяжется с вами накануне
- Прогулку можно сократить по вашему желанию. Стоимость в таком случае не меняется
Как проходит экскурсия
- Я заберу вас от отеля или места проживания в Пскове и привезу обратно
- На острове Верхний во время прогулки вам будут предложены чай и бутерброды
- Со второй половины октября решение о возможности проведения экскурсии принимается накануне поездки в зависимости от погодных условий
- В зимнее время, когда встанет устойчивый лёд, экскурсия проводится на снегоходе «Буран» и санях, продолжительность программы — 4,5 часа
- Летом за дополнительную плату в будние дни на островах можно организовать обед в ресторане «Ёрш» с дегустацией блюд из свежей рыбы Псковского озера (наваристая уха, судак в нежном кляре или лещ по-псковски). В случае обеда общая продолжительность экскурсии составит более 7 часов и стоимость аренды катера увеличится на 3000 ₽ Заявку на организацию обеда необходимо оставить минимум за 2 дня до поездки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гостиница в Пскове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1032 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Борис, я родился и вырос в Пскове. Побывал во многих странах и городах, но любовь к родному краю оказалась сильнее — и я вернулся домой. С удовольствием покажу вам достопримечательности Псковского края и расскажу о них много интересного.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Все понравилось, красивы места, конечно не хватило времени, чтобы насладиться этими местами по полной. на каждый остров нужно по суткам минимум)))
Вам был полезен этот отзыв?
Познакомились с Талабскими островами, их историей и жизнью людей благодаря Борису🙏 Начали день у Ольгинской часовни с видом на Кром, посмотрели гору Соколиха и памятник Александру Невскому, заехали в Спасо-Елеазаровский монастырь. Повезло с погодой - солнце, но не жарко. Прекрасно провели день, привезли с собой истории и фотографии. Рекомендуем и гида, и поездку - информативно, и необычно🙂
+10
Вам был полезен этот отзыв?
В
Впечатления от поездки самые положительные. Экскурсия была проведена на высшем уровне. Борис - профессионал своего дела.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Неожиданно интересная экскурсия. Комфортабельный катер, крытый, довольно скоростной. Хороший автомобиль. По дороге к озеру прокатились по городу Пскову, с комментариями и пояснениями экскурсовода Бориса. Заехали к памятнику Александру Невскому и
Вам был полезен этот отзыв?
О
Нашей компании всё очень понравилось. Борис замечательный рассказчик и положительный человек,всё организовал на высшем уровне. БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Прекрасно организованная поездка. Увлекательный рассказ гида об истории, жизни и быте Талабских островов. Бескрайние просторы Псковского озера, удивительная природа острова Белова! Незабываемая поездка!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии на ««Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)»
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Пскова - на Талабские острова (на вашем авто)
Побывать там, где соединяются красота природы и духовные традиции, многовековая история и легенды
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от 21 500 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
31 авг в 10:30
4750 ₽ за человека
-
18%
Групповая
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: Еженедельно по вторникам в 11:00, по пятницам в 10:30, по суббота в 10:45
Завтра в 10:30
1 сен в 11:00
4000 ₽
4900 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Путешествие-поход по Талабским островам (на вашем авто)
Уникальная возможность посетить святые места Талабских островов, погрузиться в их историю и насладиться красотой природы. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: На улице Коммунальная
29 авг в 09:00
31 авг в 09:00
от 19 900 ₽ за всё до 4 чел.
от 31 900 ₽ за экскурсию