Ольга — Организатор в Пскове

Мы — локальная туристическая компания, которая организует туры в Псков и область с 2020г. Мы влюблены в родной город и смогли познакомить с ним 1.800 путешественников за 3 года! Отдых должен быть не только интересным, но и комфортным. Поэтому в наших турах экскурсии совмещены с отдыхом в лучших СПА-отелях Пскова 4* (посещение бассейна и сауны входит в программу). Группы небольшие, в среднем 6-12 человек, поэтому каждый гость окружен вниманием и заботой, вы точно хорошо будете слышать гида и вам не придется толкаться в большом автобусе!