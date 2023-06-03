Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова

Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA

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Ответы на вопросы
Вы побываете в родовом имении предков великого поэта, увидите места, где он жил и творил. Посмотрите на семейные реликвии, пройдётесь по липовым аллеям, побываете на могиле писателя.

Во второй день посетим остров Залита, где жил протоиерей Николай Гурьянов, ставший прототипом героя известного фильма Павла Лунгина. Погуляем по заповедному острову Белов, если повезёт, встретим краснокнижных птиц.

А между увлекательными экскурсиями у вас останется время, чтобы погреться в сауне, поплавать в бассейне и избавиться от усталости в SPA-зоне отеля. Будьте как Пушкин: из шумных городов отправляйтесь туда, где царит спокойствие и нет суеты.
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Ближайшие даты:
3
июн
8
июл
29
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:40
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 18:30. По запросу можем отвезти в гостиницу или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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