Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
Вы побываете в родовом имении предков великого поэта, увидите места, где он жил и творил. Посмотрите на семейные реликвии, пройдётесь по липовым аллеям, побываете на могиле писателя.
Во второй день посетим остров Залита, где жил протоиерей Николай Гурьянов, ставший прототипом героя известного фильма Павла Лунгина. Погуляем по заповедному острову Белов, если повезёт, встретим краснокнижных птиц.
А между увлекательными экскурсиями у вас останется время, чтобы погреться в сауне, поплавать в бассейне и избавиться от усталости в SPA-зоне отеля. Будьте как Пушкин: из шумных городов отправляйтесь туда, где царит спокойствие и нет суеты.
Во второй день посетим остров Залита, где жил протоиерей Николай Гурьянов, ставший прототипом героя известного фильма Павла Лунгина. Погуляем по заповедному острову Белов, если повезёт, встретим краснокнижных птиц.
А между увлекательными экскурсиями у вас останется время, чтобы погреться в сауне, поплавать в бассейне и избавиться от усталости в SPA-зоне отеля. Будьте как Пушкин: из шумных городов отправляйтесь туда, где царит спокойствие и нет суеты.
Ближайшие даты:
3
июн
июн
8
июл
июл
29
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:40Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 18:30. По запросу можем отвезти в гостиницу или аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Пскове
Мы — локальная туристическая компания, которая организует туры в Псков и область с 2020г. Мы влюблены в родной город и смогли познакомить с ним 1.800 путешественников за 3 года! Отдых должен быть не только интересным, но и комфортным. Поэтому в наших турах экскурсии совмещены с отдыхом в лучших СПА-отелях Пскова 4* (посещение бассейна и сауны входит в программу). Группы небольшие, в среднем 6-12 человек, поэтому каждый гость окружен вниманием и заботой, вы точно хорошо будете слышать гида и вам не придется толкаться в большом автобусе!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании