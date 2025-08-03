Что вас ожидает: «Есть в озере Псковском три острова чудных…» Так пишут старинные книги о Талабах. И действительно, Талабские острова — одни из немногих заселённых островов в России со своей историей, культурой, самобытным укладом и даже климатом. В рамках экскурсии Вас ожидает водная прогулка по глади Псковского озера, посещение острова Залита, с осмотром храма Николая Чудотворца, где более 40 лет настоятелем служил всемирно известный отец Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров», а также прогулка по острову Белов — настоящему раю дикой природы, где встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенных в красную книгу. По пути в Псков Вас ожидает остановка в Спасо-Елеазаровском женском монастыре, где издревле жили монахи-подвижники, монахи-учёные, духовные старцы. В XX веке, со сменой государственного режима — монастырь был закрыт, монахи — расстреляны. В 2000 году древний Спасо-Елеазаровский монастырь стал возрождаться как женская обитель. Ныне, после упразднения и разорения, он вновь обретает свое прежнее значение. Город посреди озёр и европейский сад Город Себеж стоит в границах национального парка, посреди озёр Себежское и Орно, поэтому нередко его называют ещё и озёрной столицей Псковской области. Спокойствие, европейская размеренность и уют этих мест граничат с живописными ландшафтами и завораживающими пейзажами, которые вы непременно оцените в этой поездке. В рамках экскурсии вы узнаете, почему город называют псковской Венецией, осмотрите сохранившиеся средневековые архитектурные памятники Себежа и познакомитесь с находками археологов. А с колокольни Рождественской церкви вам откроется чудесный вид на весь город. Ещё одна достопримечательность этого края — Усадьба Ореховно. Это первый и единственный европейский сад в России, который, несмотря на статус частного, открыт для посетителей. Его создатель — обладатель престижной премии European Garden Award — ландшафтный архитектор Александр Гривко. Здесь прошло его детство, а спустя годы он вернулся на псковскую землю, чтобы создать при небольшом замке невероятной красоты парк с изящными фонтанами, клумбами и аллеями, беседками и гротами. И всё это в память о своей маме, которая привила ему любовь к природе и её красоте. Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову с посещением Кремля Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом.

Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха — вы окажетесь на месте, откуда открывается панорамный вид на б

Ольшую часть города, почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины. Получите ответы на главные вопросы о знаменитом Ледовом побоище. Ольгинская часовня — место притяжения всех туристов, место, где по легенде тысячу лет назад княгиня Ольга предрекла славу Пскову. Перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь». Жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.