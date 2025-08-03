Вы побываете на отчей земле поэта, где Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем.
Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф — «дом Лариных» в Тригорском.
Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф — «дом Лариных» в Тригорском.
Описание тура
Что вас ожидает: «Есть в озере Псковском три острова чудных…» Так пишут старинные книги о Талабах. И действительно, Талабские острова — одни из немногих заселённых островов в России со своей историей, культурой, самобытным укладом и даже климатом. В рамках экскурсии Вас ожидает водная прогулка по глади Псковского озера, посещение острова Залита, с осмотром храма Николая Чудотворца, где более 40 лет настоятелем служил всемирно известный отец Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров», а также прогулка по острову Белов — настоящему раю дикой природы, где встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенных в красную книгу. По пути в Псков Вас ожидает остановка в Спасо-Елеазаровском женском монастыре, где издревле жили монахи-подвижники, монахи-учёные, духовные старцы. В XX веке, со сменой государственного режима — монастырь был закрыт, монахи — расстреляны. В 2000 году древний Спасо-Елеазаровский монастырь стал возрождаться как женская обитель. Ныне, после упразднения и разорения, он вновь обретает свое прежнее значение. Город посреди озёр и европейский сад Город Себеж стоит в границах национального парка, посреди озёр Себежское и Орно, поэтому нередко его называют ещё и озёрной столицей Псковской области. Спокойствие, европейская размеренность и уют этих мест граничат с живописными ландшафтами и завораживающими пейзажами, которые вы непременно оцените в этой поездке. В рамках экскурсии вы узнаете, почему город называют псковской Венецией, осмотрите сохранившиеся средневековые архитектурные памятники Себежа и познакомитесь с находками археологов. А с колокольни Рождественской церкви вам откроется чудесный вид на весь город. Ещё одна достопримечательность этого края — Усадьба Ореховно. Это первый и единственный европейский сад в России, который, несмотря на статус частного, открыт для посетителей. Его создатель — обладатель престижной премии European Garden Award — ландшафтный архитектор Александр Гривко. Здесь прошло его детство, а спустя годы он вернулся на псковскую землю, чтобы создать при небольшом замке невероятной красоты парк с изящными фонтанами, клумбами и аллеями, беседками и гротами. И всё это в память о своей маме, которая привила ему любовь к природе и её красоте. Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову с посещением Кремля Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом.
Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха — вы окажетесь на месте, откуда открывается панорамный вид на б
Ольшую часть города, почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины. Получите ответы на главные вопросы о знаменитом Ледовом побоище. Ольгинская часовня — место притяжения всех туристов, место, где по легенде тысячу лет назад княгиня Ольга предрекла славу Пскову. Перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь». Жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.
10.06 / 23.06 / 21.07 / 18.08 / 15.09 / 29.09.2022
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый. Цена за человека в 2х местном номере
|18 600 ₽
|Взрослый. Одноместный номер
|22 400 ₽
|Пенсионный. Цена за человека в 2х местном номере
|18 100 ₽
|Пенсионный. Одноместный номер
|21 900 ₽
|Детский (5-14 лет). Цена за человека в 2х местном номере
|17 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Имение Пушкина - Михайловское
- Свято-Успенский Святогорский монастырь
- Усадьба Тригорское
- Спасо-Елеазаровский монастырь
- Талабские острова
- О. им. Залита
- О. им. Белова
- Усадьба Ореховно
- Собор Рождества Христова
- Памятники гражданской архитектуры г. Себеж
- Псковский Кремль
- Троицкий собор
- Довмонтов город
- Ольгинская часовня
- Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха
- Изборская Крепость
- Словенские ключи
- Труворово городище
- Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Что включено
- Встреча и проводы на ж/д вокзале
- Размещение в отеле (3 ночи, номер выбранной категории)
- Экскурсия в Пушкинские горы
- Экскурсия на Талабские острова
- Экскурсия в город Себеж и усадьбу Ореховно
- Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
- Экскурсия в Изборск и Печоры
- Входные билеты на платные объекты
- Пакет питания: 4 завтрака + 4 обеда
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Когда и сколько длится?
Когда: 10.06 / 23.06 / 21.07 / 18.08 / 15.09 / 29.09.2022
Экскурсия длится около 3.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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