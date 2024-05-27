Туры по Пскову на машине с гидом

Найдено 3 тура в категории «На машине» в Пскове, цены от 12 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
9 отзывов
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
21 июня в 09:00
6 июля в 09:00
12 900 за человека
По древним городам и пушкинским местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
23 900 за человека
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:40
22 июня в 09:00
2 июля в 09:00
13 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Родионова
    27 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
  • А
    Алина
    26 февраля 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы в полнейшем восторге. Интересно, живо, подстроено под наши хотелки и интересы, нет слов одни эмоции!! Наша большая рекомендация!!!
    Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы
  • И
    Ирина
    30 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то проблем. Комфортное проживание, прекрасное
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    транспортное обслуживание, внимание и забота, которой были окружены все! Очень грамотные экскурсоводы Владимир и Денис так много интересного рассказали! Поездка была насыщенной, интересной и очень приятной!

    Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Спасибо огромное, все было отлично! Очень все понравилось, но поняли, что два дня маловато, наверное. Будет повод еще раз приехать.
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    Очень красивые места. Псков очень красивый, а воздух какой чистый! Монастырь в Печорах-просто сказка. Думаю, что осенью там будет очень красиво. Изборск просто фантастический. Места потрясающие. Всё очень нам понравилось. Будем думать теперь когда еще раз приехать и что посмотреть. Спасибо за такую отличную организацию. Питание, гостиница отличная, трансфер, экскурсовод-все здорово и главное самим не нужно ни о чем думать и напрягаться. Только о путешествии и новых впечатлениях. Хоть всего и два дня, но такое ощущение, что побывали в другом мире. Это здорово. Немного подпортились впечатления только исключительно поездом. Туда ехали наши соседи по купе храпели всю ночь и не удалось поспать, а оттуда ехали в Москву в сидячем вагоне, тоже, как вы понимаете, особо там не отдохнешь. Но это уже другая история! А так еще раз спасибо за нашу прекрасную поездку, новые впечатления, интересные факты и истории! Денис большой профессионал своего дела и просто приятный собеседник!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На машине»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
  2. По древним городам и пушкинским местам
  3. Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 12 900 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Пскове на 2024 год на машине, 12 ⭐ отзывов, цены от 12900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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