Что вас ожидает: Знакомство с Псковом Вы увидите Ольгинскую часовню, где перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь». Собор Рождества Иоанна Предтечи — один из первых каменных соборов Пскова, и единственный храм в городе, построенный по новгородским традициям.

Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха, место откуда открывается панорамный вид на б

Ольшую часть города, и где почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины. Рождества Богородицы Снетогорский монастырь — родоначальник псковской архитектурной школы. Покровский угол — место славной победы псковичей над польским королем Стефаном Баторием. На протяжении всего маршрута вы будете видеть храмы совершенно особой псковской школы архитектуры. Узнаете, как же это строить «по-псковски», что такое «поребрик-бегунок-поребрик», и почему псковичи любили звонницы, а не колокольни. Самое сердце Пскова Три памятника (Княгине Ольге, Двум капитанам, Скобарю) и три совершенно разные истории ждут вас. Мы покажем вам постройки гражданской архитектуры, отражающей жизнь губернского, дореволюционного Пскова. Города, который был практически уничтожен в годы ВОВ. Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом. Засковские сказки Маршрут экскурсии «Засковские сказки» уведет вас с центральных улиц в исторический район Запсковье. Район, словно предназначенный для тех, кого волнуют вековые тайны и легенды, исторические анекдоты и сказки. Вы услышите, за что псковичи называли Петра I не иначе, как антихристом, и зачем ему понадобилось закапывать в землю псковские церкви. Вы увидите Гремячую башню — самую таинственную из всех псковских башен, а также сможете сами выбрать, какая из связанных с ней легенд нравится вам больше всего и причем здесь вообще Гоголь. Ещё одна «сказка» приведёт вас к храму, который, как считается, вдохновил на новые шедевры знаменитого французского архитектора. Кстати, этот храм включен в список наследия ЮНЕСКО. Попробуете разобраться, почему одна церковь стоит у «буя», а вторая у «мокрого луга» и как же так получилось, что мост из Троицкого стал Советским, а набережная из Американской — Золотой. Закончится прогулка у самого хрестоматийного вида нашего города – слияния рек Псковы и Великой. Экскурсия на Талабские острова «Есть в озере Псковском три острова чудных…» — так пишут старинные книги о Талабах. И действительно, Талабские острова — одни из немногих заселённых островов в России со своей историей, культурой, самобытным укладом и даже климатом. В рамках экскурсии Вас ожидает водная прогулка по глади Псковского озера, посещение острова Залита, с осмотром храма Николая Чудотворца, где более 40 лет настоятелем служил всемирно известный отец Николай Гурьянов, ставший прототипом героя фильма «Остров», а также прогулка по острову Белов — настоящему раю дикой природы, где встречается большое разнообразие птиц, в том числе занесенных в красную книгу. По пути в Псков Вас ожидает остановка в Спасо–Елеазаровском женском монастыре, где издревле жили монахи-подвижники, монахи-учёные, духовные старцы. В 20 веке, со сменой государственного режима — монастырь был закрыт, монахи–расстреляны. В 2000 году древний Спасо-Елеазаровский монастырь стал возрождаться как женская обитель. Ныне, после упразднения и разорения, он вновь обретает свое прежнее значение.

Гастрономическая экскурсия «Про

ЕДУ» Посещение фермерского хозяйства «Сельская усадьба». Экскурсия по ягодной плантации, дегустация. Если вы когда-то слышали выражение «псковская малина» или видели красивую сочную ягоду на прилавках магазинов или на рынках, с большой вероятностью можно судить, что речь шла именно о малине из «Сельской усадьбы». Вам представится уникальная возможность попробовать её прямо с куста, ведь здесь выращивают около 40 сортов сладкой ягоды. Помимо малины гостям предложат голубику, ежевику, смородину, угостят домашними вареньем и джемами, а взрослые туристы попробуют кое-что покрепче, настоянное именно на местных ягодах. Экоферма «Изборский страус»: экскурсия, групповой обед Название говорит само за себя: здесь вас ждёт знакомство с чёрными африканскими страусами – самыми большими птицами на Земле. Откуда они появились, как страусам живётся в Псковской области, почему они не летают — всё это и многое другое вы узнаете при посещении экофермы, владельцы с удовольствием ответят на все интересующие вас вопросы. А возможность покормить этих жизнерадостных и любопытных птиц —отдельное удовольствие и развлечение. Помимо страусов, на ферме есть и другие животные, например, овцы Романовской породы, которые тоже не прочь пообщаться. Посещение экофермы, без сомнения, запомнится не только детям, но и взрослым. «В гостях у бабушки Кюлаотс» Интерактивная программа в музее народности Сето «В гостях у бабушки Кюлаотс», дегустация блюда национальной кухни Сето. Сето — своеобразная жемчужина Псковской области. Малочисленный финно-угорский народ, который в основном проживает в Эстонии, а в России насчитывается лишь около 200 его представителей. Из поколения в поколение сетусские женщины и мужчины передают свои знания, навыки, бережно хранят обычаи, традиции и, конечно же, рецепты. Но главная ценность народа — их уникальный язык. В единственном в России музее Сето в Сигово вы непременно его услышите, познакомитесь с бытом местных жителей, оцените красоту их костюмов, которые Сето продолжают надевать на праздники или по особым случаям. Визит гостей для них — событие. Вас угостят самым ценным – блюдами национальной сетусской кухни, поделятся секретами приготовления сыра, напоят ароматным чаем. Каждый сможет оценить теплоту и гостеприимство этого малочисленного народа. Экскурсия в Изборск и Печоры В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.