В июле – туры в Пскове

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Пскове, цены от 15 900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
На машине
11 отзывов
2 дня
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
21 фев в 09:00
22 фев в 09:00
15 900 за человека
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
На машине
1 отзыв
2 дня
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:40
16 мая в 09:00
17 мая в 09:00
18 900 за человека
Индивидуальный тур в Псков, Печоры, Изборск: знакомство с народом Сето, погружение в историю и тайны
На машине
2 дня
Индивидуальный тур в Псков, Печоры, Изборск: знакомство с народом Сето, погружение в историю и тайны
Побывать в Псково-Печерском монастыре, пройти по загадочным пещерам и спуститься в подземный лаз
Начало: Псков, в 8:16 встретим вас на ж/д вокзале или в 9:...
20 фев в 09:00
21 фев в 09:00
17 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    5 января 2025
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Отличная экскурсия! Все понравилось 😊, Ольга отличный организатор, Наталья очень хороший экскурсовод, адекватный с большим объемом информации. Особенно понравился Изборск с его заповедником с лебедями 🤗, это просто изумительно 😘! Приедем еще! Всем спасибо большое 😊!
  • Л
    Лидия
    5 января 2025
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Посетили Псков с 3 по 5 января. Все прекрасно было организовано Ольгой (транспорт, питание). Отдельное спасибо за экскурсовода (Наталья Журавлева)
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    великолепно ведет экскурсию. Поездка в Печоры и Изборск очень интересная. Мы все и взрослые и дети остались очень довольны! Планируем весной или летом приехать еще раз. Спасибо!

  • И
    Ирина
    30 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
    Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляцияВсе понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляцияВсе понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляцияВсе понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляцияВсе понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляцияВсе понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляцияВсе понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
  2. Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
  3. Индивидуальный тур в Псков, Печоры, Изборск: знакомство с народом Сето, погружение в историю и тайны
Какие места ещё посмотреть в Пскове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Псковский Кремль
  2. Кремль
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Музей Пушкина
  5. Михайловское
  6. Музей-заповедник «Изборск»
  7. Псковское озеро
  8. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в феврале 2025
Сейчас в Пскове в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 15 900 до 18 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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