2 дня
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
21 фев в 09:00
22 фев в 09:00
15 900₽ за человека
2 дня
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:40
16 мая в 09:00
17 мая в 09:00
18 900₽ за человека
2 дня
Индивидуальный тур в Псков, Печоры, Изборск: знакомство с народом Сето, погружение в историю и тайны
Побывать в Псково-Печерском монастыре, пройти по загадочным пещерам и спуститься в подземный лаз
Начало: Псков, в 8:16 встретим вас на ж/д вокзале или в 9:...
20 фев в 09:00
21 фев в 09:00
17 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана5 января 2025Отличная экскурсия! Все понравилось 😊, Ольга отличный организатор, Наталья очень хороший экскурсовод, адекватный с большим объемом информации. Особенно понравился Изборск с его заповедником с лебедями 🤗, это просто изумительно 😘! Приедем еще! Всем спасибо большое 😊!
- ЛЛидия5 января 2025Посетили Псков с 3 по 5 января. Все прекрасно было организовано Ольгой (транспорт, питание). Отдельное спасибо за экскурсовода (Наталья Журавлева)
- ИИрина30 июля 2023Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «В июле»
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