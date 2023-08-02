Жемчужины северо-запада
Отправляйтесь вместе с нами в захватывающее путешествие по Великому Новгороду и Пскову, чтобы увидеть самые яркие исторические моменты древней России!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Новгородский детинец
Прибытие в Новгород:
06:24 Московский поезд 042А или 042Ч.
10:17 «Ласточка» из Санкт-Петербурга 7001А или 7001.
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Посещение Кремлёвского комплекса – оборонительное сооружение 1044 г., который был заложен князем Ярославом Мудрым.
- Владычный двор;
- Лихудов корпус XVIII в.;
- Магдебургские врата XVII в.;
- Часозвоня 1673 г.;
- Софийская звонница XVI в.;
- Древние колокола XVI-XVII вв.;
- Памятник «Тысячелетие России» 1862 г. – история государства российского, запечатленная в бронзе.
Экскурсия «Святыня земли Новгородской». Софийский собор (XI в.) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, где Вы увидите подлинные росписи того времени на центральном куполе.
Святыня собора – древняя чудотворная икона Божий матери, Премудрость Божия, Тихвинская икона Божьей матери или Владычная (Грановитая) палата – одно из самых известных мест в Великом Новгороде.
Обед.
Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и отъезд во Псков
Завтрак в гостинице.
Интерактивная программа «Великий гость».
Во славном городе да Великом Новгороде рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина. Забава Путятишна, да Агафьюшка, знахарка или дочь купеческая, Ульянка, готовы встретить и угостить, да приветить каждого дорогого гостя, да покуролесить чуток с гостями (угощения: пряник, мед, конфеты).
Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!» (Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь).
Мы посетим удивительное место – Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.
Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.
Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!
17:28 Переезд в Псков. Ласточка.
21:50 Прибытие в г. Псков. Трансфер в гостиницу выбранной категории. Размещение в гостинице г. Псков.
Псков, Изборск и Печоры
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова. Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поездам с отправлением в 19:30.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде и Пскове.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место
|Великий Новгород: «Садко» 3*
Псков: «Октябрьская» 3*, «Рижская» 3*
19392
19648
16832
|Великий Новгород: «Welcome inn» 3*
Псков: «Октябрьская» 3*, «Рижская» 3*
|18368
|20032
|17088
|Великий Новгород: «Интурист» 3*
Псков: «Октябрьская» 3*, «Рижская» 3*
|19712
|22208
|16448
|Великий Новгород: «Волхов» 4*
Псков: «Покровский» 4*
|23680
|28480
|17856
|Великий Новгород: «Волхов» 4*
Псков: «Двор Подзноева» 4*, «Old Estate» 4*
|24320
|29952
|18816
При любом варианте размещения скидка на ребёнка до 14 лет — 700 рублей.
Варианты проживания
Садко 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Welcome inn 3
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
Интурист 3
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Волхов 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Рижская 3
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора.
К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан. Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Менее чем в 1 км от гостиницы «Рижская» возвышаются великолепные золотые купола Псковского Крома. Драматический театр имени Пушкина находится всего в 5 минутах езды.
За 15 минут можно доехать до центрального железнодорожного вокзала, а оттуда легко добраться до аэропорта Пскова.
Октябрьская 3
Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Основные достопримечательности, среди которых Псковский кремль, Летний сад и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, расположены в 15 минутах ходьбы.
Аэропорт Пскова находится в 10 минутах езды от гостиницы «Октябрьская». По запросу может быть организован трансфер.
Покровский 4
Среди удобств отеля — фитнес-центр, общий лаундж, терраса и бесплатная частная парковка. К услугам гостей бар, а также ресторан, где подают блюда русской кухни.
Гости могут обратиться к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации, воспользоваться трансфером от/до аэропорта или доставкой еды и напитков, а также подключиться к бесплатному Wi-Fi на всей территории.
В номерах установлен кондиционер, телевизор с плоским экраном и сейф. Среди прочих удобств — письменный стол, чайник и холодильник, а также собственная ванная комната с душем. В определенных номерах есть кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Гостям Hotel Pokrovsky предоставляются постельное белье и полотенца.
Гости могут воспользоваться сауной, хаммамом и спа-центром. В окрестностях популярно заниматься пешими прогулками. К услугам гостей Hotel Pokrovsky прокат велосипедов.
Аэропорт Псков находится в 6 км
Old Estate 4
Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля.
В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».
Двор Подзноева 4
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Поездка на автомобиле до центрального железнодорожного вокзала Пскова занимает 5 минут. На территории обустроена бесплатная парковка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание: 3 завтрака, 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Билеты Великий Новгород-Псков (ж/д)
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале (ориентир на московский поезд № 42/41)
- Услуги гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из Пскова
- Обед, ужины
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Великий Новгород
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Автомобиль на 3-4 места (Тойота Камри 2014 г/в, ФольцВаген Тигуан 2019 г/в), микроавтобус на 8 мест (марка Мерседес от 2015 г/в), микроавтобус на 19 мест (Мерседес от 2015, 2017 г/в, Фольцваген от 2013, 2015 г/в), автобусы от 35 до 45 мест (Вита, Мерседес, Дракон и т. д – год выпуска от 2009 года и более новые модели).
Рассадка производится самостоятельно, кондиционер есть во всех моделях транспорта.
- Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
- Есть ли скидки на тур?
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 700 руб.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.