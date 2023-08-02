2 день

Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и отъезд во Псков

Завтрак в гостинице.

Интерактивная программа «Великий гость».

Во славном городе да Великом Новгороде рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина. Забава Путятишна, да Агафьюшка, знахарка или дочь купеческая, Ульянка, готовы встретить и угостить, да приветить каждого дорогого гостя, да покуролесить чуток с гостями (угощения: пряник, мед, конфеты).

Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!» (Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь).

Мы посетим удивительное место – Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.

Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

17:28 Переезд в Псков. Ласточка.

21:50 Прибытие в г. Псков. Трансфер в гостиницу выбранной категории. Размещение в гостинице г. Псков.