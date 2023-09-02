Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Групповой тур в Пскове

Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков» на 3 дня

5
3 отзыва
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Ближайшие даты:

Что вас ожидает:

Новгородский Кремль
Новгородский Кремль
Вы откроете историю города в стенах кремля, узнаете тайны Софийского собора и полюбуетесь россыпью чудесных храмов
Чудесная деревня
Чудесная деревня
Вы отправитесь в настоящий природный заповедник деревянного зодчества – Витославицы
Псков сквозь столетия
Псков сквозь столетия
Погуляете вокруг древней Псковской крепости, подниметесь на башни и насладитесь фантастическими панорамами

Описание

Два города с древнейшей историей, такие похожие и такие разные.

Великий Новгород запомнится вам древней архитектурой и завораживающими видами. Вы исследуете ухоженную территорию Кремля и посетите Софийский собор – старейший из сохранившихся храмов России. Погуляете по Ярославову дворищу, оцените необычный Ганзейский фонтан и погрузитесь в торговые традиции города.

А после, за один день, вы познакомитесь с Псковом, посетите Псково-Печерский монастырь и прогуляетесь по древней Изборской крепости. Вы осмотрите башни Псковского кремля, белоснежные церкви и колоритные памятники, полюбуетесь Городищенским озером и подниметесь на смотровые площадки с невероятными видами.

Заезды по пятницам в период с 01.10.23 по 30.04.24. По запросу заезды возможны с понедельника по пятницу, за исключением праздничных дат.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу

6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель.

Размещение (с утра, по возможности отеля, расчетный час 14:00).

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (без завтрака – чай/кофе).

Для туристов, проживающих в других гостиницах и прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице).

11:00 Экскурсионная пешеходная программа (2 часа):

  • Детинец – «каменная летопись Новгорода»;
  • Кремль – стены и 9 сохранившихся башен;
  • Новгородский Софийский собор – самый древний храм России;
  • «Где София, тут и Новгород», памятник 1000-летия России.

Грановитая (Владычная) палата.

Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» и «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

14:00 Перерыв на обед.

Организация обеда в кафе (доп. плата 700 руб.) – бронируется заранее.

Свободное время в центре города.

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Продолжение знакомства с городом. Переезд в Псков

Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе).

12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.)

11:00 2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. “К звездам синих куполов”. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. Чудесная деревня –"Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Организация обеда в кафе города – доп. плата 700р. /чел. Бронирование заранее.

15:00 Свободное время в центре города. По желанию посещение доп. экскурсий.

16:30 Трансфер на вокзал.

17:50 Отправление в Псков на поезде Ласточка (ж/д билет включен в стоимость тура).

21:50 Прибытие в Псков. Встреча с гидом на ж/д вокзале.

Трансфер в гостиницу «Рижская» 3* (Рижский пр., 25). Размещение.

Продолжение знакомства с городом. Переезд в ПсковПродолжение знакомства с городом. Переезд в Псков
3 день

Завершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и Изборску

Завтрак в отеле. Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.)

08.30 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …»

Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам. Псковский Кремль - музей под открытым небом,включающий в себя Довмонтов город - «Псковские Помпеи», Вечевую площадь - символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс»-место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей. Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.

11.30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»

Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».

Изборск или «Железный град» - одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная». С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами - Славянскими ключами.

14.00 Обед.

Переезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.

Печоры - «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.). Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах. В монастырских пещерах сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина. Историко-архитектурный ансамбль из 11 -и храмов XV - XX вв., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.

Отправление в Псков.

19:30 Отправление поезда № 10 сообщение Псков - Москва.

Примечание:

  1. При посещении Троицкого собора (3-ий день) и Псково-Печерского монастыря (2-ой день) желательно иметь юбки и головные уборы.
  2. При посещении Святых Славянских ключей можно взять пустую посуду для Святой воды.
Завершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и ИзборскуЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и ИзборскуЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и ИзборскуЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и ИзборскуЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Пскову и Изборску

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в Великом Новгороде (1 ночь) и в гостинице “Рижская” 3* в Пскове (1 ночь).

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения в обычные дни:

Гостиница/размещение

2-местное

1-местное

Доп. место (3-й в
стандартном номере)
Доп. сутки проживание ½ DBL/ SNG
На Прусской
1750018300172001800/2200
Садко 3*
1850019900178001900/2900
Волхов 4*
1900020500182002150/2350
Рахманинов 3*1975022150187503000/5000
Парк Инн 4*
(утренняя сауна, бассейн)
2055022950194503000/4000

Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.

Завтрак “Шведский стол” (кроме г-цы «На Прусской» - чай/кофе/снеки).

Варианты проживания

Гостиница «На Прусской»

1 ночь

Мини-гостиница «На Прусской, 8» расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Мини-гостиница находится примерно в 3,6 км от железнодорожной станции Новгород-на-Волховом, в 4 км от поселка Панковка и в 5,1 км от хутора Новая Мельница. В числе удобств общая кухня и камера хранения багажа.

Номера мини-гостиницы оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В ряде номеров можно пользоваться кухней с микроволновой печью и холодильником. Также гостям мини-гостиницы «На Прусской, 8» предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»Гостиница «На Прусской»

Гостиница «Садко» 3

1 ночь

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.

Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3

Гостиница «Волхов» 4

1 ночь

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4Гостиница «Волхов» 4

Гостиница «Park Inn by Radisson» 4

1 ночь

Гостиница «Park Inn by Radisson» Великий Новгород расположена в парковой зоне на берегу реки Волхов вблизи исторического центра Великого Новгорода.

В гостинице 226 современных комфортабельных номеров пяти категорий от стандарта до апартаментов. В каждом номере: ванна с душем, фен, телевизор, телефон, стол, кресла.

На всей территории отеля и в номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi. В стоимость проживания входит завтрак, а так же посещение бассейна и саун Beresta Spa-центра*. В номерах предоставляется возможность размещения дополнительной кровати.

Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4Гостиница «Park Inn by Radisson» 4

«РахманиноВ» 3

1 ночь

Современный отель «РахманиноВ» был открыт недавно, в самом центре Великого Новгорода. Приехавшие на собственном автомобиле, смогут воспользоваться частной парковкой, а для тех кто желает всегда оставаться на связи, открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.

В номерном фонде отеля насчитывается 19 просторных и уютных номеров. Все они оформлены в светлых, приятных тонах. Каждый номер оборудован новой, удобной мебелью и включает в себя: телевизор, чайник, сейф, мини-бар и собственную ванную комнату. В ней вы найдете душевую кабину, фен, мыльные принадлежности, а также халат и тапочки.

Ароматные и вкусные завтраки включены в стоимость вашего проживания. Также поесть можно в ближайших кафе барах и ресторанах.

Из-за удачного расположения, вокруг гостиницы сосредоточено много различных достопримечательностей города: исторических и культурных памятников. Поблизости находится автобусная остановка.

«РахманиноВ» 3«РахманиноВ» 3«РахманиноВ» 3«РахманиноВ» 3«РахманиноВ» 3

Гостиница «Рижская» 3* в Пскове

1 ночь

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в Пскове

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • 3 завтрака (кроме гостиницы «На Прусской» - чай с печеньем)
  • 1 обед в Пскове
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Ж/д билет В. Новгород - Псков
  • Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из г. Пскова
  • Обеды в Великом Новгороде - обед 700 руб. /чел
  • Ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Есть ли скидки на тур?

Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие дополнительные экскурсии можно посетить в свободное время?
  1. Квест «Тайна старого города». Игровой вариант знакомства с уникальными местами и фактами из истории города. Участники получают инструкцию, которая дает возможность пройти маршрут по улицам исторического центра. Разгадав загадки квеста, участники находят подготовленный для них клад. ~ 1.5ч. Цена 1300 руб.
  2. Мастер-класс на выбор (кулинарный, Музей фарфора, ткачество, плетение из бересты в доме народного творчества). ~ 1.5ч. Цена 1500 руб.
  3. Загородная автоэкскурсия с посещением окрестных монастырей на выбор Николо-Вяжищский монастырь или Хутынский монастырь. ~ 2ч. Цена 2500 руб.
  4. Загородная автоэкскурсия по уникальным объектам ЮНЕСКО: Рюриково городище - археологический памятник IX века, Бывшая резиденция первых новгородских князей Ц. Спаса на Нередице 1198 г. возрожденная из руин. Является последней княжеской постройкой в В. Новгороде (все объекты с заходом). ~ 2ч. Цена 2500 руб.
  5. Авторский тур. Для любителей загадочного и таинственного. Мифы и легенды древнего Новгорода. Удивительная история любви викинга Харальда и княжны Елизаветы Ярославны, Ивана Долгорукова и Натальи Шереметьевой дополнят впечатления от соприкосновения с историческими местами. Духовные центры Новгорода - монастыри, поведают о великих старцах - Варлааме Хутынском, Антонии Римлянине, Иоанне, который на бесе летал в Иерусалим. Мы убедимся в том, что мифы и легенды рождались не в фантазиях, а вполне в реальной среде, а у наших героев были реальные прототипы. ~ 4ч автоэкскурсия. Цена 4400 руб.
  6. В сумасшедшем ритме мегаполиса каждый мечтает найти «островок отдыха, гармонии, вдохновения». Прогулка-консультация по красивой, обновленной набережной, названной в честь великого полководца Александра Невского, с квалифицированным психологом - выстраивание пути к внутренней гармонии, вдохновению, смыслу и позитива. ~ 1ч. Цена 4000 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
2 сен 2023
Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
Е
25 авг 2023
Все прошло хорошо.
К
22 авг 2023
Всё как и было обусловлено. Без проблем и неудобств. Оценка-5!

Тур входит в следующие категории Пскова

Можно с детьмиНовгородский кремльПопулярные местаВсе туры3-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Пскова

Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
9 отзывов
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
18 мая
24 мая
8 июня
21 июня
12 900 за человека
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
г. Псков
26 янв
9 фев
23 фев
8 мар
от 27 220 за человека
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
г. Псков
26 янв
9 фев
23 фев
8 мар
от 27 180 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пскове
Все туры из Пскова
All Airlines
ХорошоТам