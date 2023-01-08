4 день

«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям

Завтрак.

10.00 «Псков православный» — экскурсия по храмам и монастырям Псковской земли.

Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь — монастырь впервые упоминается в летописях в 1299 году, в 1310 — 1312 годах в монастыре строят каменный собор Рождества Богородицы, расписанный фресками которые сохранились до наших дней.

Спасо-Преображенский Мирожский монастырь — одна из древнейших в России обителей, фрески Спасо-Преображенского собора выполнены еще в XII веке византийскими мастерами по указанию епископа Нифонта.

Спасо-Елеазаровский монастырь — основан в XV веке преподобным Евфросином, монастырь пережил годы рассвета, упадка и возрождения, которое произошло уже в наше время.

Обед в кафе.

16.00 Трансфер в гостиницу.