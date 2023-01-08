Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде

Хотите, чтобы зимние каникулы запомнились

5
3 отзыва
Хотите, чтобы зимние каникулы запомнились? Отправляйтесь в удивительное путешествие по двум крупнейшим историческим центрам Северо-Запада России! Псков и Великий Новгород — города с неповторимым шармом, со своей школой архитектуры, своими тайнами.

Псковский Кремль, Довмонтов город, Изборская крепость и много других достопримечательностей удивят вас своей историей и самобытностью!
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Очарование Пскова и его окрестностей
Очарование Пскова и его окрестностей
Побываем в самых атмосферных местах городов
Упоение Пушкинских гор
Упоение Пушкинских гор
Посетим музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»
Великий Новгород
Великий Новгород
Увидим древние соборы и памятники народного деревянного зодчества

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Пскову

08.08 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.

Встреча с гидом у вагона №16, табличка «Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде».

Завтрак в кафе в центре города.

Обзорная экскурсия по городу Пскову "Очарование провинциального городка":

  • Кремль, захаб, стены и башни кремля;
  • Довмонтов город;
  • Троицкий собор;
  • Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома;
  • Варлаамовская башня и стены окольного города;
  • купеческие палаты;
  • храмы и часовни;
  • памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе.

14.00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову
2 день

По местам А.С. Пушкина

Завтрак.

09.00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19.00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

По местам А.С. ПушкинаПо местам А.С. ПушкинаПо местам А.С. ПушкинаПо местам А.С. ПушкинаПо местам А.С. Пушкина
3 день

Знакомство с Изборском и Печорами

Завтрак.

11.00 Отъезд в г. Изборск.

Экскурсия в музее-заповеднике "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18.15 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу.

Знакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и ПечорамиЗнакомство с Изборском и Печорами
4 день

«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям

Завтрак.

10.00 «Псков православный» — экскурсия по храмам и монастырям Псковской земли.

Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь — монастырь впервые упоминается в летописях в 1299 году, в 1310 — 1312 годах в монастыре строят каменный собор Рождества Богородицы, расписанный фресками которые сохранились до наших дней.

Спасо-Преображенский Мирожский монастырь — одна из древнейших в России обителей, фрески Спасо-Преображенского собора выполнены еще в XII веке византийскими мастерами по указанию епископа Нифонта.

Спасо-Елеазаровский монастырь — основан в XV веке преподобным Евфросином, монастырь пережил годы рассвета, упадка и возрождения, которое произошло уже в наше время.

Обед в кафе.

16.00 Трансфер в гостиницу.

«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям«Псков православный» - экскурсия по храмам и монастырям
5 день

Экскурсии "Господин Великий Новгород" и "К истоку Волхова", музей "Витославлицы"

Завтрак. Освобождение номеров.

09:00 Отъезд в г. Великий Новгород.

Прибытие в Великий Новгород. Обед в кафе в центре города.

«Господин Великий Новгород» — экскурсия по старому городу: Ярославово дворище и древний Торг, Новгородский Кремль, Софийский собор (XI в.), памятник 1000-летия Руси.

«К истоку Волхова» — экскурсия в Юрьев монастырь XII в.

Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»: деревянные храмы и часовни, крестьянские усадьбы со всеми хозяйственными постройками: конюшня, кузница, гумно с ригой, амбар и баня, в которых воссоздана реальная обстановка крестьянского быта XIX века.

Остановка в центре города. Свободное время.

Трансфер на вокзал к поезду №042 В. Новгород — Москва с отправлением в 21:20.

Экскурсии "Господин Великий Новгород" и "К истоку Волхова", музей "Витославлицы"Экскурсии "Господин Великий Новгород" и "К истоку Волхова", музей "Витославлицы"Экскурсии "Господин Великий Новгород" и "К истоку Волхова", музей "Витославлицы"Экскурсии "Господин Великий Новгород" и "К истоку Волхова", музей "Витославлицы"Экскурсии "Господин Великий Новгород" и "К истоку Волхова", музей "Витославлицы"

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы2-мест.
номер		1-мест.
номер		Доп. место
для взрослого		Ребенок (14 - 17 лет)
на основное место		Ребенок (14 -17 лет)
на доп. место
Оазис 2*20 95026 60018 55020 38017 980
Old City24 95031 07021 35024 38020 780
Чемодан 3*25 18033 42022 18024 61021 610
Арль 22 36030 13020 16021 79019 590
Октябрьская 3*24 95026 13020 55024 38019 980
Рижская 3*24 00024 95023 60023 43023 030
Фаворит 3*27 30037 42021 90026 73021 330
Каркушин Дом 3*26 36034 84020 96025 79020 390
Золотая набережная 3*26 83036 72020 43026 26019 860
Двор Подзноева 3*32 12045 89024 02031 55023 450
Двор Подзноева 3+ *32 95048 48024 15032 38023 580
Двор Подзноева 4*35 30051 78024 50034 73023 930
Покровский 4*34 59049 89023 59034 02023 020
OLD ESTATE 4*35 06051 77025 66034 49025 090

Скидка для детей до 14 лет – 400 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Оазис»

4 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»

Отель «Old City»

4 ночи

В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.

В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Чемодан»

4 ночи

Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».

В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.

Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.

Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»

Отель «Арль»

4 ночи

К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.

В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Фаворит»

4 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Золотая набережная»

4 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

Отель «Двор Подзноева»

4 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

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Отель «Покровский»

4 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

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Отель «OLD ESTATE»

4 ночи

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (расчетный час 12.00)
  • 2-х разовое питание (5 завтраков, 5 обедов)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка (необязательно)
  • Иные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
п
8 янв 2023
Замечательно и профессионально! Учтены все нюансы!
Е
29 окт 2022
Организована поездка на 10 баллов. Выбор размещения на любой достаток, комфортабельный автобус, внимательные и доброжелательные гиды.
С
25 окт 2022
Очень хорошая организация.

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