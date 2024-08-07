Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Пскову
08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва-Псков.
Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Рождество в Пскове и Великом Новгороде".
Завтрак в кафе в центре города.
"Очарование провинциального городка" — экскурсия по городу Пскову: кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома.
А также Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе.
Отъезд в г. Изборск.
Экскурсия в "Заповедный Изборск", история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры
Экскурсия в действующий Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь — православную святыню для всех верующих христиан мира, где обретается дух смирения, терпения и любви.
18.30 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
По местам А.С. Пушкина, фольклорная программа
Завтрак.
9:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": Михайловское, прогулка по зимнему парку.
Экскурсия в Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Святочная фольклорная программа «… рады мы проказам матушки - зимы» в музее "Пушкинская деревня": старинные народные игры и забавы, ледяные горки, снежные городки, обрядовые песни и деревенские пляски, а также традиционные рождественские кушанья.
19:00 Возвращение в Псков.
Трансфер в гостиницу.
Знакомство с Изборском и Печорами, отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
09:00 Отъезд в г. Великий Новгород.
Прибытие в В. Новгород.
Обед в кафе в центре города.
"Господин Великий Новгород" — экскурсия по старому городу: Ярославово дворище и древний Торг, Новгородский Кремль, Софийский собор (XI в.), памятник 1000-летия Руси.
"К истоку Волхова" — экскурсия в Юрьев монастырь XII в.
Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы": деревянные храмы и часовни, крестьянские усадьбы со всеми хозяйственными постройками: конюшня, кузница, гумно с ригой, амбар и баня, в которых воссоздана реальная обстановка крестьянского быта XIX века.
Остановка в центре города.
Свободное время.
Трансфер на вокзал к поезду №042 В. Новгород-Москва, отправление в 21:35.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
2-мест. номер
1-мест. номер
Доп. место для взрослого
Ребенок (14-17 лет) на основное место
Ребенок (14-17 лет) на доп. место
“Оазис” 2*
18 630
22 400
17 030
18 330
16 730
“Old City”
19 220
22 750
18 220
18 920
17 920
“Арль”
19 220
23 930
18 220
18 920
17 920
“Октябрьская” 3*
19 690
20 170
17 090
19 390
16 790
“Рижская” 3*
19 450
19 930
18 850
19 150
18 550
“Фаворит” 3*
21 920
27 810
18 920
21 620
18 620
“Каркушин Дом” 3*
20 860
25 690
16 960
20 560
16 660
“Золотая набережная” 3*
22 040
27 340
18 540
21 740
18 240
“Двор Подзноева” 3* – бизнес-корпус
24 450
32 280
19 200
24 150
18 900
“Двор Подзноева” 3+ * – студии и апартаменты
24 800
32 980
19 250
24 500
18 950
“Двор Подзноева” 4* – главный корпус
26 800
36 980
19 550
26 500
19 250
“Покровский” 4*
24 630
32 630
18 830
24 330
18 530
“OLD ESTATE” 4*
25 920
35 220
21 020
25 620
20 720
Скидка для детей до 14 лет – 450 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Оазис»
Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.
Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.
В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.
Отель «Old City»
В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.
В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.
Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.
На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».
Отель «Арль»
К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.
В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.
Отель «Фаворит»
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель «Золотая набережная»
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Отель «Двор Подзноева» 4
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Отель «Покровский»
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Отель «OLD ESTATE»
Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».
Отель «Рижская»
Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.
Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Отель «Каркушин Дом»
Гостиница "Каркушин Дом" ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.
Здесь для Вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для Вашего комфорта.
На территории работает ресторан, где Вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.
Отель «Двор Подзноева» 3
Гостиница «Двор Подзноева» находится вблизи центра города Псков, по-соседству с такими достопримечательностями как Поганкины палаты, историко-архитектурный музей и дом Массона.
К услугам предоставляется 75 номеров выполненные в классическом стиле, каждый оснащен мини-баром, сейфом, телевизором, ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Имеется доступ к бесплатному Wi-Fi.
На территории работает ресторан, в котором по утрам сервируется завтрак. Также можно заказать разнообразные блюда по меню.
В бизнес-корпусе не установлены кондиционеры.
Отель «Двор Подзноева» 3+
Отель Двор Подзноева находится в Пскове. Для гостей на автомобиле предусмотрено места на парковке. Возможен заказ трансфере от/до аэропорта.
В отеле представлены одноместные и двухместные номера с возможностью организации дополнительного места. Апартаменты оснащены кроватями, телевизором, кондиционером и рабочим местом. В общественных местах есть бесплатный доступ к Wi-Fi. За отдельную плату можно пользоваться бассейном, сауной и фитнес-центром.
На завтраки, обеды и ужины гости могут ходить в ресторан при отеле.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (расчетный час 12.00)
- 2-разовое питание (3 завтрака, 3 обеда)
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пскова и из Великого Новгорода
- Питание, не указанное в программе тура
- Страховка (необязательно)
- Иные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
С какого места забирают на экскурсии?
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