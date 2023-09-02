Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники

Групповой тур в Пскове
5
3 отзыва
Окунитесь в историю! Приглашаем вас на увлекательный тур в Великий Новгород и Псков – два города с древнейшей историей, такие похожие и такие разные одновременно. Восхититесь красотой Великого Новгорода, одним из старейших городов страны.

Он славится своими уникальными памятниками архитектуры, среди которых Кремлевская площадь с Детинцем, Собор Святой Софии и многие другие. Псков же поразит вас своей тайной и загадочностью. Здесь вы найдете множество сказочных крепостей, архитектурных памятников и древних монастырей.

Погрузитесь в атмосферу средневековья, прогуляетесь по древним улочкам и узнаете много интересного об истории этих городов.
Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
Ближайшие даты:
23
фев
8
мар

Что вас ожидает:

Театрализованная экскурсия
Театрализованная экскурсия
Экскурсия по городу с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией, узнаем об играх да обрядах, о змеях огненных, да о Детинце Новгородском
Чудесная деревня
Чудесная деревня
Посетим "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом
Посетим одну из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящую из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушками

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия в Великом Новгороде

6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расч. час 14:00).

Завтрак в ресторане гостиницы, кроме гостиницы "На Прусской" (без завтрака – чай/кофе/снеки). Для туристов, проживающих в других гостиницах и прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице).

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона.

Театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией, узнают гости об играх да обрядах, о змеях огненных, да о Детинце Новгородском. Мы услышим рассказ о памятниках территории Кремля.

Осмотрим стены и башни. Узнаем историю Софии и Софийской Звонницы и памятника "Тысячелетию России", который воздвигли в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь.

Побываем там, где проходили все важнейшие события - прием послов, заседания новгородского “парламента” (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры.

Переход по «Великому» мосту на Ярославово дворище, где в древности шумел большой торг.

Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок - входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в.» в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв.» Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе - доп. плата. 700 р. /чел. Бронирование заранее.

Свободное время в центре города.

Обзорная экскурсия в Великом НовгородеОбзорная экскурсия в Великом НовгородеОбзорная экскурсия в Великом Новгороде
2 день

Авто-экскурсия по окрестностям Великого Новгорода. Отправление в Псков

Завтрак в отеле (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе).

11:00 2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. “К звездам синих куполов”. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.

Чудесная деревня –"Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Организация обеда в кафе города – доп. плата 700р. /чел. Бронирование заранее.

15:00 Свободное время в центре города.

17:00 Трансфер на вокзал.

17:50 Отправление в Псков на поезде Ласточка (ж/д билет включен в стоимость тура).

21:50 Прибытие в Псков. Встреча с гидом на ж/д вокзале.

Трансфер в гостиницу «Рижская» 3* (Рижский пр., 25). Размещение.

Авто-экскурсия по окрестностям Великого Новгорода. Отправление в ПсковАвто-экскурсия по окрестностям Великого Новгорода. Отправление в Псков
3 день

Достопримечательности Пскова. Изборск

Завтрак в отеле.

Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.)

08:30 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …»

Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам.

Псковский Кремль - музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город - «Псковские Помпеи», Вечевую площадь - символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс» - место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей.

Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.

11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»

Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».

Изборск или «Железный град» - одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная».

14:00 Обед.

Переезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.

Печоры - «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.). Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.

Отправление в Псков.

19:30 Отправление поезда № 10 сообщение Псков - Москва.

Примечание:

  1. При посещении Троицкого собора (3-ий день) и Псково-Печерского монастыря (2-ой день) желательно иметь юбки и головные уборы.
  2. При посещении Святых Славянских ключей можно взять пустую посуду для Святой воды.

Внимание! Фирма оставляет за собой право менять: объекты показа на равнозначные, порядок экскурсий, в том числе по дням, не изменяя общего объема программы и корректировать время начала экскурсий.

Достопримечательности Пскова. ИзборскДостопримечательности Пскова. ИзборскДостопримечательности Пскова. Изборск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение В. Новгород / Псков (Рижская 3*)Место в 2-местном номереОдноместное размещениеДоп. место (3-й в стандартном номере)Доп. сутки проживания (место в 1-/ 2-местном номере)
Г-ца “На Прусской”1770018500171002200/2600
Г-ца “Интурист” 3*1920021200170002700/3700
Г-ца “Садко” 3*1870019900165002400/3000
Г-ца “Велком Инн” 3*1920020400172002600/3200
Г-ца “Волхов” 4*2160023000170004200/4900
Г-ца “Парк Инн” 4* (утренняя сауна, бассейн)2360030200174005500/8800
В стоимость включено:
  • проживание в гостинице выбранной категории;
  • 3 завтрака шведский стол (кроме гостиницы "На Прусской" – чай/кофе/снеки);
  • обед в Пскове;
  • услуги гида;
  • экскурсионное обслуживание;
  • входные билеты;
  • трансфер ж/д-отель-ж/д.
Скидка на ребенка при любом размещении до 16 лет – 500 р.

Варианты проживания

На Прусской

1 ночь

Отель "На Прусской, 8" расположен в Великом Новгороде. Это прекрасный вариант для тех, кто ищет размещение рядом с новгородским Кремлем. Приветливые администраторы за стойкой регистрации помогут с любым вопросом, а также предоставят возможность согреться чашкой чая или кофе.

Благодаря тому что отель находится в здании XIX века, внутренняя обстановка спроектирована в соответствии с его историческими особенностями. Свежий ремонт прекрасно сочетается с раритетными вещами, которые были тщательно подобраны персоналом. Имеются как общие, так и отдельные номера. Все они оснащены собственной ванной комнатой.

В утреннее время гости смогут попробовать вкусный завтрак в континентальном стиле. Кроме того, рядом с отелем работает ряд заведений общественного питания, где можно приятно провести время.

В 5 минутах ходьбы от отеля находится музей изобразительных искусств, а в 7 минутах - сквер Лёни Голикова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет всего 1 км.

На ПрусскойНа ПрусскойНа ПрусскойНа ПрусскойНа ПрусскойНа Прусской

«Интурист» 3

1 ночь

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3«Интурист» 3

«Садко» 3

1 ночь

Гостиница "Садко" находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.

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«Велком Инн» 3

1 ночь

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.

«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3«Велком Инн» 3

«Волхов» 4

1 ночь

Гостиница «Волхов» с долгой историей и находится на Софийской стороне Великого Новгорода, в непосредственной близости к главной достопримечательности - Новгородскому Кремлю. Это сочетание архитектурной элегантности и уюта. Для разнообразия досуга гостей есть сувенирная лавка и спа-комплекс с различными оздоровительными услугами.

Представлены просторные комфортабельные номера, в которых есть удобная мебель, техника и собственная ванная со средствами личной гигиены.

Питание организовано в ресторане европейского уровня «MARUSYA», а также в coffee bar.

Современным техническим оборудованием оснащены два конференц-зала для проведения деловых мероприятий: семинаров, совещаний и встреч.

Рядом кинотеатр, парковые зоны, драмтеатр и другое. Расстояние до аэропорта - 152,8 км, до железнодорожного вокзала - 0,9 км.

«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4«Волхов» 4

«Парк Инн» 4

1 ночь

Отель «На Студенческой» (старое название - Парк Инн Великий Новгород) расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.

Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.

Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.

Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.

«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4

«Рижская» 3* Псков

1 ночь

Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.

Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.

Расстояние до аэропорта составляет - 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.

«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков«Рижская» 3* Псков

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • 3 завтрака шведский стол (кроме гостиницы «На Прусской» - чай/кофе/снеки)
  • Обед в Пскове
  • Услуги гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Трансфер ж/д-отель-ж/д
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода, обратно из Пскова
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка (необязательно)
  • Иные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где место встречи группы?

6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Данные по встрече уточнять накануне.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
2 сен 2023
Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
Е
25 авг 2023
Все прошло хорошо.
К
22 авг 2023
Всё как и было обусловлено. Без проблем и неудобств. Оценка-5!

Тур входит в следующие категории Пскова

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